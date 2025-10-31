ญี่ปุ่น เตรียมจ้างนายพราน ล่าหมี หลัง ปชช. ถูกหมีฆ่าตายแล้ว 12 ศพ
ญี่ปุ่น เตรียมจ้างนายพราน ล่าหมี หลัง ปชช. ถูกหมีฆ่าตายแล้ว 12 ศพ และบาดเจ็บกว่า 100 ราย เป็นตัวเลขที่มากที่สุดนับตั้งแต่มีการเก็บสถิติ
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมจ้างนายพรานและนักล่าเพื่อฆ่าหมี ภายหลังจากที่จำนวนประชาชนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการถูกหมีทำร้ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตสะสมอย่างน้อย 12 ศพ ซึ่งเป็นตัวเลขที่มากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มเก็บสถิติมา รวมถึงบาดเจ็บกว่าอีก 100 ราย
โดยจังหวะที่ประสบปัญหาหนักสุดคือจังหวัดอากิตะ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มียอดผู้เสียชีวิตมากที่สุด และได้ส่งหน่วยป้องกันตนเองลงพื้นที่เพื่อจับและไล่หมีแล้ว พร้อมกันนี้ยังพิจารณาอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถยิงหมีได้ด้วยอาวุธปืนไรเฟิล
ในช่วงที่ผ่านมามีรายงานพบหมีบุกรุกในพื้นที่ชุมชน ทั้งในซุเปอร์มาร์เก็ต โรงเรียน รวมไปถึงยังมีรายงานพบชายวัย 67 ปีเสียชีวิตในสวนในจังหวัดอิวาเตะอีกด้วย
ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สาเหตุที่หมีบุกเข้าไปในพื้นที่ชุมชนมากขึ้น เนื่องจากจำนวนอาหารที่ลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม รวมไปถึงจำนวนนักล่าและนายพรานที่ลดลงไปด้วย
