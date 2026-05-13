ครีเอเตอร์สาว OnlyFans เล่นเซ็กซ์พิสดาร ทำคู่เทพวัย 56 ดับคาเตียง
ครีเอเตอร์สาว OnlyFans รับสารภาพทำลูกค้าวัย 56 ดับสลดคาเตียง เล่านาทีเล่นเซ็กซ์พิสดาร พันแรป-คลุมถุงดำ จนขาดอากาศหายใจ
ย้อนกลับไปเมื่อเดือนเมษายน 2023 เกิดเหตุสลดที่กลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลก เมื่อรสนิยมทางเพศนำไปสู่การเสียชีวิตระหว่างร่วมรัก ไมเคิล เดล (Michael Dale) วัย 56 ปี ว่าจ้าง มิเคล่า ไรลาร์สดัม (Michaela Rylaarsdam) หรือชื่อในวงการคือ Asshley SinCal วัย 32 ปี ครีเอเตอร์สาวจากแพลตฟอร์ม OnlyFans ในราคา 1,000 ดอลลาร์ หรือประมาณ 400,000 บาท มาร่วมกิจกรรมสุดเสียวที่บ้านพัก
เมื่อถึงเวลาร่วมรักด้วยรสนิยมทางเพศเฉพาะกลุ่มเฟติช (Fetish) ไมเคิล เดล ขอให้ มิเคล่า ใช้พลาสติกแรปสำหรับห่อหุ้มอาหารมาพันทั่วร่างของเขาให้เหมือนมัมมี่ ก่อนจะให้ใช้กาวทาที่ตาของเขาเพื่อให้มันปิดสนิท ทั้งยังให้ มิเคล่า นำรองเท้าบูทผู้หญิงมาติดเอาไว้ที่เท้าของเขา พร้อมนำเทปกาวปิดปาก และใช้ถุงพลาสติกคลุมศีรษะอีกที
เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุ พบร่างของ ไมเคิล เดล นอนอยู่บนที่นอนในสภาพที่มีถุงพลาสติกคลุมศีรษะ มีเทปกาวปิดปาก และมีพลาสติกแรปพันอยู่ทั่วร่างกาย ก่อนจะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ต่อมาแพทย์ผู้ให้การรักษาเผยว่า ไมเคิล เดล มีสภาวะสมองตาย จากการขาดอากาศหายใจเป็นเวลานาน ก่อนจะเสียชีวิตใจเวลาต่อมา โดยผลชันสูตร ระบุว่า ไมเคิล ขาดอากาศหายใจจากการถูกถุงพลาสติกคลุมศีรษะเอาไว้นานถึง 8 นาที
นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้พบพยานหลักฐาน และพยานบุคคลซึ่งทำให้มีน้ำหนักสำหรับการดำเนินคดีกับครีเอเตอร์สาว OnlyFans คนดัง โดยรูมเมทของผู้ตายยืนยันว่าได้ยินเดลร้องขอให้มิเคล่าหยุดการกระทำ ถึงขั้นเสนอเงินเพิ่มให้เพื่อให้หยุดกิจกรรมพิสดาร ก่อนที่จะหมดสติไป
ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบพบ วิดีโอเหตุการณ์ที่เตรียมไว้สำหรับลง OnlyFans รวมภาพถ่ายสภาพของเดลขณะถูกคลุมถุงดำที่ฝ่ายหญิงส่งไปให้สามีของเธอดูด้วย
เดิมที ครีเอเตอร์สาว OnlyFans ถูกตั้งข้อหาหนักคือฆาตกรรม อีกทั้งทาง ทางทนายความของ มิเคล่า ยังอ้างว่า เธอเป็นคนโทรแจ้ง 911 และพยายามช่วยชีวิตเดลในวันที่เกิดเหตุด้วย แต่ต่อมาเมื่อมีหลักฐานต่าง ๆ ออกมา ทำให้ มิเคล่า ไรลาร์สดัม ยอมรับผิด ฐานกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย และยอมรับโทษจำคุก 4 ปี ซึ่งทางศาลจะมีคำพิพากษาอย่างเป็นทางการในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้
อ้างอิงจาก : unilad
