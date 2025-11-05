สลด พ่อ แม่ ย่า รุมซ้อมทรมานลูก 8 ขวบจนตาย ยัดศพซ่อนในถังน้ำแข็ง
คดีสลด พ่อ แม่ ย่า รุมทรมานลูกชาย 8 ขวบจนตาย ยัดศพซ่อนในถังน้ำแข็ง ที่แคลิฟอร์เนีย เพื่อนบ้านเผยครอบครัวดูปกติ ไม่เคยได้ยินสิ่งผิดสังเกต
สำนักข่าว รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา รายงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมพ่อ แม่ และย่าของเด็กชายวัย 8 ขวบ หลังพบร่างของเด็กถูกซ่อนไว้ในถังเก็บความเย็น มีน้ำแข็งอัดแน่น
ผู้ต้องหาทั้ง 3 คน คือ เดสตินี แฮร์ริสัน (แม่) กับ แดเนียล มอนซอน (พ่อ) ทั้งคู่อายุ 25 ปี และ แอนา คาร์คาโม ซาร์เซโน (ย่าฝ่ายพ่อ) อายุ 45 ปี ทั้งหมดถูกตั้งข้อหาฆาตกรรม ทรมาน และทารุณกรรมเด็กจนเสียชีวิต สำนักงานอัยการเขตลอสแอนเจลีสเคาน์ตีระบุว่า พวกเขากระทำการโดยเจตนาเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตาย และถูกตั้งข้อหาช่วยเหลือในการปกปิดความผิดด้วย
การจับกุมเกิดขึ้นหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุต้องสงสัย ที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในเมืองลินวูด เวลาประมาณ 20:30 น. เจ้าหน้าที่จึงเข้าไปตรวจสอบสวัสดิภาพของเด็ก นำไปสู่การค้นพบร่างของ อิสยาห์ เด็กชายวัย 8 ขวบ
ตามคำฟ้องระบุว่า อิสยาห์ถูกแม่ พ่อ และย่า ทารุณกรรมอย่างหนักเป็นระยะเวลานาน อัยการเขตฯ เชื่อว่าเด็กชายทนพิษบาดแผลไม่ไหว เสียชีวิตตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม แต่ศพของเพิ่งถูกพบในอีกหลายวันต่อมาในสภาพอนาถ ภายในบ้านยังพบเด็กอีก 3 คน อายุ 16 ปี 13 ปี และ 9 เดือน เจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กและครอบครัว (DCFS) ได้รับตัวไปดูแลแล้ว
นาธาน เจ. ฮอชแมน อัยการเขตลอสแอนเจลีสเคาน์ตี กล่าวในแถลงการณ์ว่า “การทารุณกรรมอันโหดร้ายที่อิสยาห์ได้รับ มันเลวร้ายยิ่งขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นจากน้ำมือของคนที่ควรจะรักและปกป้องเขา สำนักงานของเรามุ่งมั่นที่จะทำให้แน่ใจว่าผู้รับผิดชอบจะต้องรับโทษอย่างเต็มที่”
ศาลตั้งวงเงินประกันตัวจำเลยทั้งสามคนไว้ที่คนละ 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 76 ล้านบาท) หากถูกตัดสินว่ามีความผิดทุกข้อหา พวกเขาอาจต้องโทษจำคุก 32 ปีถึงตลอดชีวิต
เพื่อนบ้านในอพาร์ตเมนต์เดียวกัน ให้สัมภาษณ์กับ KTLA 5 ว่า ครอบครัวนี้ดูปกติอย่างมาก ไม่เคยสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติ พวกเขามักเห็นแฮร์ริสัน (แม่) ซึ่งเพื่อนบ้านอธิบายว่าเป็นคน “สงบและเงียบ” พาสุนัขไปเดินเล่น หรือไปรับลูกๆ ที่ป้ายรถโรงเรียน “สำหรับฉัน เธอดูเหมือนคนปกติ” เพื่อนบ้านคนหนึ่งกล่าว
“มันน่าบอบช้ำจิตใจที่รู้ว่าเด็กต้องทนทุกข์ทรมานแบบนั้น” ผู้อยู่อาศัยอีกคนกล่าว “พวกเราหลายคนพยายามคิดว่า… ทำไมพวกเราถึงไม่รู้ ทำไมคนอื่นถึงไม่รู้ มีคนอาศัยอยู่แถวนี้เป็นพันคน แต่ไม่มีใครได้ยินหรือเห็นอะไรผิดปกติเลย”
ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ยังไม่เปิดเผยถึงสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด คดียังอยู่ระหว่างการสืบสวน
