เหยื่อโผล่อีกราย อดีตคนไข้แฉ คลินิกบ่อวิน เคยจ่ายยาที่แพ้ให้ จนเกือบดับ
ไม่ใช่แค่ราดน้ำร้อน อดีตคนไข้ออกโรงแฉ คลินิกบ่อวิน ซ้ำ เคยยื่นบัตรแพ้ยา แต่ยังจ่ายยาตัวเดิมให้ จนเกิดอาการรุนแรง ต้องหามส่งโรงพยาบาลกลางดึกอ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 68 เว็บไซต์ข่าว โหนกระแส รายงานความคืบหน้า กรณีชายชาวลาว พาทนายความเข้าแจ้งความดำเนินคดีคลินิกแห่งหนึ่งในพื้นที่บ่อวิน จ.ชลบุรี ปมหมอคลินิกดังกล่าว ราดน้ำร้อนใส่ลูกชายวัย 3 ขวบ อ้างรักษาอาการไข้ขึ้นสูง ก็ได้มีหนึ่งในประชาชนที่เคยเข้ารับการรักษา ได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่า ตนเคยเดินทางไปรักษาที่คลินิกนี้ด้วยอาการมีไข้ มีน้ำมูก เจ็บคอ และไอมีเสมหะ
อดีตคนไข้รายนี้เล่าว่า ทันทีที่ไปถึง เขาได้ยื่นบัตรประวัติการแพ้ยาให้กับพนักงานหน้าเคาน์เตอร์อย่างชัดเจน แต่ก็ไม่ทราบว่า พนักงานได้นำข้อมูลสำคัญนี้แจ้งต่อแพทย์หรือไม่
กระทั่งพบแพทย์เสร็จ เรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น เมื่อยาที่ได้รับกลับมา คือยาชนิดเดียวกับที่เขาแพ้พอดิบพอดี
ผลลัพธ์คือ ช่วงเที่ยงคืนหลังจากกินยานั้นเข้าไป เขาเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรง จนต้องรีบเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการ
หลังจากอาการทุเลาและออกจากโรงพยาบาล เขาจึงติดต่อไปยังคลินิกเพื่อสอบถามข้อเท็จจริง แต่คำถามแรกที่คลินิกถามกลับมาคือ “เป็นอะไรมากหรือเปล่า”
เขาจึงแจ้งไปว่า ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้ว เพราะได้ไปรักษาที่โรงพยาบาลมา แต่คำตอบที่ได้จากคลินิกกลับทำให้เขายิ่งตกใจ เมื่อคลินิกอ้างว่า “ที่คลินิกนั้นมียาแก้ไอชนิดนี้อยู่ชนิดเดียว”
อดีตคนไข้รายนี้จึงต้องถามกลับไปว่า “แล้วทำไมถึงไม่แจ้ง หากผมเป็นอะไรไปมากกว่านี้ ใครจะรับผิดชอบ”
