ข่าว

เหยื่อโผล่อีกราย อดีตคนไข้แฉ คลินิกบ่อวิน เคยจ่ายยาที่แพ้ให้ จนเกือบดับ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 ต.ค. 2568 16:20 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2568 15:54 น.
60

ไม่ใช่แค่ราดน้ำร้อน อดีตคนไข้ออกโรงแฉ คลินิกบ่อวิน ซ้ำ เคยยื่นบัตรแพ้ยา แต่ยังจ่ายยาตัวเดิมให้ จนเกิดอาการรุนแรง ต้องหามส่งโรงพยาบาลกลางดึกอ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 68 เว็บไซต์ข่าว โหนกระแส รายงานความคืบหน้า กรณีชายชาวลาว พาทนายความเข้าแจ้งความดำเนินคดีคลินิกแห่งหนึ่งในพื้นที่บ่อวิน จ.ชลบุรี ปมหมอคลินิกดังกล่าว ราดน้ำร้อนใส่ลูกชายวัย 3 ขวบ อ้างรักษาอาการไข้ขึ้นสูง ก็ได้มีหนึ่งในประชาชนที่เคยเข้ารับการรักษา ได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่า ตนเคยเดินทางไปรักษาที่คลินิกนี้ด้วยอาการมีไข้ มีน้ำมูก เจ็บคอ และไอมีเสมหะ

อดีตคนไข้รายนี้เล่าว่า ทันทีที่ไปถึง เขาได้ยื่นบัตรประวัติการแพ้ยาให้กับพนักงานหน้าเคาน์เตอร์อย่างชัดเจน แต่ก็ไม่ทราบว่า พนักงานได้นำข้อมูลสำคัญนี้แจ้งต่อแพทย์หรือไม่

กระทั่งพบแพทย์เสร็จ เรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น เมื่อยาที่ได้รับกลับมา คือยาชนิดเดียวกับที่เขาแพ้พอดิบพอดี

ผลลัพธ์คือ ช่วงเที่ยงคืนหลังจากกินยานั้นเข้าไป เขาเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรง จนต้องรีบเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการ

หลังจากอาการทุเลาและออกจากโรงพยาบาล เขาจึงติดต่อไปยังคลินิกเพื่อสอบถามข้อเท็จจริง แต่คำถามแรกที่คลินิกถามกลับมาคือ “เป็นอะไรมากหรือเปล่า”

เขาจึงแจ้งไปว่า ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้ว เพราะได้ไปรักษาที่โรงพยาบาลมา แต่คำตอบที่ได้จากคลินิกกลับทำให้เขายิ่งตกใจ เมื่อคลินิกอ้างว่า “ที่คลินิกนั้นมียาแก้ไอชนิดนี้อยู่ชนิดเดียว”

อดีตคนไข้รายนี้จึงต้องถามกลับไปว่า “แล้วทำไมถึงไม่แจ้ง หากผมเป็นอะไรไปมากกว่านี้ ใครจะรับผิดชอบ”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

“สรัย ดึก” สยบลือ ดับกลางสมรภูมิ ออกแถลงการณ์ชื่นชม ข้อตกลงสันติภาพไทย-กัมพูชา

7 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตร.ฝรั่งเศสจับเพิ่มได้อีก 5 คน ผู้ต้องสงสัยปล้นเครื่องเพชรในพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์

14 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เหยื่อโผล่อีกราย อดีตคนไข้แฉ คลินิกบ่อวิน เคยจ่ายยาที่แพ้ให้ จนเกือบดับ

16 นาที ที่แล้ว
เพจดังแชร์คลิปนาทีระทึก มอเตอร์ไซค์มุดซ้ายขณะรถเมล์จอดป้าย ชนผู้โดยสารที่กำลังก้าวเท้าลงจากรถเต็มแรงจนตัวลอย ข่าว

คลิป ควายขี่มอ’ไซค์ รถเมล์จอดป้าย แซงซ้าย ชนคนอย่างจัง

20 นาที ที่แล้ว
แอป Sora สร้างวิดีโอด้วย AI หลังเปิดให้ใช้งานในไทย เทคโนโลยี

โหลดได้แล้ว แอป Sora สร้างวิดีโอด้วย AI เปิดให้ใช้งานในไทย รองรับ iOS

27 นาที ที่แล้ว
&quot;อ.ธรณ์&quot; ทำสำเร็จ เพาะเลี้ยง &quot;หญ้าคาทะเล&quot; ได้เป็นที่แรกของไทย และแห่งเดียวในโลก ข่าว

“อ.ธรณ์” ทำสำเร็จ เพาะเลี้ยง “หญ้าคาทะเล” ได้เป็นที่แรกของไทย และแห่งเดียวในโลก

38 นาที ที่แล้ว
นักช็อปออนไลน์ต้องรู้ &#039;คนละครึ่งพลัส&#039; สั่งของใน Shopee หรือ ShopeeFood ได้ไหม เศรษฐกิจ

นักช็อปออนไลน์ต้องรู้ ‘คนละครึ่งพลัส’ สั่งของใน Shopee หรือ ShopeeFood ได้ไหม

52 นาที ที่แล้ว
ฟุตบอล

ส.บอลไทยยื่นหนังสือถึง AFC-AFF “สวมชุดสีดำ-จัดพิธีถวายความอาลัย” ช่วงก่อนเกม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บิลลี่ โอแกน สวมชุดดำเป็นจิตอาสาพระราชทาน ณ ท้องสนามหลวง บันเทิง

น่าชื่นชม บิลลี่ โอแกน ร่วมเป็นจิตอาสาพระราชทาน เคียงข้างประชาชน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หุ้น MGI ร่วงหนัก เหลือ 6.15 บาท นักลงทุนสงสัย เกิดอะไรขึ้น เศรษฐกิจ

หุ้น MGI ร่วงหนัก เหลือ 6.15 บาท นักลงทุนสงสัย เกิดอะไรขึ้น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบก ยืนยันไม่มีทหารเขมรขอลี้ภัย ตามที่เพจดังอ้าง แจงที่มาภาพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมื่อคืนวันพุธที่ 29 ต.ค. 68 เพจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานว่า ภรรยาหมอได้กล่าวกับครอบครัวผู้เสียหายว่า ที่ทำแบบนี้ต้องการเงินใช่ไหม ไม่กลัวการฟ้องร้อง เพราะ สสจ. (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด) มาตรวจแล้วก็ไม่มีอะไร ข่าว

ยังไม่จบ! เมียหมอ คลินิกบ่อวิน ต่อว่าครอบครัวเด็ก ลั่น ทำแบบนี้เพราะ อยากได้เงิน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทรู เตือนภัย อย่าหลงเชื่อ มิจฉาชีพแอบอ้างแจกเน็ตฟรี ช่วงถวายความอาลัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซิดนีย์ สวีนนีย์ สวมชุดผ้าบางไร้บรา ยืนยันไม่ศัลยกรรม ข่าวต่างประเทศ

ส่องลุค ซิดนีย์ สวีนนีย์ ใส่เดรสบางไร้บรา โชว์อกเปลือย อวดหุ่นเป๊ะทุกมุม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย ตำรวจมักกะสัน วูบหมดสติกลางทาง เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวานฉ่ำ! &quot;ฝน ธนสุนทร&quot; ซบไหล่หวานใจ ในลุคบ่าวสาว แฟนคลับ-คนดัง ลุ้นงานวิวาห์ บันเทิง

หวานฉ่ำ! “ฝน ธนสุนทร” ซบไหล่หวานใจ ในลุคบ่าวสาว แฟนคลับ-คนดัง แห่ลุ้นงานวิวาห์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดัง Drama-addict โพสต์ข้อความวิเคราะห์ผลการตรวจสอบคลินิกใน จ.ชลบุรี ที่ก่อเหตุราดน้ำร้อนใส่เด็ก 3 ขวบ โดยระบุว่า คำวิธีการรักษาของคลินิกมีแต่เรื่อง &quot;พิลึก&quot; เต็มไปหมด ผิดหลักการแพทย์อย่างร้ายแรง 4 ประการ ข่าว

สอบเข้ม หมอราดน้ำร้อนเด็ก พบ 4 ข้อสุดพิลึก ทั้งใช้สเตียรอยด์-ยาไมเกรนรักษาไข้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่งลิงก์มาเลย! กัน จอมพลัง ตอบรับเข้าประชุม กมธ.ทหาร 4 โมงเย็นวันนี้ ข่าว

ส่งลิงก์มาเลย! กัน จอมพลัง ตอบรับเข้าประชุม กมธ.ทหาร 4 โมงเย็นวันนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เท้ง” ร่วมทานอาหารกับชาวไทยในนิวยอร์ก ขอบคุณที่เลือกมาตั้งแต่ปี 62

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดขั้นตอนใช้สิทธิ คนละครึ่งพลัส ในแอปเป๋าตัง ต้องเข้าผ่านแบนเนอร์โครงการฯ เท่านั้น สแกน QR ผิดโหมด หรือเจอร้านที่ไม่ได้เข้าร่วม อาจกลายเป็นโอนเต็มจำนวน 100% แนะวิธีดูสลิปยืนยัน เศรษฐกิจ

เช็กก่อนจ่าย “คนละครึ่งพลัส” ต้องเห็นยอด 50:50 เท่านั้น กันพลาดสแกนผิดโหมด จ่ายเต็มจำนวน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประมวลภาพวิปโยค พายุเฮอริเคนเมลิสซา ซัด &quot;จาเมกา&quot; ราบเป็นหน้ากอง คนไร้บ้าน สัตว์ตายเกลื่อน ข่าวต่างประเทศ

ประมวลภาพวิปโยค พายุเฮอริเคนเมลิสซา ซัด “จาเมกา” ราบเป็นหน้ากอง คนไร้บ้าน สัตว์ตายเกลื่อน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โผล่อีก! โพสต์ขายสิทธิ์ คนละครึ่งพลัส 1,600 บาท ตร.เตือน เข้าข่ายฉ้อโกง-จำคุก 3 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ดนุพร&quot; ชี้พรุ่งนี้ คัดคนเหมาะสมสุดนั่ง หน.พรรค ย้ำ ไม่จำเป็นต้องเป็น แคนดิเดตนายกฯ ข่าวการเมือง

“ดนุพร” ชี้พรุ่งนี้ คัดคนเหมาะสมสุดนั่ง หน.พรรค ย้ำ ไม่จำเป็นต้องเป็น แคนดิเดตนายกฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัศมีแข ในรายการ Physical: Asia บันเทิง

รัศมีแข สุดแกร่ง ลุยรายการ Physical: Asia คนเกาหลียังทึ่ง จิกส้นสูงบู๊แหลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สส.ไอซ์” พูดถึง “พี่กัน จอมพลัง” หลัง กองทัพบก ยืนยันไม่เคยขอรับบริจาค

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 ต.ค. 2568 16:20 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2568 15:54 น.
60
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“สรัย ดึก” สยบลือ ดับกลางสมรภูมิ ออกแถลงการณ์ชื่นชม ข้อตกลงสันติภาพไทย-กัมพูชา

เผยแพร่: 30 ตุลาคม 2568

ตร.ฝรั่งเศสจับเพิ่มได้อีก 5 คน ผู้ต้องสงสัยปล้นเครื่องเพชรในพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์

เผยแพร่: 30 ตุลาคม 2568
แอป Sora สร้างวิดีโอด้วย AI หลังเปิดให้ใช้งานในไทย

โหลดได้แล้ว แอป Sora สร้างวิดีโอด้วย AI เปิดให้ใช้งานในไทย รองรับ iOS

เผยแพร่: 30 ตุลาคม 2568
นักช็อปออนไลน์ต้องรู้ &#039;คนละครึ่งพลัส&#039; สั่งของใน Shopee หรือ ShopeeFood ได้ไหม

นักช็อปออนไลน์ต้องรู้ ‘คนละครึ่งพลัส’ สั่งของใน Shopee หรือ ShopeeFood ได้ไหม

เผยแพร่: 30 ตุลาคม 2568
Back to top button