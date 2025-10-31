อ้าว “ผีใช้ได้” อดเข้าชิงออสการ์ ลือหึ่ง เพราะส่งเอกสารไม่ทัน

TheWrap สื่อฮอลลีวูดเผยรายชื่อ 86 หนังภาษาต่างประเทศที่ออสการ์ส่งให้กรรมการโหวต ไร้เงา “A Useful Ghost” ตัวแทนหนังไทย คาดอาจมีปัญหาขั้นตอนส่งเอกสาร
สื่อบันเทิงชั้นนำของฮอลลีวูด รายงานเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 ว่า สถาบันศิลปะและวิทยาการภาพยนตร์ ผู้จัดงานออสการ์ ได้ส่งรายชื่อภาพยนตร์ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นในสาขา ภาพยนตร์นานาชาติยอดเยี่ยม (Best International Feature Film) ให้กับสมาชิกกรรมการเพื่อเริ่มกระบวนการโหวตแล้ว
ในปีนี้ มีหนังจากทั่วโลกถูกส่งไปให้กรรมการพิจารณาทั้งสิ้น 86 เรื่อง แต่รายงานระบุว่า “A Useful Ghost” ผีใช้ได้ ตัวแทนจากประเทศไทย ซึ่งเปิดตัวอย่างงดงาม ได้รับคำชื่นชมจากนักวิจารณ์ล้นหลามในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์เมื่อต้นปี กลับไม่มีชื่อ
TheWrap ตั้งข้อสังเกตว่า การที่ประเทศใดประเทศหนึ่งประกาศส่งภาพยนตร์เป็นตัวแทน ไม่ได้หมายความว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นได้กรอกแบบฟอร์มการส่งเข้าประกวดอย่างถูกต้องครบถ้วนเสมอไป
นอกจากผีใช้ได้ของไทย ยังมีภาพยนตร์ตัวแทนจากประเทศอื่นที่หายไปจากรายชื่อนี้เช่นกัน ได้แก่ “Tenement” จากกัมพูชา, “Demba” จากเซเนกัล และ “Black Rabbit, White Rabbit” จากทาจิกิสถาน
แม้ว่ารายชื่อ 86 เรื่องที่ส่งให้กรรมการโหวต อาจไม่ใช่รายชื่อสุดท้ายที่ผ่านคุณสมบัติ (ซึ่งออสการ์จะประกาศอีกครั้งภายหลัง) แต่ในทางปฏิบัติ ส่วนใหญ่แล้วรายชื่อที่ส่งให้กรรมการโหวตในรอบแรกนี้ มักจะเป็นรายชื่อสุดท้ายที่ได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณา
สำหรับขั้นตอนต่อไป การโหวตรอบแรกจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 ธันวาคม 2568 เพื่อคัดเลือกภาพยนตร์ให้เหลือ 15 เรื่อง (Shortlist) ซึ่งจะประกาศในวันที่ 16 ธันวาคม ก่อนจะคัดเหลือ 5 เรื่องสุดท้ายเพื่อเข้าชิงรางวัลต่อไป
ล่าสุดมีกระแสข่าวว่า สาเหตุที่ผีใช้ได้ส่อชวดเข้าขิงออสการ์ เป็นเพราะทางค่ายส่งเอกสารไม่ทันเส้นตาย
“เมื่อกี้นี้พี่ชายใหญ่อีกคนหนึ่งการหนังไทย เห็นผมโพสต์เรื่องไม่มีชื่อหนังไทยชิงออสการ์ บอกมาว่า บริษัทที่ผลิตเรื่อง “ผีใช้ได้ค่ะ“ ที่ถูกคัดไปชิงออสการ์นั้น ส่งเอกสารให้ อะเคเดมี่ อวอร์ด ไม่ทันนะ
ข่าวว่าทางสมาพันธ์สมาคมจะส่งหนังสือทวงถามสาเหตุที่ส่งไม่ทันในเร็วๆนี้นะครับ อรากร ฤกษ์เกษม Albert Tul
ผีใช้ได้ เป็นภาพยนตร์แนวสัจนิยมหัศจรรย์ กำกับโดย อุ้ย-รัชฏ์ภูมิ บุญบัญชาโชค ใหม่ ดาวิกา แสดงนำเป็นผีที่สิงในเครื่องดูดฝุ่น ได้รับรางวัล Grand Prize AMI Paris จากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ ครั้งที่ 78
เรื่องราวว่าด้วย มาร์ช นำแสดงโดย โมสต์ วิศรุต สามีที่กำลังโศกเศร้าอย่างหนักหลังการเสียชีวิตของ แนท นำแสดงโดย ใหม่ ดาวิกา จากมลพิษฝุ่น PM2.5 แต่แล้วมาร์ชก็ค้นพบว่าวิญญาณของแนทไม่ได้ไปไหน กลับมาสิงอยู่ใน เครื่องดูดฝุ่น เพื่อที่จะได้อยู่ใกล้ชิดกับสามีอีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม ความรักระหว่าง คนกับผีในเครื่องดูดฝุ่น นั้นไม่เป็นที่ยอมรับของครอบครัวมาร์ช ที่พยายามกีดกันและบังคับให้มาร์ชลืมภรรยาที่ตายไปแล้ว
ในขณะเดียวกัน โรงงานของครอบครัวมาร์ชก็กำลังถูกวิญญาณของอดีตคนงานที่เสียชีวิตเพราะฝุ่นในโรงงานคุกคาม เพื่อพิสูจน์คุณค่าของตัวเองและทำให้ครอบครัวสามียอมรับ แนทในร่างเครื่องดูดฝุ่นจึงต้องอาสาเข้าไปจัดการกับผีร้ายเหล่านั้น เพื่อแสดงให้เห็นว่าแม้เธอจะตายไปแล้ว เธอก็ยังเป็น ผีที่ใช้ได้ หรือ ผีที่มีประโยชน์
หนังเรื่องนี้ถูกตีความว่าเป็นการเล่าเรื่อง “แม่นาก” ในยุคใหม่ ที่สอดแทรกประเด็นทางสังคม การเมือง ระบบปิตาธิปไตยในครอบครัวจีน และปัญหามลพิษฝุ่น PM2.5 เข้าไว้ด้วยกันครับ
น่าเสียดายมาก หากพลาดแม้แต่ไม่ได้พิจารณาโดยกรรมการออสการ์ เพียงเพราะไม่ใช่หนังไม่ดี แต่การดำเนินการไม่พร้อมสมบูรณ์
“ผีใช้ได้ค่ะ” หนังไทยผงาดไกลถึง คานส์ คว้ารางวัลใหญ่ในรอบ 15 ปี
