อึ้งภาพล่าสุด “นิชคุณ” อวบอ้วนขึ้นจนแทบจำไม่ได้

สื่อเกาหลีตีข่าว นิชคุณ 2PM กับลุคล่าสุด ทำแฟนคลับอึ้ง อวบอิ่มขึ้นจนนึกว่านักแสดงรุ่นใหญ่
สื่อเกาหลีใต้ พาดหัวข่าว นิชคุณ สมาชิกวง 2PM สร้างความฮือฮาด้วยภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนไปจากเดิมค่อนข้างมาก
วิดีโอล่าสุดจากช่องยูทูบทางการของวงเผยให้เห็นนิชคุณในชุดวอร์มสีดำใส่หมวกดูสบายๆ ใบหน้าที่เคยเรียวคมสมฉายาเจ้าชายไทย ในช่วงเดบิวต์เปลี่ยนเป็นดูมีน้ำมีนวลขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
แฟนคลับหลายคนพากันแซวว่าเขามีใบหน้าดูใจดี อิ่มเอิบขึ้นกว่าเดิม บางรายให้ความเห็นว่ามองแวบแรกนึกว่าซองดงอิล นักแสดงรุ่นใหญ่ชื่อดังของเกาหลีใต้
ในคลิปนี้นิชคุณยังเผยความน่ารักแบบโก๊ะๆ เขาพยายามชวนทีมงานคุยแม้จะถูกขอให้ทำเหมือนไม่มีใครอยู่ตรงนั้น เขายังช่วยเตรียมวัตถุดิบทำอาหารอย่างขยันขันแข็ง ยิ้มรับคำบ่นจากอูยองอย่างใจเย็น
แฟนเพลงเตรียมพบกับการรวมตัวครั้งสำคัญของสมาชิกทั้ง 6 คนในคอนเสิร์ตใหญ่ชื่อ เดอะ รีเทิร์น วันที่ 8-9 สิงหาคมนี้ ณ อินสไปร์ อารีน่า เมืองอินชอน
