ข่าวต่างประเทศ

โนโรไวรัสระบาดบนเรือสำราญ เสี่ยงผู้โดยสารนับพันชีวิต อนุญาตให้บางส่วนกลับบ้านแล้ว

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 14 พ.ค. 2569 08:20 น.| อัปเดต: 14 พ.ค. 2569 08:21 น.
โนโรไวรัสระบาดบนเรือสำราญ เสี่ยงผู้โดยสารและลูกเรือนับพันชีวิต ทางการอนุญาตให้บางส่วนกลับบ้านแล้ว ขณะที่ผู้ป่วย 49 คนสั่งกักตัว

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า ทางการฝรั่งเศสได้อนุญาตให้ผู้โดยสารบางส่วนลงจากเรือสำราญได้ ภายหลังจากที่มีรายงานว่ามีผู้ป่วยอย่างน้อย 49 คน ป่วยเป็นโรคโนโรไวรัส

ทางการฝรั่งเศสระบุว่า ผู้โดยสารที่ไม่แสดงอาการป่วย สามารถเดินทางออกจากเรือได้ ซึ่งหลังจากนี้เรือลำดังกล่าวจะดำเนินการต่อไปตามปกติ และผู้ป่วยจะถูกกักตัว พร้อมด้วยมาตรการป้องกันและระเบียบปฏิบัติด้านสุขอนามัยที่เข้มงวดมากขึ้นบนเรือ

จากการเก็บตัวอย่างของผู้โดยสารและลูกเรือรวมกว่า 1,700 ชีวิต เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าเป็นโนโรไวรัส ซึ่งสามารถแพร่ระบาดจากคนสู่คน หรือผ่านสิ่งแวดล้อมได้ ทั้งนี้ไม่พบผู้ป่วยอาการสาหัสแต่อย่างใด นอกจากนี้บนเรือมีผู้เสียชีวิต 1 ศพ แต่ไม่ได้ระบุว่าเสียชีวิตจากอะไร

ทางการฝรั่งเศสระบุอีกว่า ไม่มีเหตุผลว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะเกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของไวรัสฮันตา ซึ่งเกิดขึ้นบนเรือสำราญ MV Hondius

สำหรับ โนโรไวรัส เป็นไวรัสที่ทำให้เกิดการอักเสบของระบบทางเดินอาหาร ไวรัสชนิดนี้ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว โดย อาการที่พบบ่อยหากได้รับเชื้อโนโรไวรัสภายใน 24-48 ชั่วโมง ได้แก่ ถ่ายเหลวเป็นน้ำ ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ ไข้ต่ำ
ปวดเมื่อยตามร่างกาย อ่อนเพลีย

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

