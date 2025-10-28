สหรัฐฯ หวัง ไทย เริ่มกระบวนการปล่อยตัว เชลยศึกทหารเขมร 18 นายทันที
ทางการสหรัฐฯ หวัง ไทย เริ่มกระบวนการปล่อยตัว เชลยศึกทหารเขมร 18 นายทันที ภายหลังเซ็นปฏิญญาร่วม ปูทางสู่สันติภาพ
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม สำนักข่าว รอยเตอร์ รายงานว่า ทางการสหรัฐฯ หวังว่าไทยจะเริ่มประสานกับทางกัมพูชาในการปล่อยตัวเชลยศึกทั้ง 18 นายทันที ภายหลังจากที่ทั้งสองชาติได้เซ็นปฏิญญาร่วม ปูทางสู่สันติภาพ ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน เมื่อวันที่ 26 ต.ค. ที่ผ่านมา
โดยเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการต่างประเทศ ที่ไม่เปิดเผยตัวตนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวระบุว่า “เราคาดหวังว่ากระบวนการที่เกี่ยวข้องกับข้อผูกพันทั้งหมดจะเริ่มต้นทันทีที่มีการลงนาม”
ก่อนหน้านี้นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ไทยจะเริ่มกระบวนการปล่อยตัวทหารกัมพูชาที่ถูกควบคุมตัวจำนวน 18 นาย หลังจากที่สองฝ่ายจะเริ่มดำเนินการตามที่ได้ตกลงกันไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ชายแดนโดยเร็ว เพื่อรับประกันความปลอดภัยให้แก่ประชาชน และสร้างความเชื่อมั่นและไว้เนื้อเชื่อใจ และทำตามข้อตกลงทั้ง 4 ข้อที่ได้ตกลงกันไว้
