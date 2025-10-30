หุ้น MGI ร่วงหนัก เหลือ 6.15 บาท นักลงทุนสงสัย เกิดอะไรขึ้น

รายงานความเคลื่อนไหวราคาหุ้น MGI บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการซื้อขายวันที่ 30 ตุลาคม 2568 พบว่าราคาปรับตัวลดลงอย่างหนัก
ณ เวลา 12:29 น. ราคาหุ้น MGI อยู่ที่ 6.15 บาท ปรับตัวลดลง 1.45 บาท หรือ 19.08% จากราคาปิดวันก่อนหน้าที่ 7.60 บาท
ราคาหุ้น MGI เปิดตลาดในเช้าวันนี้ที่ 7.65 บาท ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของวัน จากนั้นราคาปรับตัวลดลงต่อเนื่อง โดยลงไปแตะระดับต่ำสุดของวันที่ 6.10 บาทฃ ส่งผลให้ราคาหุ้น MGI ทำสถิติราคาเกือบต่ำสุดใหม่ในรอบ 52 สัปดาห์ ที่ระดับ 6.10 บาท ส่วนราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์อยู่ที่ 18.10 บาท
ปัจจุบัน หุ้น MGI มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap) อยู่ที่ 1.29 พันล้านบาท มีอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) อยู่ที่ 9.97 เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทน 3.76% เคยไปอยู่จุดสูงสุด ที่ 50 บาท เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
