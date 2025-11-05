แมนซิตี้ พบ ดอร์ทมุนด์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 5 พ.ย. 68

5 พฤศจิกายน 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 4 ระหว่าง แมนซิตี้ พบ ดอร์ทมุนด์ ที่สนาม เอติฮัด สเตเดี้ยม เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก แมนซิตี้ VS ดอร์ทมุนด์ ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 4
- แมตช์การแข่งขัน : แมนฯ ซิตี้ พบ ดอร์ทมุนด์
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
- สนาม : เอติฮัด สเตเดี้ยม
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 3
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
แมนเชสเตอร์ ซิตี้
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพเรือใบสีฟ้า ของกุนซือ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า สภาพทีมค่อนข้างสมบูรณ์ ไม่มีรายชื่อนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน ทำให้พร้อมลง 11 ตัวจริงที่ดีที่สุดลงสนามในเกมนี้
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-1-4-1 ผู้รักษาประตูเป็น จานลุยจิ ดอนนารุมม่า พร้อมกองหลัง 4 คน มาเธอุส นูเนส, จอห์น สโตนส์, รูเบน ดิอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล โดยมี นิโก้ กอนซาเลซ เป็นกองกลางตัวรับ แนวรุกขับเคลื่อนโดย ซาวินโญ่, ริโก้ ลูอิส, แบร์นาร์โด้ ซิลวา, เจเรมี่ โดกู ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เออร์ลิ่ง ฮาลันด์
ดอร์ทมุนด์
ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพเสือเหลือง ภายใต้การคุมทัพของ นิโก้ โควัช จะยังไม่มีชื่อของ เอ็มเร่ ชาน กับ ยูเลี่ยน ดูรานวิลล์ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น เกรเกอร์ โกเบล พร้อมกองหลัง 3 คน วัลเดอมาร์ แอนทอน, นิโก้ ชล็อตเตอร์เบ็ค, รามี่ เบนเซไบนี่ แดนกลางเป็น ยาน คูโต้, เฟลิกซ์ เอ็มเมชา, โจ๊บ เบลลิงแฮม, ดาเนี่ยล สเวนส์สัน แนวรุกนำทัพมาโดย มักซิมิเลียน ไบเออร์, ยูเลี่ยน บรันด์ท ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น แซร์อู กีราสซี่
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ แมนซิตี้ – ดอร์ทมุนด์
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- 25/10/22 ดอร์ทมุนด์ 0-0 แมนซิตี้ (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 14/09/22 แมนซิตี้ 2-1 ดอร์ทมุนด์ (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 14/04/21 ดอร์ทมุนด์ 1-2 แมนซิตี้ (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 06/04/21 แมนซิตี้ 2-1 ดอร์ทมุนด์ (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 21/07/18 แมนซิตี้ 0-1 ดอร์ทมุนด์ (กระชับมิตร)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
แมนฯ ซิตี้
- 02/11/25 ชนะ บอร์นมัธ 3-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 29/10/25 ชนะ สวอนซี 3-1 (คาราบาว คัพ)
- 26/10/25 แพ้ แอสตัน วิลล่า 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 21/10/25 ชนะ บียาร์เรอัล 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 18/10/25 ชนะ เอฟเวอร์ตัน 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
ดอร์ทมุนด์
- 31/10/25 ชนะ เอาก์สบวร์ก 1-0 (บุนเดสลีกา)
- 28/10/25 เสมอ แฟร้งค์เฟิร์ต 1-1 (ชนะจุดโทษ 4-2, เดเอฟเบ โพคาล)
- 25/10/25 ชนะ โคโลณจน์ 1-0 (บุนเดสลีกา)
- 21/10/25 ชนะ โคเปนเฮเก้น 4-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 18/10/25 แพ้ บาเยิร์น มิวนิค 1-2 (บุนเดสลีกา)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
แมนซิตี้ (4-1-4-1) : จานลุยจิ ดอนนารุมม่า (GK) – มาเธอุส นูเนส, จอห์น สโตนส์, รูเบน ดิอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล – นิโก้ กอนซาเลซ – ซาวินโญ่, ริโก้ ลูอิส, แบร์นาร์โด้ ซิลวา, เจเรมี่ โดกู – เออร์ลิ่ง ฮาลันด์
ดอร์ทมุนด์ (3-4-2-1) : เกรเกอร์ โกเบล (GK) – วัลเดอมาร์ แอนทอน, นิโก้ ชล็อตเตอร์เบ็ค, รามี่ เบนเซไบนี่ – ยาน คูโต้, เฟลิกซ์ เอ็มเมชา, โจ๊บ เบลลิงแฮม, ดาเนี่ยล สเวนส์สัน – มักซิมิเลียน ไบเออร์, ยูเลี่ยน บรันด์ท – แซร์อู กีราสซี่
Thaiger ทายผลบอล แมนซิตี้ 3-1 ดอร์ทมุนด์
