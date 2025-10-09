เชฟมีน ร่างกลับถึงไทยแล้ว พี่สาวติดใจการตาย รับมีหมายจับมาบ้านจริง
เชฟมีน ร่างกลับถึงไทยแล้ว หลังเสียชีวิตที่ประเทศกัมพูชา พี่สาวติดใจการตาย ยังไม่ทราบสาเหตุ รับมีหมายจับคดีบัญชีม้ามาบ้านจริง
จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน โพสต์ข้อความญาติตามหา นายเมธาชาญ หรือ มีน ยอแสง อายุ 24 ปี ชาว อ.พระพรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเคยเป็นเชฟบนเรือ อยู่ในสภาพเร่รอนนอนอยู่หน้าอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ในประเทศกัมพูชา ซึ่งทางโรงพยาบาลในกัมพูชาปฏิเสธที่จะรักษา และมีรายงานว่าเชฟหนุ่มคนดังกล่าวเสียชีวิตไปแล้วนั้น
ล่าสุด ร่างของเชฟมีนกลับถึงประเทศไทยแล้ว หลังจากที่ เจ้าหน้าที่สำนักงานประสานงานชายแดนไทยกัมพูชา (สน.ปทก.) และเจ้าหน้าที่ทหารพราน นำโดย พ.อ.เมธี คำเต็ม ผบ.ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 12 ได้ประสานงานกับทางการกัมพูชาและสถานกงสุลไทย เพื่อยืนยันตัวตนและทำเรื่องขอนำศพข้ามกลับมายังประเทศไทย
ขณะที่นางสุภาวดี พี่สาวคนตาย เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่า น้องชายเสียชีวิตด้วยสาเหตุใด เพราะแต่ก่อนที่น้องชายจะออกเดินทางไปทำงานเป็นเชฟในเรือสำราญ ก็ตรวจสุขภาพทุกอย่าง ไม่มีปัญญาอะไร ถ้าเป็นโรคอะไรเขาคงไม่ให้ไปทำงานบนเรือ
และก่อนหน้านี้มีหมายจับบัญชีม้าของน้องชายส่งมาที่บ้าน ทางญาติก็ตกใจ แต่ก็อยากจะถามน้องเหมือนกัน ว่าไปทำอะไรอยู่ที่ฝั่งกัมพูชา สำหรับการตรวจชันสูตรศพนั้น ทางญาติติดใจในสาเหตุการตาย แต่ก็ไม่อยากจะทำอะไรต่อไปอีก
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กัมพูชา แถลงปม เชฟไทยเสียชีวิต โต้ไม่ได้ถูกโรงพยาบาลปฏิเสธ
- เตรียมรับร่าง “เชฟไทย” กลับจากกัมพูชาวันนี้ พบมีหมายจับติดตัว 2 คดี
- เปิดภาพสุดท้าย เชฟหนุ่ม ใส่กางเกงตัวเดียวเดินไปขอเจ้าหน้าที่กลับไทย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: