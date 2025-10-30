เท่ง เถิดเทิง วอนโจรกลับใจขับมาคืน หลังก่อเหตุ ขโมยรถกระบะ อุกอาจกลางตลาดนัด

ไม่ตลกด้วย! เท่ง เถิดเทิง แจ้งความรถกระบะหายกลางตลาดนัด จ.นนทบุรี วอนโจรกลับใจเอามาคืน ลั่น เข้าใจว่าถึงทางตัน แต่ตนก็ลำบากเช่นกัน
ตลกซูเปอร์สตาร์ “เท่ง เถิดเทิง” เปิดใจผ่านรายการ ห้องข่าวบันเทิง เวิร์คพอยท์ 23 หลังถูกโจรย่องขโมยรถกระบะคู่ใจไปต่อหน้าประชาชนในตลาดเย็นแยกบางพลู จ.นนทบุรี เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 24 ต.ค.ที่ผ่านมา
เท่ง เผยว่า รถที่หายไปคือรถกระบะ อีซูซุ สีเขียว หมายเลขทะเบียน ลล 551 ซึ่งเป็นรถที่ตนใช้สำหรับเดินทางและขนของร้านขนมจีนแม่มาลาออกงานอีเวนต์ต่าง ๆ โดยวิงวอนให้โจรคนดังกล่าวกลับใจและนำรถมาคืนภายใน 1 สัปดาห์ แลกกับการไม่เอาเรื่อง
นอกจากนั้น ตลกชื่อดัง ยังฝากข้อความถึงผู้ก่อเหตุระบุว่า เข้าใจว่าคงกำลังเดือดร้อน ยังไงก็ยังมีเวลา ฝากถึงโจรให้กลับใจ คนเราถึงจุดทางตัน อาจจะทำอะไรแบบคิดสั้นไป แต่ผลลัพธ์ที่ได้ถ้าถูกจับขึ้นมา ชีวิตนี้มันจบเลยนะ ตอนนี้ถ้าเอามาคืนจะไม่ฟ้องร้องเลย ไม่เอาเรื่อง แต่ถ้าเป็นอาทิตย์ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ตำรวจ ตอนนี้ตนก็ลำบากเหมือนกัน เพราะเวลาจะออกไปงานอีเวนต์ก็ไม่มีรถใช้ ต้องไปเช่ารถเขาแทน
สำหรับ ความคืบหน้าล่าสุดจากการตรวจสอบ พบเบาะแสว่า คนร้ายได้ขับรถคันดังกล่าวไปวนเวียนแถววัดสวนแก้ว และมีผู้หญิงสูงวัยนั่งอยู่ด้วย ทั้งนี้ เท่ง เถิดเทิง ได้ฝากถึงประชาชนหากใครพบเห็นรถกระบะคันดังกล่าว สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่เพจ “ขนมจีนแม่มาลา” ซึ่งก็ยังคงหวังว่าจะได้รถคู่ใจกลับคืนมา
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงจาก : ข่าวเวิร์คพอยท์ 23
ติดตาม The Thaiger บน Google News: