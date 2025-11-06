ข่าวต่างประเทศ

อินฟลูฯ สาว ตายปริศนาในอ่างอาบน้ำโรงแรม ตร.คาดถูกฆาตกรรม

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 06 พ.ย. 2568 11:03 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2568 11:03 น.
62
อินฟลูเอ็นเซอร์สาวชาวไต้หวัน วัย 31 ปี กลายเป็นศพในอ่างอาบน้ำโรงแรมดัง มาเลเซีย รวบตัวแร็ปเปอร์หนุ่ม พร้อมยาเสพติด ภายในห้องเดียวกัน ตร.คาดถูกฆาตกรรม

ไอริส เซียะ เน็ตไอดอลไต้หวันสายแซ่บ ถูกพบเสียชีวิตในอ่างน้ำโรงแรมที่มาเลเซีย ตำรวจคาด “ถูกฆาตกรรม” พร้อมรวบตัว ‘เนมวี’ แร็ปเปอร์ดังอยู่ในห้องพักด้วยกัน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานการเสียชีวิตอย่างปริศนาของ ไอริส เซียะ (Iris Hsieh) หรือ เซียะ หยวี่ซิน เน็ตไอดอลสาวสายเซ็กซี่วัย 31 ปี อินฟลูเอนเซอร์สาวชื่อดังชาวไต้หวันที่มีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมกว่า 5 แสนคน ถูกพบเป็นศพในสภาพเปลือยกายในอ่างอาบน้ำของโรงแรมหรูแห่งหนึ่งในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดการณ์ว่าเป็นการเสียชีวิตกะทันหัน แต่ล่าสุดคดีพลิก เพราะดูเหมือนว่าอะไรหลาย ๆ อย่างจะบ่งชี้ไปในทางว่าเป็นเหตุ “ฆาตกรรม”

อินฟลูฯ สาว ตายปริศนาในอ่างอาบน้ำโรงแรม ตร.คาดถูกฆาตกรรม-5

รวบแร็ปเปอร์ดังอยู่กับอินฟลูฯ สาวเป็นคนสุดท้าย

ข้อมูลหลังการสืบสวนพบว่า ไอริส เข้าพักที่โรงแรมพร้อมกับแร็ปเปอร์ชื่อดังชาวมาเลเซีย “เนมวี” (Namewee) วัย 42 ปี ซึ่งในวันที่ตำรวจได้รับแจ้งว่าอินฟลูฯ สาวกลายเป็นศพ ก็ได้ควบคุมตัว เนมวี เอาไว้ได้ในวันเดียวกันกับที่ไอริสเสียชีวิต

จากการตรวจค้น เจ้าหน้าที่พบยาอีในตัวของเนมวี และผลการตรวจปัสสาวะยังพบสารเสพติดมากถึง 4 ชนิด ทั้งแอมเฟตามีน, เมทแอมเฟตามีน, เคตามีน และ THC

แร็ปเปอร์หนุ่มปฏิเสธข้อกล่าวหาสังหาร ไอริส เซียะ

แม้ว่า “เนมวี” จะถูกควบคุมตัวและได้รับการประกันตัวออกมาเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ที่ผ่านมา เขาได้โพสต์ปฏิเสธการใช้ยาเสพติด พร้อมทั้งแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ “ไอริส เซียะ” ระบุว่า “ความจริงจะปรากฏเมื่อรายงานของตำรวจถูกเผยแพร่” แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ตัดเขาออกจากกลุ่มผู้ต้องสงสัย

ขณะนี้ ตำรวจกำลังเร่งรวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดและสอบปากคำพนักงานโรงแรมทั้งหมด เพื่อไล่เรียงไทม์ไลน์การเคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายของเธอ ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงยังคงต้องรอผลการชันสูตรและผลตรวจทางพิษวิทยาต่อไป

อินฟลูฯ สาว ตายปริศนาในอ่างอาบน้ำโรงแรม ตร.คาดถูกฆาตกรรม-2

อินฟลูฯ สาว ตายปริศนาในอ่างอาบน้ำโรงแรม ตร.คาดถูกฆาตกรรม-3

อินฟลูฯ สาว ตายปริศนาในอ่างอาบน้ำโรงแรม ตร.คาดถูกฆาตกรรม-4

อ้างอิงจาก : nypost, X @irisirisss520

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
อินฟลูเอ็นเซอร์สาวชาวไต้หวัน วัย 31 ปี กลายเป็นศพในอ่างอาบน้ำโรงแรมดัง มาเลเซีย รวบตัวแร็ปเปอร์หนุ่ม พร้อมยาเสพติด ภายในห้องเดียวกัน ตร.คาดถูกฆาตกรรม ข่าวต่างประเทศ

อินฟลูฯ สาว ตายปริศนาในอ่างอาบน้ำโรงแรม ตร.คาดถูกฆาตกรรม

7 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เด็กอนุบาลถูกไฟชอร์ตดับขณะเล่นชิงช้า ญาติคาใจเคยแจ้งแล้ว แต่ไม่มีใครซ่อม

12 นาที ที่แล้ว
มวย/MMA

ด่วน “รุง รุง” ถอนตัวชกศึก ONE 173 ที่ญี่ปุ่น หลังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างรุนแรง

19 นาที ที่แล้ว
บานปลาย ดราม่าณวัฒน์ MU 2025 ดังถึงเมกา สื่อใหญ่ New York Post ตีข่าว ไม่ให้เกียรตินางงาม บันเทิง

บานปลาย ดราม่าณวัฒน์ MU 2025 ดังถึงเมกา สื่อใหญ่ NYPost ตีข่าว ไม่ให้เกียรตินางงาม

20 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เตรียมบินสิงคโปร์ 7 พ.ย. ตามคำเชิญนายกฯ กระชับความสัมพันธ์สองชาติ

21 นาที ที่แล้ว
ผิดคาดฤดูหนาว กทม. แจ้งเตือนพายุ &quot;คัลแมกี&quot; จ่อเข้าเวียดนาม ส่งผลไทย 7-9 พ.ย. นี้ มีฝนตกหนักถึงหนักมาก เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน ข่าว

หนาวนี้ไม่แห้ง เตรียมรับมือ “พายุคัลแมกี” 7-9 พ.ย. เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน

28 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เที่ยวบินสหรัฐฯ อาจถูกยกเลิก 4,000 ไฟลท์ หลังชัตดาวน์ ลากยาวเข้าสู่วันที่ 36

43 นาที ที่แล้ว
ข่าว

จับได้แล้ว หนุ่มรัสเซียแปะ QR โค้ดขายยาเสพติดบนเสาไฟ เร่งขยายผล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรุปดราม่า นารา เครปกะเทย แจ้งจับวัยรุ่นอยุธยา จุดพลุประทัดใส่คนลอยกระทง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจ นิรมิตเทวาจุติ แถลงซ้ำเพื่อชี้แจงข้อมูลบิดเบือนจากเพจอวตาร ข่าว

สยบข่าวลือ! นิรมิตเทวาจุติ แถลงซ้ำ อ้าง เพจอวตาร บิดเบือนปมขอโทษ โหนกระแส

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เช็กรายชื่อจังหวัด จ่อโดนฤทธิ์ “พายุคัลแมกี” หลังถล่มฟิลิปปินส์ 85 ศพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ให้ประธาน-กรรมการ กกต. พกอาวุธปืนเครื่องกระสุนได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปผลฟุตบอล ตารางคะแนนล่าสุด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส หลังจบเกมนัดที่ 4

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทางการคาดสาเหตุเบื้องต้น เครื่องบิน UPS ตก ยอดตายขยับอยู่ที่ 12 ศพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายร่างท้วมยืนดักต้นน้ำ คว้ากระทงที่หญิงสาวปล่อยลงน้ำ ข่าว

คลิปไวรัล ชายยืนดักต้นน้ำ คว้ากระทง เก็บทุกดอก งมเงินต่อหน้าเจ้าของ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กทม. เผยยอดกระทง ปี 68 ลดลงต่อเนื่องจากปีก่อน 24% เหลือ 3.9 แสนใบ ข่าว

กทม. เผยยอดกระทง ปี 68 ลดลงต่อเนื่องจากปีก่อน 24% เหลือ 3.9 แสนใบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
2 กู้ภัยดัง ยิงกันเดือดกลางดึก ปมแย่งกันช่วยคนเจ็บ ข่าวอาชญากรรม

2 กู้ภัยดัง ยิงกันเดือดกลางดึก ปมแย่งกันช่วยคนเจ็บ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ธนดล ถอนตัวจากการเป็นทนาย “เบน สมิธ” ป้องกันไม่ให้เกิดข้อครหา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระเอกดัง ใจบุญ บริจาคเลือดยังไม่พอ คิดบริจาคไตให้คนแปลกหน้า บันเทิง

พระเอกดัง ใจบุญ ชอบบริจาคเลือดมาก เตรียมบริจาคไตให้คนแปลกหน้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” ตอบแล้ว เรื่องลืมรูดซิปกางเกง ลั่นไม่มีออกมาเพ่นพ่านแน่นอน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ประธานาธิบดีหญิงเม็กซิโก เข้าแจ้งความ ถูกลวนลามกลางถนน (คลิป)

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รู้ตัวแล้ว หนุ่มรัสเซียแปะ QR โค้ดค้ายาตามเสาไฟ เร่งล่าตัวมาดำเนินคดี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แพทย์ กังวล คนรุ่นใหม่มีแนวโน้มไม่ใช้ถุงยางมากขึ้น ขาดแรงจูงใจป้องกัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชาวเน็ตแห่แชร์ “นายกอนุทิน” ลืมรูดซิปกางเกง ก่อนลอยกระทงกับภริยา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เทรนด์ใหม่ Gen Z แห่ “ฉีดฟิลเลอร์น้องชาย” ไม่พอใจขนาด อิทธิพลโซเชียล-หนังโป๊-เข้ายิม

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 06 พ.ย. 2568 11:03 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2568 11:03 น.
62
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เด็กอนุบาลถูกไฟชอร์ตดับขณะเล่นชิงช้า ญาติคาใจเคยแจ้งแล้ว แต่ไม่มีใครซ่อม

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2568

ด่วน “รุง รุง” ถอนตัวชกศึก ONE 173 ที่ญี่ปุ่น หลังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างรุนแรง

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2568
บานปลาย ดราม่าณวัฒน์ MU 2025 ดังถึงเมกา สื่อใหญ่ New York Post ตีข่าว ไม่ให้เกียรตินางงาม

บานปลาย ดราม่าณวัฒน์ MU 2025 ดังถึงเมกา สื่อใหญ่ NYPost ตีข่าว ไม่ให้เกียรตินางงาม

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2568

“อนุทิน” เตรียมบินสิงคโปร์ 7 พ.ย. ตามคำเชิญนายกฯ กระชับความสัมพันธ์สองชาติ

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2568
Back to top button