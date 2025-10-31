อาลัย พ.ต.ท.อมรทัศน์ วูบหมดสติ เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ สิ้นมือปราบน้ำดี
สุดเศร้า ‘พ.ต.ท.อมรทัศน์ รังวัฒนนานนท์’ ตำรวจน้ำดี วูบหมดสติ เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ เพื่อนร่วมรุ่นโพสต์อาลัย ยกย่องเคยได้รับรางวัลสายงานป้องกันปราบปรามดีเด่น ปี 65
วงการตำรวจและเพื่อนร่วมรุ่นแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ พันตำรวจโทอมรทัศน์ รังวัฒนนานนท์ รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม (รอง ผกก.ป.) สถานีตำรวจภูธรบางบาล เกิดอาการล้มหมดสติ เจ้าหน้าที่ได้เร่งให้ความช่วยเหลือและนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา
พ.ต.อ.ภูมิสิษฐ์ ตั้งวิทย์เดชา ผู้กำกับการ สภ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อนร่วมรุ่นของ พ.ต.ท.อมรทัศน์ ได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยผ่านเฟซบุ๊ก แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียครั้งนี้ ระบุว่า “ขอแสดงความเสียใจ พ.ต.ท.อมรทัศน์ รังวัฒนนานนท์ รอง ผกก.ป.สภ.บางบาล เพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนเตรียมทหาร นตท.35 และนักเรียนนายร้อยตำรวจ นรต.51 ที่จากไปขณะปฏิบัติหน้าที่ อย่างไม่มีวันกลับ ขอดวงวิญญาณเพื่อนทิน (สุทิน รังจะโป๊ะ ชื่อสกุลเดิม) จงไปสู่ภพภูมิที่ดีในสวงสวรรค์นะเพื่อน หลับพักผ่อนให้สบาย”
สำหรับ พ.ต.ท.อมรทัศน์ รังวัฒนนานนท์ ถือเป็นข้าราชการตำรวจน้ำดีที่อุทิศตนเพื่อหน้าที่ มีเกียรติประวัติและเส้นทางรับราชการอย่างยาวนาน มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย เป็นนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 35 และ นักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่น 51 และ เคยได้รับรางวัลข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานในสายงานป้องกันปราบปรามดีเด่น ประจำปี 2565
ตลอดชีวิตราชการ ท่านได้ผ่านงานในตำแหน่งสำคัญหลายแห่ง อาทิ พนักงานสอบสวน สภ.บางพลี จว. .สมุทรปราการ, สารวัตรงานนโยบายและแผน ภ.1, สวป.สภ.สำโรงเหนือ จว.สมุทรปราการ, รอง ผกก.ป.สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี และ รอง ผกก.ป.สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ จว.ปทุมธานี ก่อนจะมารับตำแหน่ง รอง ผกก.ป.สภ.บางบาล จว.พระนครศรีอยุธยา
