ส.บอลไทยยื่นหนังสือถึง AFC-AFF “สวมชุดสีดำ-จัดพิธีถวายความอาลัย” ช่วงก่อนเกม
สมาคมฟุตบอลไทย ยื่นหนังสือถึง AFC และ AFF ขอเปลี่ยนแปลงชุดแข่งทีมชาติไทยเป็นชุดสีดำ พร้อมขอจัดพิธีถวายความอาลัยช่วงก่อนเกม
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา (30 ตุลาคม) สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้โพสต์ขอความผ่านเพจเฟซบุ๊ก FA Thailand โดยระบุว่า “สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ส่งหนังสือแจ้ง AFC-AFF ขอสวมชุดแข่งขันสีดำ-จัดพิธีการถวายความอาลัย ก่อนเกม”
“สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งหนังสือถึง สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย หรือ AFC และ สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน หรือ AFF เพื่อขอเปลี่ยนแปลงสีชุด สำหรับทำการแข่งขันเป็นสีดำ พร้อมขอจัดพิธีการก่อนเกม ให้มีการยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเป็นเวลา 1 นาที ก่อนเริ่มการแข่งขันฟุตบอลระดับสโมสรในไทยทุกรายการ และฟุตบอลระดับนานาชาติทุกรายการ เพื่อเป็นการถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา”
“ก่อนหน้านี้ สมาคมฯ ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติการแสดงความอาลัย สำหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลทุกระดับ โดยขอให้ นักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีม และผู้ตัดสิน ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน สวมปลอกแขนสีดำ ด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อเป็นการไว้ทุกข์ และการแสดงภาพถวายความอาลัยบนจอภายในสนาม รวมถึงขอความร่วมมือจากผู้เข้าชมการแข่งขัน งดใช้อุปกรณ์เชียร์ที่ส่งเสียงดัง เช่น กลอง แตร หรือป้ายข้อความไม่เหมาะสม และขอให้ร่วมกันเชียร์ด้วยความสุภาพ สำรวม และเคารพต่อบรรยากาศแห่งความอาลัย”
“สำหรับ ฟุตบอลทีมชาติไทย มีโปรแกรมทำการแข่งขันในช่วงฟีฟ่า เดย์ ระหว่างวันที่ 10-18 พฤศจิกายน 2568 โดยจะทำการแข่งขันนัดอุ่นเครื่อง พบกับ ทีมชาติสิงคโปร์ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 และแข่งขันฟุตบอล เอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่ 5 ด้วยการบุกไปเยือน ศรีลังกา ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568”
อ้างอิง : Facebook FA Thailand
