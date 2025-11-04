ข่าวต่างประเทศ

อ้วกแตก! นักสัตววิทยา ข่มขืนลูกสุนัข ถ่ายคลิปขาย ครางลั่น “ผมชอบมาก”

เผยแพร่: 04 พ.ย. 2568 20:45 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2568 13:29 น.
77
ศาลสั่งจำคุก อดัม บริตตัน นักสัตววิทยาอังกฤษ ข้อหาข่มขืน-ทรมานสัตว์ 42 ตัว ล่าสุดภรรยาออกมาแฉสามีตัวเองว่าเป็น "อสูรกาย"

ศาลสั่งจำคุก อดัม บริตตัน นักสัตววิทยาอังกฤษ ข้อหาข่มขืน-ทรมานสัตว์ 42 ตัว ล่าสุดภรรยาออกมาแฉสามีตัวเองว่าเป็น “อสูรกาย”

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานข่าววสุดน่าขยะแขยง เมื่อปีที่แล้ว ศาลตัดสินจำคุก บริตตัน อดีตผู้เชี่ยวชาญที่เคยร่วมงานกับ BBC ในข้อหาทรมานและข่มขืนสัตว์เลี้ยงของตัวเอง เขาเรียกสัตว์เหล่านั้นว่า “ของเล่นทางเพศ” (f*** toys)

บริตตันบันทึกวิดีโอตัวเองขณะล่วงละเมิดทางเพศ ทรมาน และฆ่าสุนัขหลายสิบตัว เขาเข้าเรือนจำหลังสารภาพความผิด 56 กระทง เกี่ยวข้องกับการทรมานสัตว์กว่า 42 ตัว

นักวิจัยจระเข้จากมหาวิทยาลัยชาร์ลส์ดาร์วิน ยอมรับสารภาพในข้อหาทารุณกรรมสัตว์ 60 กระทง รวมถึงการข่มขืนลูกสุนัข กิจกรรมทางเพศทั้งหมดเกิดขึ้นภายในตู้คอนเทนเนอร์ที่เขาดัดแปลงเป็น “ห้องทรมาน”

ศาลสั่งจำคุก อดัม บริตตัน นักสัตววิทยาอังกฤษ ข้อหาข่มขืน-ทรมานสัตว์ 42 ตัว ล่าสุดภรรยาออกมาแฉสามีตัวเองว่าเป็น &quot;อสูรกาย&quot;

ศาลตัดสินจำคุกเขา 10 ปี 5 เดือน ห้ามยื่นขอประกันตัว 6 ปี เมื่อเรื่องราวสุดช็อกนี้ปรากฏสู่สาธารณะ เอริน ภรรยาของบริตตัน ก็ย้ายออกจากบ้านทันที

2 ปีต่อมา เอรินให้สัมภาษณ์พิเศษกับ 60 Minutes Australia เธอกล่าวว่า “ฉันยังไม่เข้าใจ ว่าคนคนหนึ่งจะวิปริตและชั่วร้ายได้ขนาดนี้ เขาทำลายชีวิตทั้งชีวิตของฉัน”

รายการยังพาเอรินกลับไปที่บ้านที่เธอเคยอาศัยกับสามีเป็นครั้งแรกตั้งแต่เขาโดนจับกุม เธอบอกกับผู้ดำเนินรายการว่า “มันยากมากที่จะกลับไป เพราะฉันรักที่นั่นมาก มันเป็นส่วนหนึ่งของฉัน ทุกอย่างในโลกของฉันเปลี่ยนไปแล้ว” ที่ดินแห่งนี้เคยเป็นที่เลี้ยงจระเข้ พวกเขาเปิดบริษัทที่ปรึกษาด้านสัตว์ป่า แต่เมื่อเอรินเดินทางไปจัดแสดงงาน กิจกรรมที่น่าสะอิดสะเอียนกว่านั้นก็เกิดขึ้น

เจ้าหน้าที่ตรวจค้นพบซากสุนัขในตู้เย็น นอกจากนี้ยังพบอุปกรณ์ถ่ายทำที่บริตตันใช้บันทึกการกระทำเลวร้ายของตนเอง ในการสื่อสารกับผู้ติดตามบนดาร์กเว็บ เขาสารภาพว่า “ผมรักการทำร้ายสุนัข ผมอยู่เพื่อมัน ผมหยุดตัวเองไม่ได้”

เอรินเล่าย้อนถึงตอนที่สามีโดนจับกุม “ฉันไม่อยู่ในตอนนั้น ฉันไม่รู้เลยว่าทำไมหรือเกิดอะไรขึ้น ฉันมารู้เรื่องตอนคุยกับทนายของเขาในเช้าวันรุ่งขึ้น”

“ทนายบอกฉันว่ามันเป็นคดีทารุณกรรมสัตว์และมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์ สมองฉันปฏิเสธ ฉันรู้สึกคลื่นไส้ ฉันพูดไม่ออก คิดอะไรไม่ออก สมองฉันประมวลผลไม่ทันว่าเรื่องเลวร้ายแบบนี้มีอยู่จริงในโลกได้อย่างไร แล้วก็มารู้ว่ามันเกี่ยวกับเขา”

ศาลสั่งจำคุก อดัม บริตตัน นักสัตววิทยาอังกฤษ ข้อหาข่มขืน-ทรมานสัตว์ 42 ตัว ล่าสุดภรรยาออกมาแฉสามีตัวเองว่าเป็น &quot;อสูรกาย&quot;

เอริน ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่า ซึ่งเคยพบกับเจ้าชายแฮร์รีและช่วยพระองค์จับจระเข้ ตราหน้าสามีของเธอว่าเป็น “คนโรคจิต… ที่ซ่อนตัวอยู่ต่อหน้าทุกคน” ทั้งคู่เคยทำงานร่วมกับบริษัทโปรดักชันหลายแห่ง จัดหาฟุตเทจจระเข้ พวกเขาเคยต้อนรับ เดวิด แอทเทนโบโรห์ ที่มาบันทึกเทปรายการ “Life in Cold Blood” ของ BBC มาแล้วด้วยซ้ำ

บริตตัน จบปริญญาเอกด้านสัตววิทยาจากมหาวิทยาลัยบริสตอล เขาเริ่มก่ออาชญากรรมตั้งแต่ปี 2014 ล่วงละเมิดทางเพศสุนัขเลี้ยงของตัวเองในห้องทรมานที่ซ่อนไว้ ทรมานสัตว์ต่อเนื่องจนกระทั่งโดนจับกุมในเดือนเมษายน 2022 เรื่องแดงขึ้นมาเพราะมีคนส่งวิดีโอการกระทำของเขาไปยังหน่วยงานสวัสดิภาพสัตว์ในออสเตรเลีย

บริตตันยอมรับว่าสนใจใน “zoo-sadism” (การมีความสุขจากการทารุณกรรมสัตว์) เขายังแนะนำผู้อื่นทางออนไลน์ให้กระทำทารุณกรรมในลักษณะเดียวกัน

ศาลสั่งจำคุก อดัม บริตตัน นักสัตววิทยาอังกฤษ ข้อหาข่มขืน-ทรมานสัตว์ 42 ตัว ล่าสุดภรรยาออกมาแฉสามีตัวเองว่าเป็น &quot;อสูรกาย&quot;

เมื่อถูกถามว่าเธอไม่รู้เรื่องชีวิตลับของสามีได้อย่างไร เอรินตอบว่า “นั่นเป็นคำถามที่ฉันถามตัวเองทุกวัน ตอนนั้นเรานอนแยกห้องกัน แต่เรายังเป็นเพื่อนและหุ้นส่วนที่ดีต่อกัน เราไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบคู่รักมาหลายปีแล้ว เขาใช้เวลาอยู่กับคอมพิวเตอร์มาก เมื่อฉันคุยกับเขา เขาก็ค่อนข้างเก็บตัว ฉันเพิ่งมารู้ว่าสัตว์เลี้ยงตัวเก่าของฉัน (ที่ตายไปแล้ว) อาจเป็นเหยื่อด้วย ฉันรู้สึกเสียใจกับพวกมันมาก”

เอรินเรียกอดัมว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องและคนโรคจิต เธอกล่าวทิ้งท้ายว่า “นี่คือสถานการณ์ที่มันเกินคำบรรยาย ที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน คุณจะรับมือกับเรื่องแบบนี้ได้อย่างไร”

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

