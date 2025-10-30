ข่าวต่างประเทศ

“สรัย ดึก” ยังไม่ตาย ออกแถลงการณ์ชื่นชม ข้อตกลงสันติภาพไทย-กัมพูชา

เผยแพร่: 30 ต.ค. 2568 16:30 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2568 16:51 น.
“พลเอก สรัย ดึก” ออกแถลงการณ์ สยบข่าวลือเสียชีวิต พร้อมแสดงความยินดีต่อ ข้อตกลงสันติภาพไทย-กัมพูชา ขอบคุณ ทรัมป์ ที่เป็นผู้ริเริ่มเจรจา

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ที่ผ่านมา กองทัพกัมพูชาได้เผยแพร่แถลงการณ์อย่างเป็นทางการจาก พลเอก สรัย ดึก รองผู้บัญชาการทหารบกกัมพูชา และผู้บัญชาการกองพลสนับสนุนที่ 3 ซึ่งการปรากฏตัวผ่านแถลงการณ์ครั้งนี้ ถือเป็นการสยบข่าวลือที่ว่า พลเอก สรัย ดึก ได้เสียชีวิตไปแล้วจากเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาเมื่อเดือนกรกฎาคม 2568 อย่างสิ้นเชิง

เนื้อหาในแถลงการณ์เป็นการแสดงความชื่นชมรัฐบาลของไทยและกัมพูชา สำหรับการลงนามใน “ปฏิญญาร่วมว่าด้วยข้อตกลงสันติภาพกัวลาลัมเปอร์” เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ ประเทศมาเลเซีย

แถลงการณ์ระบุว่า “พวกเราเหล่าผู้บัญชาการ เจ้าหน้าที่ นายทหารประทวน และพลทหาร ในกองพลสนับสนุนที่ 3 ขอร่วมแสดงความยินดีกับรัฐบาลของทั้งสองประเทศ”

ภายใต้การนำของ ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา และ อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ได้ลงนาม “ปฏิญญาร่วมว่าด้วยข้อตกลงสันติภาพกัวลาลัมเปอร์” ร่วมกับ อันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีแห่งมาเลเซีย และประธานอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทสำคัญของ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ผู้ริเริ่มและอำนวยความสะดวกในกระบวนการเจรจาสันติภาพ จนกระทั่งมีการลงนามเมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2568 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

แถลงการณ์อย่างเป็นทางการจากกองทัพกัมพูชา
FB/ កងទ័ពជើងគោកនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ Royal Cambodian Army

กองพลสนับสนุนที่ 3 ถือว่า ข้อตกลงข้างต้นเป็นก้าวสำคัญสู่การฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ และเปลี่ยนพื้นที่ชายแดนที่เป็นข้อพิพาทให้กลายเป็นพื้นที่แห่งสันติภาพ มิตรภาพ ความร่วมมือ และการพัฒนาร่วมกัน

ขณะเดียวกัน กองพลสนับสนุนที่ 3 ขอแสดงความขอบคุณสำหรับการสนับสนุนจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและประชาคมโลกในกระบวนการแสวงหาสันติภาพอันทรงคุณค่านี้

กองพลสนับสนุนที่ 3 ขอย้ำอีกครั้งว่า สันติภาพเป็นสมบัติอันศักดิ์สิทธิ์และล้ำค่า เป็นความปรารถนาเพียงหนึ่งเดียวของประชาชนทุกคน และเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เราทุกคนจำเป็นต้องร่วมกันปกป้องและธำรงไว้

กัมพูชาและไทยเป็นเพื่อนบ้านถาวรที่ต้องร่วมมือกันรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ ความสามัคคี และการพัฒนาร่วมกัน บนพื้นฐานของความเคารพและความซาบซึ้งซึ่งกันและกัน ความเข้าใจและความไว้วางใจซึ่งกันและกันเพื่อประโยชน์ร่วมกัน โดยยึดหลักจิตวิญญาณแห่งความเป็นเพื่อนบ้านที่ดี ผ่านการยึดมั่นในวัฒนธรรมการเจรจาทางการทูตและการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศ

พวกเราทุกคน ผู้บัญชาการ เจ้าหน้าที่ นายทหารประทวน และพลทหารของกองพลสนับสนุนที่ 3 ขอปฏิญาณว่า จะปกป้องสันติภาพ ความมั่นคง อธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน และเอกราชของชาติอย่างมั่นคง ภายใต้การนำอันชาญฉลาดของ ฯพณฯ ฮุน มาเนต เพื่อพัฒนากัมพูชาให้เป็นประเทศที่เข้มแข็งและเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นต่อไป”

