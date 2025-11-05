ข่าวกีฬาฟุตบอล

แมนซิตี้ พบ ดอร์ทมุนด์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 5 พ.ย. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 05 พ.ย. 2568 17:30 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2568 10:58 น.
51

5 พฤศจิกายน 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 4 ระหว่าง แมนซิตี้ พบ ดอร์ทมุนด์ ที่สนาม เอติฮัด สเตเดี้ยม เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก แมนซิตี้ VS ดอร์ทมุนด์ ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 4
  • แมตช์การแข่งขัน : แมนฯ ซิตี้ พบ ดอร์ทมุนด์
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
  • สนาม : เอติฮัด สเตเดี้ยม
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 3
Credit : Manchester City

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

แมนเชสเตอร์ ซิตี้

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพเรือใบสีฟ้า ของกุนซือ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า สภาพทีมค่อนข้างสมบูรณ์ ไม่มีรายชื่อนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน ทำให้พร้อมลง 11 ตัวจริงที่ดีที่สุดลงสนามในเกมนี้

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-1-4-1 ผู้รักษาประตูเป็น จานลุยจิ ดอนนารุมม่า พร้อมกองหลัง 4 คน มาเธอุส นูเนส, จอห์น สโตนส์, รูเบน ดิอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล โดยมี นิโก้ กอนซาเลซ เป็นกองกลางตัวรับ แนวรุกขับเคลื่อนโดย ซาวินโญ่, ริโก้ ลูอิส, แบร์นาร์โด้ ซิลวา, เจเรมี่ โดกู ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เออร์ลิ่ง ฮาลันด์

Credit : Manchester City

ดอร์ทมุนด์

ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพเสือเหลือง ภายใต้การคุมทัพของ นิโก้ โควัช จะยังไม่มีชื่อของ เอ็มเร่ ชาน กับ ยูเลี่ยน ดูรานวิลล์ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น เกรเกอร์ โกเบล พร้อมกองหลัง 3 คน วัลเดอมาร์ แอนทอน, นิโก้ ชล็อตเตอร์เบ็ค, รามี่ เบนเซไบนี่ แดนกลางเป็น ยาน คูโต้, เฟลิกซ์ เอ็มเมชา, โจ๊บ เบลลิงแฮม, ดาเนี่ยล สเวนส์สัน แนวรุกนำทัพมาโดย มักซิมิเลียน ไบเออร์, ยูเลี่ยน บรันด์ท ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น แซร์อู กีราสซี่

Credit : Borussia Dortmund

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ แมนซิตี้ – ดอร์ทมุนด์

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • 25/10/22 ดอร์ทมุนด์ 0-0 แมนซิตี้ (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 14/09/22 แมนซิตี้ 2-1 ดอร์ทมุนด์ (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 14/04/21 ดอร์ทมุนด์ 1-2 แมนซิตี้ (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 06/04/21 แมนซิตี้ 2-1 ดอร์ทมุนด์ (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 21/07/18 แมนซิตี้ 0-1 ดอร์ทมุนด์ (กระชับมิตร)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

แมนฯ ซิตี้

  • 02/11/25 ชนะ บอร์นมัธ 3-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 29/10/25 ชนะ สวอนซี 3-1 (คาราบาว คัพ)
  • 26/10/25 แพ้ แอสตัน วิลล่า 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 21/10/25 ชนะ บียาร์เรอัล 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 18/10/25 ชนะ เอฟเวอร์ตัน 2-0 (พรีเมียร์ลีก)

ดอร์ทมุนด์

  • 31/10/25 ชนะ เอาก์สบวร์ก 1-0 (บุนเดสลีกา)
  • 28/10/25 เสมอ แฟร้งค์เฟิร์ต 1-1 (ชนะจุดโทษ 4-2, เดเอฟเบ โพคาล)
  • 25/10/25 ชนะ โคโลณจน์ 1-0 (บุนเดสลีกา)
  • 21/10/25 ชนะ โคเปนเฮเก้น 4-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 18/10/25 แพ้ บาเยิร์น มิวนิค 1-2 (บุนเดสลีกา)
Credit : Manchester City

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

แมนซิตี้ (4-1-4-1) : จานลุยจิ ดอนนารุมม่า (GK) – มาเธอุส นูเนส, จอห์น สโตนส์, รูเบน ดิอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล – นิโก้ กอนซาเลซ – ซาวินโญ่, ริโก้ ลูอิส, แบร์นาร์โด้ ซิลวา, เจเรมี่ โดกู – เออร์ลิ่ง ฮาลันด์

ดอร์ทมุนด์ (3-4-2-1) : เกรเกอร์ โกเบล (GK) – วัลเดอมาร์ แอนทอน, นิโก้ ชล็อตเตอร์เบ็ค, รามี่ เบนเซไบนี่ – ยาน คูโต้, เฟลิกซ์ เอ็มเมชา, โจ๊บ เบลลิงแฮม, ดาเนี่ยล สเวนส์สัน – มักซิมิเลียน ไบเออร์, ยูเลี่ยน บรันด์ท – แซร์อู กีราสซี่

Credit : Borussia Dortmund

Thaiger ทายผลบอล แมนซิตี้ 3-1 ดอร์ทมุนด์

 

