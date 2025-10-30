เพจดัง เผย เชลยศึกเขมร 18 นาย ครึ่งหนึ่งขอลี้ภัยในไทย กลัวโดนลงโทษ
เพจ Army Military Force อ้างอิงข้อมูลวงใน เชลยศึกทหารเขมร 18 นาย ครึ่งหนึ่งขอลี้ภัยในไทย กลัวโดนลงโทษ หากถูกส่งตัวกลับประเทศ
เพจ Army Military Force ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กพูดถึงเชลยศึกทหารกัมพูชา 18 ชีวิตว่า “ข่าวจากวงใน เชลยเขมร 18 ราย ครึ่งหนึ่ง ขอลี้ภัยในไทย เพราะรู้ตัวว่า หากกลับไปจะโดนอะไร จริงๆ ทางการไทยพร้อมปล่อยตัว 18 เชลย แต่เขมรต้องทำตาม 4 ข้อที่ทางการไทยเสนอเสียก่อน ได้แก่
1.ถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ชายแดน
2.เก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนไทย
3.ปราบปรามกลุ่มสแกมเมอร์ที่หลอกลวงข้ามชาติ
4.แก้ไขปัญหาการรุกล้ำพื้นที่ของประชาชนกัมพูชาเข้ามาในไทย”
ก่อนหน้านี้ พลตรี วินธัย กล่าวว่า การพิจารณาปล่อยตัวเชลยศึกของฝ่ายไทยเป็นไปตามหลักกติกาสากลและกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งจะพิจารณาจากลักษณะท่าทีของความเป็นปฏิปักษ์ ที่เคยมีต่อกัน ต้องมีการลดระดับลงชัดเจน ผ่านผลการดำเนินการตามข้อตกลงที่ทั้งสองประเทศเห็นชอบร่วมกันไว้แล้ว 4 ข้อหลัก ได้แก่ การถอนอาวุธหนักออกจากพื้นที่ชายแดน การเก็บกู้ทุ่นระเบิด การปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ และการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน
