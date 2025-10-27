ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจปารีสรวบ 2 ผู้ต้องสงสัยปล้นพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ขโมยเครื่องเพชรราชวงศ์ฝรั่งเศส

เผยแพร่: 27 ต.ค. 2568 09:41 น.
61

ตำรวจฝรั่งเศสจับกุมผู้ต้องสงสัย 2 ราย ที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับคดีปล้นเครื่องเพชรครั้งใหญ่ในพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ มูลค่ากว่าหลายร้อยล้านบาท ร่วงตามหาของกลาง-ผู้ต้องหาที่เหลือ

ตำรวจฝรั่งเศสได้จับกุมผู้ต้องสงสัย 2 ราย ที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจรกรรมเครื่องเพชรของราชวงศ์ฝรั่งเศส มูลค่าประมาณ 88 ล้านยูโร (ราว 3,340 ล้านบาท) จากพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louvre Museum) โดยการจับกุมเกิดขึ้นเพียงหนึ่งสัปดาห์หลังจากเหตุการณ์ปล้นที่อุกอาจที่สุดครั้งหนึ่งในทศวรรษ

สำนักงานอัยการกรุงปารีสยืนยันเมื่อวันอาทิตย์ว่า ชายคนหนึ่งถูกควบคุมตัวเมื่อคืนวันเสาร์ที่สนามบินชาร์ลส์ เดอ โกล โดยเจ้าหน้าที่จากหน่วยปราบปรามการโจรกรรมด้วยอาวุธ (armed robberies and serious burglaries squad) ขณะที่เจ้าหน้าที่ใกล้ชิดกับการสืบสวนเปิดเผยว่าผู้ต้องสงสัยคนที่สองก็ถูกจับกุมในพื้นที่ใกล้กรุงปารีสเช่นกัน

Visitors queue outside the Louvre museum, one week after the robbery, Sunday, Oct. 26, 2025 in Paris. The Paris prosecutor said on Sunday that a number of suspects have been arrested over the theft of crown jewels from Paris’ Louvre museum last weekend. (AP Photo/Thomas Padilla)

สื่อฝรั่งเศสรายงานว่า ชายที่ถูกจับกุมที่สนามบินกำลังจะขึ้นเครื่องบินไปยังประเทศแอลจีเรีย ส่วนผู้ต้องสงสัยคนที่สองที่ถูกจับในย่านแซน-แซ็ง-เดอนี (Seine-Saint-Denis) ก็มีแผนจะเดินทางไปประเทศมาลี ทั้งสองคนมีอายุอยู่ในช่วง 30 ปี และมีประวัติอาชญากรรมเกี่ยวกับการปล้นมาก่อน

ผู้ต้องสงสัยถูกควบคุมตัวในข้อหา “การโจรกรรมอย่างเป็นระบบและการสมคบคิดทางอาญา” โดยตำรวจสามารถระบุตัวบุคคลได้จากการวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์ของวัตถุที่ถูกทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุ เช่น ถุงมือ, เสื้อกั๊กสะท้อนแสง, หมวกกันน็อก, เครื่องเจียร และวิทยุสื่อสาร

Visitors queue outside the Louvre museum, one week after the robbery, Sunday, Oct. 26, 2025 in Paris. The Paris prosecutor said on Sunday that a number of suspects have been arrested over the theft of crown jewels from Paris’ Louvre museum last weekend. (AP Photo/Thomas Padilla)

การโจรกรรมครั้งนี้ใช้เวลาเพียงไม่ถึง 7 นาที โดยโจร 4 คน ใช้รถบรรทุกขนย้ายเฟอร์นิเจอร์พร้อมบันไดเลื่อนปีนขึ้นไปยังแกลเลอรี Apollon ที่อยู่บนชั้นหนึ่ง ซึ่งเป็นที่เก็บอัญมณีของราชวงศ์ ก่อนที่พวกเขาทุบหน้าต่างที่ไม่ปลอดภัย และใช้เครื่องตัดแผ่นดิสก์เพื่อเปิดตู้จัดแสดง 2 ตู้

แม้ว่าพวกเขาจะทำมงกุฎที่ประดับด้วยเพชรและมรกตตกลงระหว่างการหลบหนี แต่พวกเขาก็หนีไปพร้อมกับเครื่องเพชรที่ประดับด้วยอัญมณีล้ำค่า 8 ชิ้น โดยอัยการกล่าวว่าของที่ถูกขโมยไปมีมูลค่ารวมเกือบ 90 ล้านยูโร แต่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่ประเมินมิได้

หนึ่งในของที่ถูกขโมยคือ สร้อยคอที่ประดับด้วยมรกตและเพชร ที่จักรพรรดินโปเลียนที่ 1 มอบให้กับ มารี ลูอีส พระมเหสีองค์ที่สองของพระองค์

People check jewelry in the Apollo Gallery of the Louvre museum on Sept. 4, 2025 in Paris. (AP Photo/Alexander Turnbull)
Visitors check jewelry in the Apollo Gallery of the Louvre museum on Sept. 4, 2025 in Paris. (AP Photo/Alexander Turnbull)

โลรองต์ นูนเญซ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศส แสดงความกังวลว่าเครื่องเพชรที่ถูกขโมยไปอาจถูกแยกชิ้นส่วน เพื่อนำทองคำไปหลอม และนำอัญมณีไปขายแยกต่างหาก “ของที่ขโมยมามักจะถูกซ่อนไว้ในต่างประเทศ ผมหวังว่ามันจะไม่เป็นเช่นนั้น แต่ผมยังคงมั่นใจว่าโจรจะถูกจับได้ในที่สุด” เขากล่าว

ด้าน ลอเรนซ์ เดส คาร์ส ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ยอมรับว่ามีจุดบอดด้านความปลอดภัยที่จุดเข้าถึงของคนร้าย แม้ว่าทางพิพิธภัณฑ์จะมีงบประมาณด้านความปลอดภัยถึง 80 ล้านยูโรแล้วก็ตาม

อ้างอิง : www.theguardian.com

 

