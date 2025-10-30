ยังไม่จบ! เมียหมอ คลินิกบ่อวิน ต่อว่าครอบครัวเด็ก ลั่น ทำแบบนี้เพราะ อยากได้เงิน
เมื่อคืนวันพุธที่ 29 ต.ค. 68 เพจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานว่า ภรรยาของหมอที่คลินิก อ.บ่อวิน จ.ชลบุรีได้กล่าวถึงครอบครัวเด็กชายวัย 3 ขวบ ซึ่งเป็นผู้เสียหายว่า ที่ทำแบบนี้ต้องการเงินใช่ไหม ไม่กลัวการฟ้องร้อง เพราะ สสจ. (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด) มาตรวจแล้วก็ไม่มีอะไร
อย่างไรก็ตาม ความคืบหน้าล่าสุดเช้าวันนี้ (30 ต.ค.) มีรายงานว่า หน่วยงานสาธารณสุขได้มีคำสั่ง ปิดคลินิกชั่วคราว แล้ว เพื่อให้แพทย์เจ้าของคลินิกเข้ารับการรักษาอาการป่วยด้านจิตเวชอย่างเหมาะสม หลังจากนั้นจะมีการพิจารณาความพร้อมในการเปิดทำการอีกครั้ง
นอกจากนี้ ยังมีการยืนยันว่าแพทย์คนดังกล่าวเป็นแพทย์จริง และคลินิกแห่งนี้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
ขณะที่ครอบครัวผู้เสียหายยืนยันว่าจะไม่ไกล่เกลี่ย หลังจากได้ทบทวนเหตุการณ์ร่วมกับทนายความ นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลที่อยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจ กรณีที่แพทย์อ้างว่ารู้จัก ญาติเป็นอัยการ และ มีคนรู้จักใน สสจ.
ปัจจุบัน ตำรวจและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กำลังเดินหน้าสอบสวนข้อเท็จจริง และตรวจสอบมาตรฐานของสถานพยาบาลแห่งนี้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน! สั่งปิดคลินิก อ.บ่อวิน ชั่วคราว คดีหมอราดน้ำร้อนเด็ก 3 ขวบ
- พ่อลั่นไม่ไกล่เกลี่ย! คลินิก อ.บ่อวิน ฉีดยาเด็ก 3 ขวบช็อก ซ้ำใช้น้ำร้อนราด แถมขู่ “มีญาติเป็นอัยการ”
- ขุดประวัติ หมอราดน้ำร้อนใส่อกเด็ก 3 ขวบ แผลเหวอะ รักษาช้าถึงตาย เจอข้อมูลอึ้ง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: