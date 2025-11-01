คนขับวูบหลับ ก่อนรถพุ่งชนแบริเออร์-ไฟลุกท่วมหน้าด่านแจ้งวัฒนะ 1 (คลิป)
คนขับสารภาพวูบหลับขณะขับ ก่อนรถยนจ์เสียหลักพุ่งชนแบริเออร์คว่ำหงายท้อง ไฟลุกท่วมหน้าด่านแจ้งวัฒนะ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
วันนี้ (1 พ.ย.) เมื่อเวลา 04.49 น. ตำรวจ สน.วิภาวดี รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ บริเวณด่านแจ้งวัฒนะ 1 ทางยกระดับอุตราภิมุข หรือ ดอนเมืองโทลล์เวย์ ถนนวิภาวดีรังสิต ขาเข้า แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ภัยทางยกระดับอุตราภิมุข และเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงบางเขน รถน้ำ 1 คัน
ที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้าแจ๊ส สีเทา สภาพพลิกคว่ำหงายท้องล้อชี้ฟ้า เพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงบริเวณห้องเครื่องและลุกลามอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ต้องระดมฉีดน้ำใช้เวลาประมาณ 10 นาที จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ แต่ตัวรถยนต์ถูกไฟไหม้เสียหายวอดทั้งคัน นอกจากนี้ยังพบว่ามีเสาเหล็กป้ายหักโค่น และเพดานกันสาดของด่านเก็บค่าผ่านทางได้รับความเสียหายด้วย
สอบสวน นายสหรัฐ อายุ 33 ปี คนขับรถยนต์คันเกิดเหตุให้การว่า หลังจากขับรถส่งเพื่อนย่านหลักสี่ ระหว่างกลับห้องพักย่านอนุสาวรีย์ชัย เมื่อขับรถมาถึงช่วงเก็บค่าผ่านทางด่านแจ้งวัฒนะ จู่ๆ เกิดอาการวูบหลับไป จึงทำให้รถพุ่งเสยชนแบริเออร์คอนกรีตแบ่งช่องทาง ก่อนรถจะเสียหลักพลิกคว่ำหงายท้อง และเห็นแสงเพลิงลุกไหม้ห้องเครื่องยนต์ ตนจึงเปิดประตูหนีเอาตัวรอดออกมา ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บันทึกภาพและรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุไว้ทั้งหมด และจะทำการสอบสวนนายสหรัฐเพิ่มเติม รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินความเสียหายของด่านเก็บค่าผ่านทาง ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย (ดูคลิป).
ขอบคุณคลิป : ThaiPBSNews

