เส้นทางรัก 20 ปี ธัญญ่า-เป็ก สัณชัย เกือบหย่ากัน แต่ตัดไม่ขาดเพราะเหตุผลนี้?

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 01 พ.ย. 2568 18:44 น.| อัปเดต: 01 พ.ย. 2568 18:45 น.
153

ย้อนเส้นทางรัก ธัญญ่า ธัญญาเรศ และ เป็ก สัณชัย ครองรักมา 20 ปีเกือบหย่ากัน 1 รอบ แต่กลับมาดีกันเหมือนเดิมเพราะคำว่า รัก ที่ไม่สามารถอธิบายได้

เป็ก สัณชัย และ ธัญญ่า ธัญญาเรศ เข้าพิธีสมรสกันเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ ซึ่งจนถึงปัจจุบันทั้งคู่ครองรักกันมายาวนานถึง 20 ปีแล้ว โดยมีทายาทด้วยกัน 1 คน คือ น้องลียา ลลียา เองตระกูล ลูกสาวคนสวยมากความสามารถนั่นเอง

เมื่อย้อนกลับไปเมื่อช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ธัญญ่า และเป็ก เคยมีโอกาสได้ไปนั่งพูดคุยให้สัมภาษณ์ ในรายการ คุยแซ่บshow โดยทั้งคู่มีโอกาสได้ย้อนเล่าถึงเรื่องราวเส้นทางรักสมัยจีบกันใหม่ จนถึงปัจจุบัน

เป็ก สัณชัย เปิดใจถึงสาเหตุรุกจีบ ธัญญ่า ว่า “สมัย 90 มีไม่กี่คน ก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของเรา บังเอิญธัญญ่าอยู่โรงเรียนเดียวกับน้องสาว”

ด้าน ธัญญ่า เล่าต่อว่า “ตอนที่พี่เป๊กมาจีบก็ยังไม่รู้จัก แต่เราเล่นละครกับพี่เจ แล้วเขาบอกว่ามีเพื่อนอยากคุยด้วย เราก็บอกให้เบอร์ไปก็ได้ แต่เราก็กะว่าจะไม่คุย จนมีอยู่วันหนึ่งพี่เป็กโทร. มาตอนประมาณตี 3 แล้วเหมือนกวนกันไปกันมา แล้วเราก็ด่าเขา ไม่มีมารยาทเลยโทร. มาทำไมตอนตี 3

หลังจากนั้นเขาก็หายไป 1 ปี แล้วกลับมาอีกทีตอนที่เรากำลังจะซื้อรถ แล้วได้คุยกับพี่เจนี่แหละ เขาบอกก็เพื่อนพี่ไง เดี๋ยวให้โทร. หา แล้วพี่เป็กก็โทร. มาบอกว่า ได้ข่าวว่าจะซื้อรถ นู่นนี่นั่น ตอนนั้นรถจำได้ว่า 1.4 ล้าน แต่เราซื้อไป 1 ล้าน”

เมื่อพิธีกรถามว่าใช้เวลานานไหมก่อนจะเปิดใจไปเดตกัน โดย เป็ก ตอบว่า “มันก็ไปเลยตามเลย” แต่ทางด้าน ธัญญ่า อธิบายเพิ่มเติมว่า “มันก็ค่อย ๆ เขาก็หาเรื่องทำคอนเสิร์ตให้เราไปเป็นพิธีกร ต้องไปต่างจังหวัด ต้องไปอะไร มันก็เจอกันบ่อยขึ้น”

เมื่อให้เล่าถึงมุมคลั่งรักและความน่ารักของกันและกัน ทางเป็ก สัณชัย เผยว่า “ที่คลั่งรักอยู่แม้ผ่านมา 20 ปีแล้ว คิดว่าเราอยู่กันมาจนรู้นิสัยทุกอย่างกันหมดแล้ว แล้วก็ด้วยลูก ด้วยความสัมพันธ์ของครอบครัวเราทั้งสองฝ่าย เราคงต้องมีเราไปตลอดชีวิตแล้วมั้ง คือสิ่งที่เราทำมาทั้งหลายมันก็มากอยู่นะ”

ธัญญ่า เผยว่า “พี่เป็กเป็นคนดูแลเสมอต้นเสมอปลาย ถ้าย้อนไปตอนจีบเขาดูแลยังไง ทุกวันนี้ก็ดูแลมากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยความที่มันเป็นครอบครัว เราเป็นคู่ที่ไม่เคยพูดจาหวานกันตั้งแต่แรก เพราะครั้งแรกก็ด่าแล้ว เพราะฉะนั้นเขาจะเป็นคนแบบ เฮ้ย ไงวะ เป็นคนพูดจาห้วน ๆ เพราะฉะนั้นอะไรที่มันหวาน ๆ มันเลยไม่มีให้กัน เวลาโหมดซึ้ง ๆ มันกลายเป็นตลกอะ”

เส้นทางรัก ธัญญ่า ธัญญาเรศ กับ เป็ก สัณชัย

เคยเกือบหย่ากัน แต่สุดท้ายความรักความผูกพันธ์ก็รั้งเอาไว้ได้

ธัญญ่า เล่าว่า “ก็พูดตลอดเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายในเรื่องของการดูแลทุกอย่าง แล้วเรื่องลูกก็ดูแลอย่างดีที่สุดมันมีชอตที่เราหนีไปอเมริกา ตอนนั้นคิดนะจะต้องไม่มีเงินใช้แน่เลย ต้องไปทำงานที่อเมริกาแน่เลย คนอาจจะบอกก็ใช้สิก็มีเงิน ต่อให้คุณมีเงิน แต่ถ้ามันไม่อยู่ในความรับผิดชอบมันก็ไม่มี มันก็เลยทำให้เราเหมือนตัดไม่ขาดสักที ตอนนั้นยังไงก็เลิก จะฟ้องหย่านู่นนั่นนี่ แต่สุดท้ายมันก็ตัดไม่ขาด กลับมาเดี๋ยวก็ดีกัน เดี๋ยวก็ตีกันอยู่อย่างนี้

ยอมรับว่าชีวิตนี้ขาดเขาไม่ได้ เพราะว่ามันดำเนินชีวิตมาครึ่งชีวิตโดยมีเขา แล้วเรามีลูกด้วยกัน เพราะฉะนั้นการที่จะขาดคนหนึ่งคนใดไปมันไม่ได้ รักเขาแต่บอกไม่ได้ว่ารักแค่ไหน มันเป็นความผูกพัน เป็นพ่อของลูก ต่อให้จะตีกันยังไง สุดท้ายมันก็ช่างมันเถอะ”

ด้าน เป็ก สัณชัย ตอบว่า “รักขนาดไหนคงบอกไม่ได้ แม่ของลูกนะ คลั่งรักขนาดลงไอจีแบบนั้นไม่เห็นเหรอ หลังจากออกรายการนี้ สงสัยไปทำอะไรผิดไม่ได้แล้ว”

เมื่อพิธีกรถามว่า พวกผู้ชายเจ้าชู้ที่ติดผู้หญิงหนัก ๆ มันติดแล้วสามารถเลิกกับเมียมันได้จริง ๆ หรือไม่ เป็ก สัณชัย ให้คำตอบกับเรื่องนี้ว่า “อยู่ที่เขาคิด สมมติเป็นพี่ พี่คิดกับธัญญ่าแบบไหน เราคิดดูแล้วว่าเราขาดผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ ต้องการให้เป็นครอบครัวกันแบบนี้ เราก็คงเลือกทำแบบนี้ แต่ถ้าเราคิดไม่ได้ ด้วยการลุ่มหลงชั่วขณะหรืออะไรก็แล้วแต่มันอาจจะทำให้ชีวิตเราพังไปเลยก็ได้ แล้วต้องเสียผู้หญิงคนนี้ไปเลย ซึ่งพี่ไม่ยอม ถ้าเสีย เสียไปนานแล้ว”

เส้นทางรัก ธัญญ่า ธัญญาเรศ กับ เป็ก สัณชัย-1

 

อ้างอิงจาก : รายการ คุยแซ่บ Show

