ทัพภาคที่ 1 สกัดม็อบ พร้อมตั้ง “วีระ” เป็นผู้แทนปชช. ยันปกป้องอธิปไตยของชาติ
“วีระ” นำมวลชน พร้อมเครื่องจักรบุกบ้านหนองจาน หวิดปะทะ คฝ. ก่อน ทภ.1 ตั้งเป็นผู้แทนภาคประชาชนร่วมติดตามความคืบหน้า
31 ตุลาคม 2568 กองทัพภาคที่ 1 ได้ออกหนังสือชี้แจง กรณีมวลชนลงพื้นที่เพื่อรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำ บ้านหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว นำโดยนายวีระ สมความคิด ประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น พร้อมมวลชนและเครื่องจักร เพื่อเตรียมทำลายบ้านเรือนของฝ่ายกัมพูชา ระบุว่า
กองทัพภาคที่ 1 โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 ได้รับรายงานจาก กกล.บูรพา กรณีนายวีระ สมความคิด ประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น นำมวลชนพร้อมรถเครื่องจักร เพื่อเตรียมเข้ารื้อถอนทำลายบ้านเรือนของฝ่ายกัมพูชาที่รุกล้ำเข้ามาในพื้นที่บ้านหนองจาน จ.สระแก้ว ตามที่ได้ประกาศแจ้งระดมมวลชน ในวันนี้ (31 ต.ค.68)
จากสถานการณ์การชุมนุมในวันนี้ ได้มีมวลชนจากพื้นที่ต่างๆ ประมาณ 70-80 คน พร้อมด้วยรถเครื่องจักรประมาณ 5 คัน โดยมีความพยายามจะเข้าไปเคลียร์พื้นที่บริเวณที่ชาวกัมพูชารุกล้ำเข้ามาในอธิปไตยของไทย ในพื้นที่บ้านหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
เพื่อแสดงจุดยืนในการร่วมปกป้องอธิปไตยของชาติตามแนวทางของภาคประชาชน โดยทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมฝูงชน (คฝ.) ได้ขอความร่วมมือมวลชนไม่ให้เข้าพื้นที่ตอนใน โดยเวลา 13:00 น กลุ่มมวลชนได้แสดงท่าทีจะเข้ามาในพื้นที่ควบคุม จึงมีการผลักดันกับชุดควบคุมฝูงชน จึงได้มีการควบคุมสถานการณ์เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย และเข้าระงับเหตุความวุ่นวายที่เกิดขึ้น และในเวลา 13.30 น.
ทางเจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวนายวีระและแกนนำ มาพูดคุยทำความเข้าใจและขอความร่วมมือให้ยุติการชุมนุม ณ สภ.โคกสูง โดยให้เหตุผลเกี่ยวกับความปลอดภัยของมวลชน ตลอดจนเพื่อป้องกันการเกิดสถานการณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้น และอาจถูกนำไปเป็นประเด็นสร้างเงื่อนไขให้ฝั่งตรงข้ามได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายจากเบาไปหาหนัก และยึดหลักความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ
นอกจากนี้ยังมีมวลชนบางส่วนร่วมให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจและฝ่ายปกครองในพื้นที่ ให้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุด ต่อมาในเวลา 14.00 น. ภายหลังที่นายวีระและแกนนำมวลชนได้ร่วมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ ได้ชี้แจงให้ รับทราบว่า กองทัพภาคภาคที่ 1 โดย กกล.บูรพา ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ได้อนุญาติให้นายวีระฯ เป็นผู้แทนภาคประชาชน ร่วมติดตามความคืบหน้าในภารกิจเกี่ยวกับการปกป้องพื้นที่อธิปไตยของไทย ในพื้นที่ บ.หนองจานและ บ.หนองหญ้าแก้ว และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับฝ่ายความมั่นคงในการคลี่คลายสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นต่อในฐานะประชาชนไทยที่รักชาติรักแผ่นดิน
ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 1 ขอเรียนชี้แจงว่า กกล.บูรพา พร้อมดูแลความเรียบร้อย อำนวยความสะดวกให้กับมวลชนที่ตั้งใจร่วมกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติหวงแหนอธิปไตยโดยสันตีวิธี และเป็นไปตามกฎหมาย เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่มีความปลอดภัย และยืนยันว่ากองทัพภาคที่ 1 มีความพร้อมในทุกมิติ ที่จะปฏิบัติภารกิจในการปกป้องอธิปไตยของชาติ ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
