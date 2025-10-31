ลูกสาว “เก่ง ลายพราง” โพสต์ตัดพ้อ “ทำไมชีวิต ความรู้สึกคนอื่น กลายเป็นคอนเทนต์”
“น้องจูน” โพสต์ข้อความหลัง “เก่ง ลายพราง” ผู้เป็นพ่อ ดื่มไฮเตอร์ คิดสั้น จนถูกหามส่งโรงพยาบาลกลางดึก ด้าน “เฟิร์น” อัปเดตอาการปลอดภัยแล้ว
เมื่อวันศุกร์ที่ 31 ต.ค. 68 น้องจูน หรือ สุภิญญา ยิ้มอำไพ ลูกสาวของ เก่ง ลายพราง ได้โพสต์ข้อความตัดพ้อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยระบุว่า “ทำไม ชีวิต ความรู้สึกคนอื่นถึงเป็นคอนเทนท์กันไปได้หมด”
การเคลื่อนไหวของน้องจูน เกิดขึ้นในวันเดียวกับที่มีรายงานข่าวว่า “เก่ง ลายพราง” ผู้เป็นพ่อ ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเมื่อคืนที่ผ่านมา (30 ต.ค.)
สื่อหลายสำนักรายงานตรงกันว่า เก่ง ลายพราง ประสบเหตุฉุกเฉินหลังเจ้าตัวคิดสั้น ดื่มไฮเตอร์ ทำให้เพื่อน ๆ และคนใกล้ชิดต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีในช่วงกลางดึก
ล่าสุด “เฟิร์น วรรณภา” ได้ออกมาโพสต์คลิปอัปเดตอาการ ยืนยันว่าขณะนี้ เก่ง ลายพราง ปลอดภัยแล้ว นอกจากนี้ “เฟิร์น” เปิดเผยว่า สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการอยู่คนเดียว และความเครียดสะสมจากเรื่องคดี
รายงานข่าวระบุว่า แม้จะปลอดภัยแล้ว แต่ยังคงต้องเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอาการที่ดวงตา เนื่องจากน้ำยาไฮเตอร์บางส่วนได้กระเด็นเข้าตา เก่ง ลายพราง จนบวมแดง ซึ่งยังคงน่าเป็นห่วง และต้องรอประเมินผลตรวจภายในเพิ่มเติม
