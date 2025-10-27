สามีจีนสุดเซ็ง เมียเชื่อคำ “หมอดูออนไลน์” ทักสามีนอกใจ สามีทนไม่ไหวต้องให้ตำรวจมาไกล่เกลี่ย
เป็นใครก็เซ็ง หญิงชาวจีนกล่าวหาสามีว่านอกใจ เหตุเพระาเชื่อคำทำนายของ “หมอดูออนไลน์” สุดท้ายสามีต้องไปแจ้งความเพื่อให้ตำรวจช่วยไกล่เกลี่ย
เกิดเรื่องราวสุดประหลาดในประเทศจีน เมื่อหญิงสาวคนหนึ่งได้กล่าวหาสามีว่านอกใจ โดยมีมูลเหตุมาจากการดูดวงออนไลน์เพียงอย่างเดียว โดยหมอดูอ้างว่าสามีของเธอเคยใช้บริการทางเพศ และเช็กอินเข้าโรงแรมกับผู้หญิงคนอื่น ทำให้สามีของเธอต้องเข้าแจ้งความกับตำรวจเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์
เหตุการณ์นี้ได้รับความสนใจจากสาธารณชนเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม โดยสำนักข่าว Anhui Broadcasting Corporation รายงานว่า มีหญิงคนหนึ่งในเมืองอู๋หู มณฑลอานฮุย ได้กล่าวหาว่าสามีของตนไม่ซื่อสัตย์
สิ่งที่ทำให้ผู้คนตกใจที่สุดคือ ข้อกล่าวหาของเธอมาจากเซสชันดูดวงออนไลน์ที่เธอจ่ายเงินไป 500 หยวน (ประมาณ 2,300 บาท)
จ้าว ซิงหยู เจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่เล่าว่า “เธอจ่ายเงิน 500 หยวน เพื่อปรึกษา ‘ปรมาจารย์ดูดวง’ คนหนึ่ง ซึ่งบอกกับเธอว่าสามีของเธอกำลังมีชู้”
“เธอเชื่อคำทำนายนั้นอย่างง่ายดาย เพราะมีคนอื่นอ้างว่าหมอดูคนนี้ทำนายได้อย่างแม่นยำ” จ้าวกล่าว
สามีของเธอยอมรับว่า ภรรยาของเขาโทรหาหมอดูคนนี้ไม่หยุดตั้งแต่เช้า และบอกว่าเขา “ทนไม่ไหวแล้ว” กับชีวิตสมรสแบบนี้ ด้วยความรู้สึกว่าตัวเองถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรม เขาจึงเข้าขอความช่วยเหลือจากตำรวจ
สุดท้ายแล้ว ตำรวจได้ทำการไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง โดยตำรวจได้ตำหนิพฤติกรรมความเชื่อโชคลางของฝ่ายภรรยา ซึ่งเรื่องนี้ได้จุดประกายให้เกิดการถกเถียงอย่างสนุกสนานในหมู่ชาวเน็ตจีน โดยมีชาวเน็ตราหยนึ่งบอกว่า “สามีคนนี้น่าสงสารจริงๆ แต่เอาเข้าจริง ภรรยาอาจจะแค่พยายามขุดคุ้ยหาคำสารภาพก็ได้” ขณะที่อีกคนบอกว่า “ถ้าคุณนอกใจจริงๆ ก็ควรกลับใจและแก้ไขซะ แต่ถ้าไม่ ก็ควรหย่ากับภรรยาแบบนี้ไปเลย”
ทั้งนี้ มีกรณีคล้ายกันเกิดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เมื่อหญิงแซ่ไฉคนหนึ่งในจีนเชื่อคำทำนายของหมอดูที่ทักว่าสามีของตนไม่ซื่อสัตย์ และหลังจากหย่าขาดและได้รับเงินชดเชย 900,000 หยวน เธอกลับถูกหมอดูคนเดียวกันนี้หลอกเอาเงินไปกว่า 800,000 หยวน
