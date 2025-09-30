ข่าวดาราบันเทิง

ปู มัณฑนา โพสต์ถึงใคร เล่นงานพิธีกรคู่แข่งจนติดคุก แล้วเสียบงานแทน

เผยแพร่: 30 ก.ย. 2568 11:18 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2568 11:32 น.
174
ปู มัณฑนา นัดรวมพลผู้เสียหายเปิดโปงสื่อชอบนั่งนินทาชาวบ้าน

‘ปู มัณฑนา’ นัดรวมพลผู้เสียหายเปิดโปง เอาแต่นั่งนินทาชาวบ้าน โพสต์แรง เล่นงานพิธีกรคู่แข่งจนติดคุก แล้วเสียบงานพรีเซ็นเตอร์แทน

ดูเหมือนเรื่องราวจะไม่จบง่าย ๆ สำหรับกรณีของ ปู มัณฑนา หิมะทองคํา นักแสดงสาว ที่ออกมาโพสต์ข้อความเดือดรัวๆ ที่ยังไม่ยอมเปิดมาว่าคือใครกันแน่ ล่าสุด สาวปู ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Pou Mantana แท็กถึง นิรมิตเทวาจุติ และ บริษัท ทนายธรรมราช จำกัด ระบุว่า “ผู้บริสุทธิ์ที่ได้รับผลกระทบและความเสียหายจากสื่อที่เอาแต่นั่งนินทาชาวบ้าน เตรียมรวมตัวกันค่ะ เพื่อออกมาเรียกร้องความเป็นธรรม และเปิดโปงพฤติกรรมของสื่อกลุ่มนั้นให้สังคมได้รับรู้”

ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ เธอโพสต์ข้อความถึงบุคคลหนึ่ง เผยว่า “เล่นงานคู่แข่งพิธีกรจนติดคุก แล้วตัวเองรีบเสียบงานพรีเซ็นเตอร์แทน เลวได้ใจจริง ๆ ค่ะ”

ปู มัณฑนา โพสต์ข้อความเตรียมเปิดโปงสื่อที่นินทาชาวบ้าน
ภาพจาก Facebook : Pou Mantana
ปู มัณฑนา โพสต์ถึงใครเล่นงานคู่แข่งพิธีกรจนติดคุก
ภาพจาก Facebook : Pou Mantana
ปู มัณฑนา
ภาพจาก Facebook : Pou Mantana

เผยแพร่: 30 ก.ย. 2568 11:18 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2568 11:32 น.
174
