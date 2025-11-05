ข่าว

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 05 พ.ย. 2568 14:37 น.
584
เพจ ก๋วยเตี๋ยวเรือเลอรส ร่อนแถลงการณ์ หลัง ผ้าแพร AF7 พร้อมผู้เสียหาย อ้างถูกนักร้อง AF7 หลอก ยันข้อเท็จจริงไม่ตรงกับกระแสข่าว ขอเวลารวบรวมข้อมูลเพื่อชี้แจงอย่างเป็นทางการเร็ว ๆ นี้

จู่ ๆ วงการบันเทิงและวงการธุรกิจก็เกิดเรื่องดราม่าให้ชาวเน็ตได้นั่งใส่ใจกันอีกแล้ว เมื่อมีผู้เสียหายรวมตัวกันมานั่งในรายการโหนกระแส ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ ผ้าแพร AF7 โดยอ้างว่าถูก นักร้อง AF7 อักษรย่อ น. และภรรยา ร่วมกันหลอกในหลายรูปแบบ อาทิ หลอกนักธุรกิจจ้างผลิตซองใส่ก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปแล้วไม่จ่ายเงิน, หลอกเพื่อนร่วมเวทีลงทุนทำธุรกิจ, หลอกดิลเลอร์ให้สั่งสินค้าแต่ไม่ส่งสินค้าให้ มูลค่าความเสียหายขณะนี้รวมแล้วประมาณ 50 ล้านบาท

ล่าสุด (5 พ.ย. 68) ขณะที่ผู้เสียหายกำลังเล่าเรื่องราวที่ตัวเองถูกนักร้อง AF7 น. ชักชวน-หลอกลวง อยู่นั้น ทางเพจเฟซบุ๊ก ก๋วยเตี๋ยวเรือเลอรส ก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูปชื่อดังในโลกออนไลน์ ได้ออกมาโพสต์จดหมายแถลงการณ์ในทันที หลังกระดราม่าคุกรุ่น ระบุว่า

“ตามที่ได้มีกระแสข่าวและการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งอาจก่อให้เกิดความ เข้าใจที่คลาดเคลื่อนในวงกว้างนั้น บริษัท เลอรส อินเตอร์ฟู้ดส์ จํากัด ขอเรียนให้ทราบว่า ข้อเท็จจริงของ เรื่องราวดังกล่าวมิได้เป็นไปตามที่ปรากฏในกระแสข่าว ทั้งนี้ ยังมีรายละเอียดและข้อมูลสําคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจําเป็นต้องได้รับการตรวจสอบและชี้แจงอย่างถูกต้องและครบถ้วน

บริษัทอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อเท็จจริงและเตรียมการชี้แจงอย่างเป็นทางการ เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องในเร็ว ๆ นี้ จึงใคร่ขอความกรุณาทุกท่านโปรดรอติดตามประกาศอย่างเป็นทางการจาก บริษัทฯ และหลีกเลี่ยงการเผยแพร่หรือให้ความเห็นต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน เพื่อป้องกันความเข้าใจผิด ที่อาจเกิดขึ้นได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นางสาวพรภิชญา โพธิ์ทอง

บริษัท เลอรส อินเตอร์ฟู้ดส์ จํากัด”

ก๋วยเตี๋ยวเรือเลอรส ร่อนจดหมายแถลง หลังผู้เสียหายรวมตัวนั่ง โหนกระแส ข่าว

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

