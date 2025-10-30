ข่าว
ทรู เตือนภัย อย่าหลงเชื่อ มิจฉาชีพแอบอ้างแจกเน็ตฟรี ช่วงถวายความอาลัย
ทรู คอร์ปอเรชั่น เตือนภัยข่าวปลอม มิจฉาชีพแอบอ้างแจกเน็ตฟรี 60GB ช่วงถวายความอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง แนะลบทิ้งทันที ห้ามกรอกข้อมูลส่วนตัว
วันที่ 30 ตุลาคม 2568 ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ออกประกาศแจ้งเตือนลูกค้าทั่วประเทศให้ระมัดระวังมิจฉาชีพที่กำลังฉวยโอกาสแอบอ้างสถาบันเบื้องสูงเพื่อหลอกลวงเอาข้อมูลส่วนบุคคล แนะอย่าหลงเชื่อเด็ดขาด ควรลบทิ้งทันที
ทรู คอร์ปอเรชั่น ย้ำว่า เป็นข่าวปลอม อย่าหลงเชื่อ และหลีกเลี่ยงการกดลิงก์ ห้ามกรอกข้อมูลส่วนตัวโดยเด็ดขาด แนะนำให้ลบข้อความ หรือปิดลิงก์ทิ้งทันทีและไม่ควรแชร์ต่อ เพื่อป้องกันมิจฉาชีพนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้ในทางทุจริต หากลูกค้ามีข้อสงสัย สามารถตรวจสอบได้ทันทีผ่านคอลเซ็นเตอร์ทรู 1242 หรือ ดีแทค 1678
อ้างอิงจาก : true
