ตำรวจปารีสรวบ 2 ผู้ต้องสงสัยปล้นพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ขโมยเครื่องเพชรราชวงศ์ฝรั่งเศส
ตำรวจฝรั่งเศสจับกุมผู้ต้องสงสัย 2 ราย ที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับคดีปล้นเครื่องเพชรครั้งใหญ่ในพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ มูลค่ากว่าหลายร้อยล้านบาท ร่วงตามหาของกลาง-ผู้ต้องหาที่เหลือ
ตำรวจฝรั่งเศสได้จับกุมผู้ต้องสงสัย 2 ราย ที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจรกรรมเครื่องเพชรของราชวงศ์ฝรั่งเศส มูลค่าประมาณ 88 ล้านยูโร (ราว 3,340 ล้านบาท) จากพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Louvre Museum) โดยการจับกุมเกิดขึ้นเพียงหนึ่งสัปดาห์หลังจากเหตุการณ์ปล้นที่อุกอาจที่สุดครั้งหนึ่งในทศวรรษ
สำนักงานอัยการกรุงปารีสยืนยันเมื่อวันอาทิตย์ว่า ชายคนหนึ่งถูกควบคุมตัวเมื่อคืนวันเสาร์ที่สนามบินชาร์ลส์ เดอ โกล โดยเจ้าหน้าที่จากหน่วยปราบปรามการโจรกรรมด้วยอาวุธ (armed robberies and serious burglaries squad) ขณะที่เจ้าหน้าที่ใกล้ชิดกับการสืบสวนเปิดเผยว่าผู้ต้องสงสัยคนที่สองก็ถูกจับกุมในพื้นที่ใกล้กรุงปารีสเช่นกัน
สื่อฝรั่งเศสรายงานว่า ชายที่ถูกจับกุมที่สนามบินกำลังจะขึ้นเครื่องบินไปยังประเทศแอลจีเรีย ส่วนผู้ต้องสงสัยคนที่สองที่ถูกจับในย่านแซน-แซ็ง-เดอนี (Seine-Saint-Denis) ก็มีแผนจะเดินทางไปประเทศมาลี ทั้งสองคนมีอายุอยู่ในช่วง 30 ปี และมีประวัติอาชญากรรมเกี่ยวกับการปล้นมาก่อน
ผู้ต้องสงสัยถูกควบคุมตัวในข้อหา “การโจรกรรมอย่างเป็นระบบและการสมคบคิดทางอาญา” โดยตำรวจสามารถระบุตัวบุคคลได้จากการวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์ของวัตถุที่ถูกทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุ เช่น ถุงมือ, เสื้อกั๊กสะท้อนแสง, หมวกกันน็อก, เครื่องเจียร และวิทยุสื่อสาร
การโจรกรรมครั้งนี้ใช้เวลาเพียงไม่ถึง 7 นาที โดยโจร 4 คน ใช้รถบรรทุกขนย้ายเฟอร์นิเจอร์พร้อมบันไดเลื่อนปีนขึ้นไปยังแกลเลอรี Apollon ที่อยู่บนชั้นหนึ่ง ซึ่งเป็นที่เก็บอัญมณีของราชวงศ์ ก่อนที่พวกเขาทุบหน้าต่างที่ไม่ปลอดภัย และใช้เครื่องตัดแผ่นดิสก์เพื่อเปิดตู้จัดแสดง 2 ตู้
แม้ว่าพวกเขาจะทำมงกุฎที่ประดับด้วยเพชรและมรกตตกลงระหว่างการหลบหนี แต่พวกเขาก็หนีไปพร้อมกับเครื่องเพชรที่ประดับด้วยอัญมณีล้ำค่า 8 ชิ้น โดยอัยการกล่าวว่าของที่ถูกขโมยไปมีมูลค่ารวมเกือบ 90 ล้านยูโร แต่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่ประเมินมิได้
หนึ่งในของที่ถูกขโมยคือ สร้อยคอที่ประดับด้วยมรกตและเพชร ที่จักรพรรดินโปเลียนที่ 1 มอบให้กับ มารี ลูอีส พระมเหสีองค์ที่สองของพระองค์
โลรองต์ นูนเญซ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศส แสดงความกังวลว่าเครื่องเพชรที่ถูกขโมยไปอาจถูกแยกชิ้นส่วน เพื่อนำทองคำไปหลอม และนำอัญมณีไปขายแยกต่างหาก “ของที่ขโมยมามักจะถูกซ่อนไว้ในต่างประเทศ ผมหวังว่ามันจะไม่เป็นเช่นนั้น แต่ผมยังคงมั่นใจว่าโจรจะถูกจับได้ในที่สุด” เขากล่าว
ด้าน ลอเรนซ์ เดส คาร์ส ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ยอมรับว่ามีจุดบอดด้านความปลอดภัยที่จุดเข้าถึงของคนร้าย แม้ว่าทางพิพิธภัณฑ์จะมีงบประมาณด้านความปลอดภัยถึง 80 ล้านยูโรแล้วก็ตาม
อ้างอิง : www.theguardian.com
