โนโรไวรัสระบาดบนเรือสำราญ เสี่ยงผู้โดยสารนับพันชีวิต อนุญาตให้บางส่วนกลับบ้านแล้ว

โนโรไวรัสระบาดบนเรือสำราญ เสี่ยงผู้โดยสารและลูกเรือนับพันชีวิต ทางการอนุญาตให้บางส่วนกลับบ้านแล้ว ขณะที่ผู้ป่วย 49 คนสั่งกักตัว
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า ทางการฝรั่งเศสได้อนุญาตให้ผู้โดยสารบางส่วนลงจากเรือสำราญได้ ภายหลังจากที่มีรายงานว่ามีผู้ป่วยอย่างน้อย 49 คน ป่วยเป็นโรคโนโรไวรัส
ทางการฝรั่งเศสระบุว่า ผู้โดยสารที่ไม่แสดงอาการป่วย สามารถเดินทางออกจากเรือได้ ซึ่งหลังจากนี้เรือลำดังกล่าวจะดำเนินการต่อไปตามปกติ และผู้ป่วยจะถูกกักตัว พร้อมด้วยมาตรการป้องกันและระเบียบปฏิบัติด้านสุขอนามัยที่เข้มงวดมากขึ้นบนเรือ
จากการเก็บตัวอย่างของผู้โดยสารและลูกเรือรวมกว่า 1,700 ชีวิต เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าเป็นโนโรไวรัส ซึ่งสามารถแพร่ระบาดจากคนสู่คน หรือผ่านสิ่งแวดล้อมได้ ทั้งนี้ไม่พบผู้ป่วยอาการสาหัสแต่อย่างใด นอกจากนี้บนเรือมีผู้เสียชีวิต 1 ศพ แต่ไม่ได้ระบุว่าเสียชีวิตจากอะไร
ทางการฝรั่งเศสระบุอีกว่า ไม่มีเหตุผลว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะเกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของไวรัสฮันตา ซึ่งเกิดขึ้นบนเรือสำราญ MV Hondius
สำหรับ โนโรไวรัส เป็นไวรัสที่ทำให้เกิดการอักเสบของระบบทางเดินอาหาร ไวรัสชนิดนี้ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว โดย อาการที่พบบ่อยหากได้รับเชื้อโนโรไวรัสภายใน 24-48 ชั่วโมง ได้แก่ ถ่ายเหลวเป็นน้ำ ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ ไข้ต่ำ
ปวดเมื่อยตามร่างกาย อ่อนเพลีย
