อินฟลูฯ สาว ตายปริศนาในอ่างอาบน้ำโรงแรม ตร.คาดถูกฆาตกรรม
ไอริส เซียะ เน็ตไอดอลไต้หวันสายแซ่บ ถูกพบเสียชีวิตในอ่างน้ำโรงแรมที่มาเลเซีย ตำรวจคาด “ถูกฆาตกรรม” พร้อมรวบตัว ‘เนมวี’ แร็ปเปอร์ดังอยู่ในห้องพักด้วยกัน
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานการเสียชีวิตอย่างปริศนาของ ไอริส เซียะ (Iris Hsieh) หรือ เซียะ หยวี่ซิน เน็ตไอดอลสาวสายเซ็กซี่วัย 31 ปี อินฟลูเอนเซอร์สาวชื่อดังชาวไต้หวันที่มีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมกว่า 5 แสนคน ถูกพบเป็นศพในสภาพเปลือยกายในอ่างอาบน้ำของโรงแรมหรูแห่งหนึ่งในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดการณ์ว่าเป็นการเสียชีวิตกะทันหัน แต่ล่าสุดคดีพลิก เพราะดูเหมือนว่าอะไรหลาย ๆ อย่างจะบ่งชี้ไปในทางว่าเป็นเหตุ “ฆาตกรรม”
รวบแร็ปเปอร์ดังอยู่กับอินฟลูฯ สาวเป็นคนสุดท้าย
ข้อมูลหลังการสืบสวนพบว่า ไอริส เข้าพักที่โรงแรมพร้อมกับแร็ปเปอร์ชื่อดังชาวมาเลเซีย “เนมวี” (Namewee) วัย 42 ปี ซึ่งในวันที่ตำรวจได้รับแจ้งว่าอินฟลูฯ สาวกลายเป็นศพ ก็ได้ควบคุมตัว เนมวี เอาไว้ได้ในวันเดียวกันกับที่ไอริสเสียชีวิต
จากการตรวจค้น เจ้าหน้าที่พบยาอีในตัวของเนมวี และผลการตรวจปัสสาวะยังพบสารเสพติดมากถึง 4 ชนิด ทั้งแอมเฟตามีน, เมทแอมเฟตามีน, เคตามีน และ THC
แร็ปเปอร์หนุ่มปฏิเสธข้อกล่าวหาสังหาร ไอริส เซียะ
แม้ว่า “เนมวี” จะถูกควบคุมตัวและได้รับการประกันตัวออกมาเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ที่ผ่านมา เขาได้โพสต์ปฏิเสธการใช้ยาเสพติด พร้อมทั้งแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ “ไอริส เซียะ” ระบุว่า “ความจริงจะปรากฏเมื่อรายงานของตำรวจถูกเผยแพร่” แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ตัดเขาออกจากกลุ่มผู้ต้องสงสัย
ขณะนี้ ตำรวจกำลังเร่งรวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดและสอบปากคำพนักงานโรงแรมทั้งหมด เพื่อไล่เรียงไทม์ไลน์การเคลื่อนไหวครั้งสุดท้ายของเธอ ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงยังคงต้องรอผลการชันสูตรและผลตรวจทางพิษวิทยาต่อไป
อ้างอิงจาก : nypost, X @irisirisss520
ติดตาม The Thaiger บน Google News: