ค่ายหนังแถลง สาเหตุ “ผีใช้ได้ค่ะ” พลาดชิงออสการ์ ประสานงานผิดพลาด

แถลงการณ์ บริษัท 185 ฟิล์มส์ จำกัด ประเด็นการส่งภาพยนตร์เรื่อง “ผีใช้ได้ค่ะ (A Useful Ghost)” เพื่อร่วมชิงออสการ์ สาขาภาพยนตร์นานาชาติยอดเยี่ยม
จากกรณีที่มีประเด็นข่าวเรื่องการส่งข้อมูลของภาพยนตร์เรื่อง “ผีใช้ได้ค่ะ (A Useful Ghost)” เพื่อร่วมชิง ออสการ์ สาขาภาพยนตร์นานาชาติยอดเยี่ยมนั้น บริษัท 185 ฟิล์มส์ จำกัด ขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้ ภาพยนตร์เรื่องนี้ และขอขอบคุณสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติและคณะกรรมการฯ เป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติคัดเลือก “ผีใช้ได้ค่ะ (A Useful Ghost)” เป็นตัวแทนประเทศไทยในครั้งนี้
ทางบริษัทฯ ขอแจ้งว่า เนื่องด้วยความผิดพลาดทางการสื่อสารในกระบวนการประสานงานระหว่างตัวแทน ผู้ได้รับมอบหมายจากมติที่ประชุมให้ดำเนินการสมัคร ซึ่งอยู่ในขอบเขตพื้นที่ของตัวแทนจัดจำหน่ายและเป็นไปตาม มาตรฐานอุตสาหกรรมฯ จึงส่งผลให้นำส่งข้อมูลภาพยนตร์เรื่อง “ผีใช้ได้ค่ะ (A Useful Ghost)” ให้สถาบันศิลปะและ วิชาการทางภาพยนตร์ (อะคาเดมี อวอร์ดส์) ไม่ครบถ้วนภายในกำหนดเวลา
โดยหลังทราบเรื่อง บริษัทฯ และผู้มีส่วน เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แสดงความบริสุทธิ์ใจติดต่อสถาบันฯ โดยตรงเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและยื่นเรื่องขอให้ทบทวนการ พิจารณาผลการตัดสิน พร้อมยืนยันจากประสบการณ์ว่าบริษัทฯ ดำเนินงานสร้างภาพยนตร์อิสระโดยเคารพต่อกฎเกณฑ์ ของกองทุนและการประกวดต่างๆ ทั่วโลกอย่างเป็นมืออาชีพมาโดยตลอดจนภาพยนตร์เสร็จสมบูรณ์ ประกอบกับความ พร้อมของข้อมูล เนื่องจากมีการจัดจำหน่ายในหลายประเทศแล้ว เพื่อให้สถาบันฯ พิจารณาทบทวนในประเด็นความผิด พลาดทางการสื่อสารในกระบวนการประสานงาน ทั้งนี้สถาบันฯ ได้ยืนยันคำตัดสินเดิม บริษัทฯ ขอแสดงความเคารพ และยอมรับในคำตัดสินดังกล่าวให้เป็นอันสิ้นสุด
ในฐานะผู้อำนวยการสร้างของภาพยนตร์ “ผีใช้ได้ค่ะ (A Useful Ghost)” บริษัท 185 ฟิล์มส์ จำกัด และบริษัทผู้ผลิตร่วม บริษัท Haut Les Mains ประเทศฝรั่งเศส, บริษัท MOMO FILM CO ประเทศสิงคโปร์, บริษัท Mayana Films ประเทศเยอรมนี และบริษัท Best Friend Forever ตัวแทนการจำหน่าย รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งกับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขออภัยสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ, คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ รวมถึงบุคลากร ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ผู้อำนวยการสร้าง และบริษัทตัวแทนจัดจำหน่ายนานาชาติ นักแสดงและทีมงานฯ ผู้ให้การสนับสนุน และผู้ชมชาวไทย พร้อมขอขอบคุณทุกฝ่าย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ชมที่สนับสนุนเป็นกำลังใจให้ ภาพยนตร์เรื่องนี้มาโดยตลอด
โดย “ผีใช้ได้ค่ะ (A Useful Ghost)” เป็นผลงานภาพยนตร์เรื่องแรก กำกับโดย รัชฎ์ภูมิ บุญบัญชาโชค และเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่ฉายเปิดตัวและได้รางวัลสูงสุดจาก Semaine de la Critique (Critics’ Week) เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส และยังคงเดินสายฉายในพื้นที่เทศกาลภาพยนตร์สำคัญ ทั่วโลก และร่วมชิงรางวัลในอีกหลายเวทีซึ่งจะประกาศในช่วงเวลาอันใกล้นี้ เพื่อพิสูจน์ศักยภาพของภาพยนตร์ไทย และตอบแทนทุกกำลังใจที่มีให้มาโดยตลอด
บริษัท 185 ฟิล์มส์ จำกัด ในนามตัวแทนภาพยนตร์ฯ บริษัทผู้ผลิตร่วม และบริษัทตัวแทนการจำหน่าย 4 พฤศจิกายน 2568
