ข่าวการเมือง
จุลพันธ์-แพทองธาร ร่วมลงนามถวายความอาลัย “สมเด็จพระพันปีหลวง”
จุลพันธ์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อม แพทองธาร ชินวัตร ร่วมลงนามน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 พรรคเพื่อไทย เผยแพร่ภาพผ่านบัญชีโซเชียลของพรรค หลังจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย, นางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย, กรรมการบริหารพรรค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกพรรคเพื่อไทย ร่วมลงนามน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง (วันที่ 31 ตุลาคม 2568).
อ่านข่าวการเมืองไทยประจำวันที่ 1 พ.ย.2568 และอื่นๆ ที่น่าสนใจรในอบสัปดาห์
- จุลพันธ์ ยันมีอำนาจคุมเพื่อไทย มั่นใจเลือกตั้งครั้งหน้ากวาด 200 สส.ได้แน่
- ส.บอลไทยยื่นหนังสือถึง AFC-AFF สวมชุดสีดำ-จัดพิธีถวายความอาลัยช่วงก่อนเกม
- ทรู เตือนภัย อย่าหลงเชื่อ มิจฉาชีพแอบอ้างแจกเน็ตฟรี ช่วงถวายความอาลัย
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
เศรษฐกิจ
เตรียมอำลา ร้านสเต๊กเจ้าดัง ปิดกิจการสิ้นปีนี้ จัดโปรโมชั่นส่งท้าย แบบไม่เคยทำมาก่อน
24 นาที ที่แล้ว
ข่าว
ข้าราชการอย่าตกใจ ! เริ่มแล้ว “COPAY สิทธิร่วมจ่ายค่ายา” รพ.ร่อนจดหมายมีผลวันนี้
28 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ
เชือดแล้ว คลังสั่งระงับสิทธิ์ 55 ร้านค้า ‘คนละครึ่งพลัส’ ใช้จ่ายผิดปกติ แอบรับแลกเงินสด
1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม
รวบ 24 สแกมเมอร์ แก๊ง “มิสเตอร์ลิน” หลอกลงทุน หนีจากเมียนมา-เช่าพูลวิลล่ากบดาน
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้คนละครึ่งได้ไหม ? เงินช่วยเหลือ 1700 เข้าวันนี้ (1 พ.ย.) รีบเช็ก
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด
วันนี้หวยออก 1/11/68 เลขเด็ด อ.ไอติม เรือนนาคา เปิดโพยชุดสุดท้าย พร้อมเลขธูป
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด
ส่องด่วนโชคอยู่แค่เอื้อม เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง งวด 1/11/68 รวมทุกแนวทางชุดเต็ม-เลขขันน้ำมนต์
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
พ่อแม่รัสเซีย สักแขนลูก 1 ขวบ หวังชิงรางวัลอพาร์ตเมนต์ เด็กร้องลั่น
5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด
โค้งสุดท้าย เลขเด็ด เจ๊กุ้งพารวย 1 11 68 คอหวยไม่รอเก้อ สุ่มหยิบลอตเตอรี่ได้เลย
5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
พี่เลี้ยงคลั่งยา ใช้ไขควงแทงปู่ 83 ดับคาบ้าน สยองคำสารภาพ ‘ฉันแทงเขาไม่ยั้ง’
14 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News
เลขเด็ด หวยจ้าวพายุ งวด 1/11/68 คอหวยจับตา วิ่ง 6-4 มาแรง เลขท้ายมาจัดเต็ม
15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
คลิปสุดท้าย “นางฟ้าพยาบาล” อินฟลูสาวไต้หวัน ก่อนเสียชีวิต เปิดปมเศรษฐีตามจีบ โยงเหตุปริศนา
16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
เอาก์สบวร์ก พบ ดอร์ทมุนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 31 ต.ค. 68
17 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด
พรุ่งนี้หวยออก! เลขเด็ด มิสเตอร์บอล ตรงงวดวันเสาร์ 1 พ.ย. 68 รวมตัวเด่นชุดเลขท้าย
18 ชั่วโมง ที่แล้ว