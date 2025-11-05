ยังไงแน่! เพลง ชนม์ทิดา สวมกอด-ขอกำลังใจ พี่ ๆ นักข่าว ก่อนพูดสั้น ๆ “ว่างแล้ว” สุดท้ายไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิด
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 มีรายงานจาก ข่าวสด หลังผู้สื่อข่าวมีโอกาสได้สัมภาษณ์เป็นการส่วนตัวกับ เพลง ชนม์ทิดา ลูกสาวคนสวยของนักร้องดีว่ารุ่นใหญ่ ตู่ นันทิดา และคุณพ่อเอ๋ ชนม์สวัสดิ์ ในงานรอบปฐมทัศน์ละครเวที “วันสละโสดกับโจทก์เก่า ๆ เดอะสรวนมิวสิคัล” ณ โรงละคร เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเอสพลานาด รัชดา
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะที่สื่อมวลชนสำนักอื่น ๆ กำลังถ่ายรูปและคลิปอยู่นั้น เพลง ชนม์ทิดา ก็ได้เดินเข้ามาสวมกอด และขอกำลังใจจากพี่นักข่าว ก่อนจะพูดว่า ว่างแล้ว ๆ พร้อมส่งยิ้มหวานให้ ซึ่งบทสนทนาดังกล่าวนั้นรายละเอียดของคำว่า “ว่างแล้ว” ที่ เพลง ชนม์ทิดา บอกกับผู้สื่อข่าวนั้น หมายถึงงานละครที่เธอสามารถกลับมารับงานละครได้แล้ว เนื่องจากมีเวลาว่างแล้ว
ส่วนประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ที่ยังดูคลุมเครือระหว่าง เพลง ชนม์ทิดา กับเป๊ก เศรณี ลูกชายนายกฯ อนุทิน นั้น ก็คงต้องรอให้เจ้าตัวกายพร้อมใจพร้อมกว่านี้ ทุกคนคงจะได้ฟังคำตอบที่ชัดเจนจากปากเจ้าตัวแน่นอน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- โพสต์ล่าสุด เพลง ชนม์ทิดา ย้ำข่าวลือรักร้าว? ลั่น “ก่อนสิ้นปีชีวิตต้องดีขึ้น”
- จับตาข่าวลือ อนุทินฉลองวันเกิด 59 ปี ไร้เงา เพลง ชนม์ทิดา คนรัก เป๊ก เศรณี
- เพลง ชนม์ทิดา ร่ายยาว เคยซ่อนความรู้สึกใต้รอยยิ้ม หลังไร้รูปคู่ เป๊ก เศรณี
- เพลง ชนม์ทิดา คนรัก เป๊ก ลูกอนุทิน แชร์วิธีฮีลใจ ร้องไห้ให้พอ-กลับมารักตัวเอง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: