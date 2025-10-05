ข่าวดาราบันเทิง

ปู มัณฑนา ซัด คนทำตัวเป็นศาสดา-เด็กเลี้ยงแกะ ลั่น ถึงเวลาวิบากกรรม

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 05 ต.ค. 2568 11:59 น.| อัปเดต: 05 ต.ค. 2568 11:59 น.
50
ปู มัณฑนา โพสต์ถึง ศาสดาและเด็กเลี้ยงแกะ ลั่น ถึงเวลาวิบากกรรม

‘ปู มัณฑนา’ ซัดศาสดา-เด็กเลี้ยงแกะ ลั่น ถึงเวลาวิบากกรรม โพสต์ให้กำลังใจ ‘พัช กฤษอนงค์’ เผยเป็นเพศแม่เหมือนกัน แท็กทีม ทนายอนันตรักษ์-ทนายธรรมราช สู้คดี

วันนี้ (5 ตุลาคม 2568) ปู มัณฑนา หิมะทองคํา นักแสดงสาว ออกมาโพสต์ข้อความถึงบุคคลปริศนาผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Pou Mantana ระบุว่า “แม่ปูขอพูดตรง ๆ นะคะ ดูเหมือนเวลาของวิบากกรรม มันเริ่มเดินทางมาถึงพวกที่ชอบทำตัวเป็นศาสดาแล้วค่ะ วัน ๆ เอาแต่นั่งด่าคนอื่น ทั้งที่ตัวเองชั่วยิ่งกว่าใคร ไม่มีบาปไหนหนักเท่ามุสาวาทาอีกแล้ว เพราะโกหกซ้ำ ๆ จนคนอื่นเดือดร้อน มันก็เหมือน ‘เด็กเลี้ยงแกะ’ ที่สุดท้ายต้องเจอกับกรรมของตัวเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะ”

ก่อนหน้านี้ เธอได้โพสต์ข้อความเสริมจากโพสต์ของ พัช กฤษอนงค์ สุวรรณวงศ์ ผู้ก่อตั้งองค์การต่อต้านแชร์ลูกโซ่ ระบุข้อความว่า “นักร้องก.ไก่อย่างฉัน อยากตะโกนให้ก้องงงฟ้าาา ปาฏิหาริย์มีอยู่จริงโว้ยยยย ค่าา อึบบไว้ๆ!!! แต่ #บันทึกมันไว้ #รอวันเท่านั้น” ซึ่ง ปู มัณฑนา โพสต์ให้กำลังใจ “พี่เขาเป็นอะไร ยังไงก็สู้ ๆ นะคะ เพศแม่เหมือนกันค่ะ”

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2568 นักแสดงสาว โพสต์ภาพขณะที่อยู่กับ ทนายรักษ์ อนันตรักษ์ เพ็ชรหิน ทนายชื่อดังจากภูเก็ต และ ทนายธรรมราช สาระปัญญา ระบุข้อความว่า “ผมทนายรักษ์ กับ ทนายธรรมราช พวกเราไม่ทิ้งพี่ปูแน่นอนครับ จะให้พวกเราทิ้งพี่ตอนนี้ก็คงไม่ใช่ คบกับไม่จำต้องสนกระแสสังคม บริษัท ทนายธรรมราช จำกัด ฝั่งสาวปูออกมาโพสต์ข้อความว่า “ลุยสุดซอยพวกมันค่ะ”

ปู มัณฑนา โพสต์ข้อความถึงบุคคลปริศนาวิบากกรรม
ภาพจาก Facebook : Pou Mantana
ปู มัณฑนา ให้กำลังใจ พัช กฤษอนงค์ สุวรรณวงศ์
ภาพจาก Facebook : Pou Mantana
ปู มัณฑนาปรึกษาทนายธรรมราช
ภาพจาก Facebook : Pou Mantana

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

