ข่าวดาราบันเทิง

เท่ง เถิดเทิง วอนโจรกลับใจขับมาคืน หลังก่อเหตุ ขโมยรถกระบะ อุกอาจกลางตลาดนัด

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 30 ต.ค. 2568 17:17 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2568 17:17 น.
76

ไม่ตลกด้วย! เท่ง เถิดเทิง แจ้งความรถกระบะหายกลางตลาดนัด จ.นนทบุรี วอนโจรกลับใจเอามาคืน ลั่น เข้าใจว่าถึงทางตัน แต่ตนก็ลำบากเช่นกัน

ตลกซูเปอร์สตาร์ “เท่ง เถิดเทิง” เปิดใจผ่านรายการ ห้องข่าวบันเทิง เวิร์คพอยท์ 23 หลังถูกโจรย่องขโมยรถกระบะคู่ใจไปต่อหน้าประชาชนในตลาดเย็นแยกบางพลู จ.นนทบุรี เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 24 ต.ค.ที่ผ่านมา

เท่ง เผยว่า รถที่หายไปคือรถกระบะ อีซูซุ สีเขียว หมายเลขทะเบียน ลล 551 ซึ่งเป็นรถที่ตนใช้สำหรับเดินทางและขนของร้านขนมจีนแม่มาลาออกงานอีเวนต์ต่าง ๆ โดยวิงวอนให้โจรคนดังกล่าวกลับใจและนำรถมาคืนภายใน 1 สัปดาห์ แลกกับการไม่เอาเรื่อง

เท่ง เถิดเทิง วอนโจรกลับใจ หลังก่อเหตุ ขโมยรถกระบะคู่ใจ อุกอาจกลางตลาดนัด-1

นอกจากนั้น ตลกชื่อดัง ยังฝากข้อความถึงผู้ก่อเหตุระบุว่า เข้าใจว่าคงกำลังเดือดร้อน ยังไงก็ยังมีเวลา ฝากถึงโจรให้กลับใจ คนเราถึงจุดทางตัน อาจจะทำอะไรแบบคิดสั้นไป แต่ผลลัพธ์ที่ได้ถ้าถูกจับขึ้นมา ชีวิตนี้มันจบเลยนะ ตอนนี้ถ้าเอามาคืนจะไม่ฟ้องร้องเลย ไม่เอาเรื่อง แต่ถ้าเป็นอาทิตย์ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ตำรวจ ตอนนี้ตนก็ลำบากเหมือนกัน เพราะเวลาจะออกไปงานอีเวนต์ก็ไม่มีรถใช้ ต้องไปเช่ารถเขาแทน

สำหรับ ความคืบหน้าล่าสุดจากการตรวจสอบ พบเบาะแสว่า คนร้ายได้ขับรถคันดังกล่าวไปวนเวียนแถววัดสวนแก้ว และมีผู้หญิงสูงวัยนั่งอยู่ด้วย ทั้งนี้ เท่ง เถิดเทิง ได้ฝากถึงประชาชนหากใครพบเห็นรถกระบะคันดังกล่าว สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่เพจ “ขนมจีนแม่มาลา” ซึ่งก็ยังคงหวังว่าจะได้รถคู่ใจกลับคืนมา

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : ข่าวเวิร์คพอยท์ 23

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
Line News

เลขเด็ด หนุ่มสุพรรณ งวด 1 พ.ย.68 แจกแนวทางรวย เปิดเลขเด่น 6-7 ให้คอหวยตามลุ้น

1 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ร้องห๊ะ! ศาลอิหร่าน ยกเลิกประหาร “นักข่มขืนต่อเนื่อง” แต่สั่งแขวนคอ “หญิงชราวัย 67” คดีการเมือง

14 นาที ที่แล้ว
มาแล้ว! เลขเด็ด &quot;เงินเทวดา&quot; งวด 1/11/68 มาทั้งบน-ล่าง ครบชุด วิ่ง 4 มาแรง Line News

มาแล้ว! เลขเด็ด “เงินเทวดา” งวด 1/11/68 มาทั้งบน-ล่าง ครบชุด วิ่ง 4 มาแรง

31 นาที ที่แล้ว
&quot;กัน จอมพลัง&quot; แจงกมธ.ทหาร ปมบริจาคชุดเกราะ ยัน ไม่ได้เป็นคนซื้อ มีบริษัทดำเนินการให้ ข่าว

กัน จอมพลัง แจง กมธ.ทหาร ปมบริจาคชุดเกราะ กางหนังสือยัน หน่วยงานขอมาจริง

39 นาที ที่แล้ว
NA ประกาศยุบสายการบิน AirJapan เที่ยวบินสุดท้าย มี.ค. 69 ข่าวต่างประเทศ

บอกลา AirJapan เหตุขาดแคลนเครื่องบิน บินส่งท้าย กรุงเทพ-นาริตะ 29 มี.ค.69

44 นาที ที่แล้ว
สถิติหวยออกวันเสาร์ ย้อนหลัง 10 ปี งวด 1 พ.ย. 68 เลขเบิ้ล-เลขตอง ออกซ้ำ 3 ครั้ง เลขเด็ด

สถิติหวยออกวันเสาร์ ย้อนหลัง 20 ปี โพยเลขท้ายออกซ้ำ ก่อนวันหวยออก 1/11/68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟุตบอล

เปิดลิสต์ 5 ตัวเต็งกุนซือใหม่ “ลิเวอร์พูล” หากสั่งปลด ‘อาร์เน่อ สล็อต’

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เท่ง เถิดเทิง วอนโจรกลับใจขับมาคืน หลังก่อเหตุ ขโมยรถกระบะ อุกอาจกลางตลาดนัด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“สรัย ดึก” ยังไม่ตาย ออกแถลงการณ์ชื่นชม ข้อตกลงสันติภาพไทย-กัมพูชา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตร.ฝรั่งเศสจับเพิ่มได้อีก 5 คน ผู้ต้องสงสัยปล้นเครื่องเพชรในพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เหยื่อโผล่อีกราย อดีตคนไข้แฉ คลินิกบ่อวิน เคยจ่ายยาที่แพ้ให้ จนเกือบดับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังแชร์คลิปนาทีระทึก มอเตอร์ไซค์มุดซ้ายขณะรถเมล์จอดป้าย ชนผู้โดยสารที่กำลังก้าวเท้าลงจากรถเต็มแรงจนตัวลอย ข่าว

คลิป ควายขี่มอ’ไซค์ รถเมล์จอดป้าย แซงซ้าย ชนคนอย่างจัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอป Sora สร้างวิดีโอด้วย AI หลังเปิดให้ใช้งานในไทย เทคโนโลยี

โหลดได้แล้ว แอป Sora สร้างวิดีโอด้วย AI เปิดให้ใช้งานในไทย รองรับ iOS

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;อ.ธรณ์&quot; ทำสำเร็จ เพาะเลี้ยง &quot;หญ้าคาทะเล&quot; ได้เป็นที่แรกของไทย และแห่งเดียวในโลก ข่าว

“อ.ธรณ์” ทำสำเร็จ เพาะเลี้ยง “หญ้าคาทะเล” ได้เป็นที่แรกของไทย และแห่งเดียวในโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักช็อปออนไลน์ต้องรู้ &#039;คนละครึ่งพลัส&#039; สั่งของใน Shopee หรือ ShopeeFood ได้ไหม เศรษฐกิจ

นักช็อปออนไลน์ต้องรู้ ‘คนละครึ่งพลัส’ สั่งของใน Shopee หรือ ShopeeFood ได้ไหม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟุตบอล

ส.บอลไทยยื่นหนังสือถึง AFC-AFF “สวมชุดสีดำ-จัดพิธีถวายความอาลัย” ช่วงก่อนเกม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บิลลี่ โอแกน สวมชุดดำเป็นจิตอาสาพระราชทาน ณ ท้องสนามหลวง บันเทิง

น่าชื่นชม บิลลี่ โอแกน ร่วมเป็นจิตอาสาพระราชทาน เคียงข้างประชาชน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หุ้น MGI ร่วงหนัก เหลือ 6.15 บาท นักลงทุนสงสัย เกิดอะไรขึ้น เศรษฐกิจ

หุ้น MGI ร่วงหนัก เหลือ 6.15 บาท นักลงทุนสงสัย เกิดอะไรขึ้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบก ยืนยันไม่มีทหารเขมรขอลี้ภัย ตามที่เพจดังอ้าง แจงที่มาภาพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมื่อคืนวันพุธที่ 29 ต.ค. 68 เพจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานว่า ภรรยาหมอได้กล่าวกับครอบครัวผู้เสียหายว่า ที่ทำแบบนี้ต้องการเงินใช่ไหม ไม่กลัวการฟ้องร้อง เพราะ สสจ. (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด) มาตรวจแล้วก็ไม่มีอะไร ข่าว

ยังไม่จบ! เมียหมอ คลินิกบ่อวิน ต่อว่าครอบครัวเด็ก ลั่น ทำแบบนี้เพราะ อยากได้เงิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทรู เตือนภัย อย่าหลงเชื่อ มิจฉาชีพแอบอ้างแจกเน็ตฟรี ช่วงถวายความอาลัย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซิดนีย์ สวีนนีย์ สวมชุดผ้าบางไร้บรา ยืนยันไม่ศัลยกรรม ข่าวต่างประเทศ

ส่องลุค ซิดนีย์ สวีนนีย์ ใส่เดรสบางไร้บรา โชว์อกเปลือย อวดหุ่นเป๊ะทุกมุม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย ตำรวจมักกะสัน วูบหมดสติกลางทาง เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวานฉ่ำ! &quot;ฝน ธนสุนทร&quot; ซบไหล่หวานใจ ในลุคบ่าวสาว แฟนคลับ-คนดัง ลุ้นงานวิวาห์ บันเทิง

หวานฉ่ำ! “ฝน ธนสุนทร” ซบไหล่หวานใจ ในลุคบ่าวสาว แฟนคลับ-คนดัง แห่ลุ้นงานวิวาห์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดัง Drama-addict โพสต์ข้อความวิเคราะห์ผลการตรวจสอบคลินิกใน จ.ชลบุรี ที่ก่อเหตุราดน้ำร้อนใส่เด็ก 3 ขวบ โดยระบุว่า คำวิธีการรักษาของคลินิกมีแต่เรื่อง &quot;พิลึก&quot; เต็มไปหมด ผิดหลักการแพทย์อย่างร้ายแรง 4 ประการ ข่าว

สอบเข้ม หมอราดน้ำร้อนเด็ก พบ 4 ข้อสุดพิลึก ทั้งใช้สเตียรอยด์-ยาไมเกรนรักษาไข้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 30 ต.ค. 2568 17:17 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2568 17:17 น.
76
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลเซอร์ขนน้องสาว ราคา

เลเซอร์ขนน้องสาว ราคาเท่าไหร่ ? คุ้มไหม ? ทำไมราคาแต่ละที่ไม่เท่ากัน

เผยแพร่: 30 ตุลาคม 2568

เลขเด็ด หนุ่มสุพรรณ งวด 1 พ.ย.68 แจกแนวทางรวย เปิดเลขเด่น 6-7 ให้คอหวยตามลุ้น

เผยแพร่: 30 ตุลาคม 2568

ร้องห๊ะ! ศาลอิหร่าน ยกเลิกประหาร “นักข่มขืนต่อเนื่อง” แต่สั่งแขวนคอ “หญิงชราวัย 67” คดีการเมือง

เผยแพร่: 30 ตุลาคม 2568
มาแล้ว! เลขเด็ด &quot;เงินเทวดา&quot; งวด 1/11/68 มาทั้งบน-ล่าง ครบชุด วิ่ง 4 มาแรง

มาแล้ว! เลขเด็ด “เงินเทวดา” งวด 1/11/68 มาทั้งบน-ล่าง ครบชุด วิ่ง 4 มาแรง

เผยแพร่: 30 ตุลาคม 2568
Back to top button