เปิดภาพ พล พลาพร ก่อนจากไปวัย 76 ปี สิ้นพระเอกดาวพระศุกร์
อาลัยยิ่ง บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ เปิดภาพสุดท้าย ‘พล พลากร’ พระเอกดาวพระศุกร์ ก่อนเสียชีวิตในวัย 76 ปี แจ้งกำหนดการสวดอภิธรรม ณ วัดบางพลีใหญ่กลาง
หลังจากที่ บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ได้แจ้งข่าวเศร้าการจากไปของ พล พลากร บำรุงกิจ พระเอกดาวพระศุกร์ในวัย 76 ปี เผยว่าได้ดูแลผู้ล่วงลับอย่างเต็มที่ที่สุดมาเกือบ 5 ปีแล้ว หลังเสียชีวิตด้วยภาวะติดเชื้อที่ต่อมลูกหมาก เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2568 เวลา 03:40 น. ล่าสุด มีการเผยแพร่กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดบางพลีใหญ่กลาง เชิญชวนมิตรสหายและผู้ใกล้ชิดได้ร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้าย
บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ขอเรียนเชิญมิตรรักและผู้ที่เคยร่วมงานใกล้ชิดกับ พล พลากร ร่วมพิธีตามกำหนดการผ่าน บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ระบุว่า “กราบขอชี้แจงเรื่องงานสวดพระอภิธรรม พี่พล พลาพร บำรุงกิจ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2568 ณ วัด บางพลีใหญ่กลาง ศาลา 3 เวลา 16:00 น. ตรง รดน้ำผู้วายชนม์ 18.30 น. สวดพระอภิธรรม วันที่ 1-2 พฤศจิกายน สวดพระอภิธรรม วันที่ 3 พฤศจิกายน ฌาปนกิจ ในเวลา 14:00 น ตรง ขอเชิญชวนมิตรรักและผู้ที่เคยร่วมงานใกล้ชิดกับพี่ พลพลาพร มา ณ ที่นี้ครับ กราบขอบพระคุณมากครับ”
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ที่ผ่านมา เจ้าตัวออกมาแจ้งข่าวเศร้ากับการจากไปของพระเอกในตำนาน เผยว่า “ผมดูแลพี่พลอย่างเต็มที่แล้วครับ เกือบ 5 ปีในบ้านสุขสุดท้าย ขอให้ดวงวิญญาณของพี่พลไปสู่สุคติถ้ามีสิ่งใดที่ผมได้ล่วงเกินพี่พล ขออโหสิกรรมให้ผมด้วยนะครับ พี่ พล พลาพร บำรุงกิจ อายุ 76 ปี เสีย เวลา 03.40 น. วันที่ 30 ตุลาคม 2568 เหตุเสียชีวิต ติดเชื้อที่ต่อมลูกหมาก ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับ วันนี้ช่วง 14:00 น. เคลื่อนร่างไปที่วัดลาดบัวหลวง อำเภอไทรน้อย ตำบลไทรใหญ่ นนทบุรี”
