ปู รำมะนา ดาราจักรๆ วงศ์ๆ ป่วยมะเร็ง ถูกมิจฉาชีพหลอกซ้ำ เงินก้อนสุดท้ายหายเกลี้ยง

ปู รำมะนา ดาราสมทบจักรๆ วงศ์ๆ ป่วยมะเร็งระยะ 4 ถูกมิจฉาชีพหลอกทำงานเสริม สุดท้ายสูญเงินก้อนสุดท้ายเกลี้ยงบัญชี
เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 68 ปู รำมะนา นักแสดงตัวประกอบละครจักร ๆ วงศ์ ๆ และนักร้องเงาเสียง “อ้อย กระท้อน” ได้เดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา หลังถูกมิจฉาชีพหลอกทำงานเสริมผ่านทางเฟซบุ๊ก จนสูญเงินค่ารักษาตัวก้อนสุดท้ายไปจนหมดตัว
ปู รำมะนา เปิดใจทั้งน้ำตาว่า ขณะนี้ตนป่วยเป็นมะเร็งระยะที่ 4 ต้องพบแพทย์เพื่อเตรียมฉายแสงบ่อยครั้ง ทำให้ไม่สามารถรับงานแสดงได้เหมือนเดิมจนทำให้ขาดรายได้ไปโดยปริยาย ระหว่างที่ว่างจากงานละครจึงอยากหารายได้เสริมเพื่อจุนเจือค่าใช้จ่าย จนได้ไปเห็นประกาศรับคนทำงานแพ็กสินค้าและทำของที่ระลึกที่บ้านผ่านเฟซบุ๊ก จึงตัดสินใจติดต่อไปเพราะเห็นว่าสามารถทำที่บ้านได้
คนร้ายได้ใช้วิธีการหลอกลวงแบบทำภารกิจ โดยเริ่มจากการให้กดถูกใจสินค้าและโอนเงินให้ 50 บาท เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ จากนั้นจึงเริ่มให้ลงทุนด้วยการโอนเงินแล้วจะได้เงินคืนกลับมา ครั้งแรกโอน 150 บาท ได้เงินคืน 270 บาท และครั้งที่สอง โอน 700 บาท ได้เงินคืน 1,100 บาท จากนั้นพอมิจฉาชีพเห็นว่าตนเริ่มตายใจ จึงได้ดึงเข้ากลุ่มไลน์และส่งภารกิจที่ต้องโอนเงินจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ มาให้ โดยจะอ้างว่าหากทำผิดขั้นตอนหรือไม่ทันเวลา เงินที่ลงทุนไปทั้งหมดจะถูกยึด ต้องโอนเงินเพิ่มเข้าไปใหม่เพื่อแก้ไข สุดท้ายตนหลงเชื่อโอนเงินไปทั้งหมดกว่า 25,000 บาท
ปู รำมะนา เล่าต่อว่า “เงินก้อนนั้นส่วนหนึ่งเป็นเงินที่ตนเก็บออมไว้ใช้สำหรับการเดินทางไปรักษาโรคมะเร็ง และอีกส่วนก็ไปหยิบยืมคนอื่นมา แต่กลับถูกมิจฉาชีพหลอกไปจนหมดตัว ไม่เหลือแม้แต่เงินค่ารักษามะเร็งระยะที่ 4 ที่ตนกำลังเผชิญอยู่ จึงอยากวิงวอนให้ตำรวจเร่งจับกุมคนร้ายกลุ่มนี้ เพื่อไม่ให้ไปหลอกลวงใครได้อีก”
ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับเรื่องไว้แล้ว และกำลังเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินและประสานธนาคารเพื่ออายัดบัญชีม้า ก่อนจะขยายผลไปยังศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีฯ เพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไป
