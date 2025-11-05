กทม.วอน งดลอย กระทงขนมปัง-อาหารปลา ชี้ตัวการทำน้ำเน่า-ปลาตาย
กทม.ขอความร่วมมือประชาชน งานลอยกระทง 2568 งดลอย กระทงขนมปัง-อาหารปลา ในแหล่งน้ำธรรมชาติ ชี้เป็นตัวการทำน้ำเน่า-ปลาตาย
วันนี้แล้ว 5 พฤศจิกายน 2568 ตรงกับ วันลอยกระทง 2568 ค่ำคืนนี้หลาย ๆ คนคงจะวางแผนการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงานลอยกระทงที่ทางภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นทั่วประเทศ เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย
แน่นอนว่าวันลอยกระทง ไอเท็มหลักที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ “กระทง” ซึ่งปัจจุบันก็ทำออกมาหลากหลายรูปแบบเพื่อสนองความต้องการและเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค นอกจากกระทงใบตองตามแบบสมัยก่อนแล้ว ปัจจุบันก็มีการครีเอทกระทงรูปต่าง ๆ เพิ่มขึ้น อาทิ กระทงขนมปัง กระทงอาหารปลา เรียกได้ว่าดึงดูดความสนใจได้มากเลยทีเดียว
แต่น้อยคนที่รู้ว่า กระทงขนมปัง และกระทงอาหารปลาสี ๆ นั้นเป็นตัวการที่ทำให้น้ำเน่าเสีย ดังนั้นทาง กรุงเทพมหานคร จึงได้ขอความร่วมมือประชาชนที่จะเข้าร่วมงานลอยกระทง 2568 งดลอย กระทงขนมปัง-อาหารปลา ลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพราะนอกจากปลาจะไม่กินแล้ว ด้วยปริมาณที่เยอะในช่วงเทศกาลทำให้กำจัดทำความสะอาดยากขึ้น ยิ่งปล่อยไว้นานวันก็เร่งให้แหล่งน้ำเน่าเสีย ส่งผลให้ปลาและสัตว์น้ำบริเวณนั้นตายจำนวนมาก ซึ่งข้อแนะนำที่ดีและรักษ์โลก ไม่ทำลายธรรมชาติ คือการลอยกระทงออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ที่กทม.จัดทำขึ้น https://greener.bangkok.go.th/
อ้างอิงจาก : FB กรุงเทพมหานคร
