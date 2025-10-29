พบคนไทยเสียชีวิตอีกแล้ว ตกตึกในปอยเปต เจ้าหน้าที่เร่งหาข้อมูลผู้ตาย
พบคนไทยเสียชีวิต ตกตึกในปอยเปต เจ้าหน้าที่เร่งหาข้อมูลผู้ตาย ลั่นคนไทยไม่ตายฟรี จะทวงความถูกต้องให้คนไทยถึงที่สุด
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน ซึ่งเป็นรายเดียวกันกับที่ดูเคสของ “เชฟมีน” ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “((มีคนไทยตกตึกเสียชีวิตอีกแล้ว))
ตอนนี้ผมกำลังไล่หาข้อมูลน้อง คนไทยที่อยู่ข้างในในปอยเปตช่วยช่วยกันครับ เราจะให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกบ่อยบ่อยไม่ได้นะ
หลายครั้งที่คนไทยต้องเข้าไปเสียชีวิตที่นั่น
โดยที่จับตัวผู้ต้องหาไม่ได้จับมือใครดมไม่ได้ เคสนี้ผมไม่ยอมผมจะตามให้ถึงที่สุดผมต้องการทวงความถูกต้องให้คนไทย เพราะตึกนี้ที่ผมมีข้อมูลเป็นตึกที่ทำเทรดหุ้น มันเป็นไปไม่ได้ที่คนจะโดดลงเอง
ใครมีข้อมูลอินบ็อกซ์มาครับส่วนตัว คนไทยก็ไม่ตายฟรี ผมจะพาน้องกลับบ้าน”
