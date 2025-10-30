“อรรถกร” บอกยังไม่ได้คุยกับ “นักการเมือง ช.” คาดเดี๋ยวในพรรคคงได้คุย
อรรถกร บอกยังไม่ได้คุยกับ นักการเมือง ช. คาดเดี๋ยวในพรรคคงได้คุยกันถึงเรื่องนี้ ด้านนักการเมือง ช. ยังไม่ได้ออกมาชี้แจง
นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้สัมภาษณ์กรณีที่ นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม เปิดผังเส้นเงินของนักการเมือง ช. โดยอ้างว่านักการเมืองคนดังกล่าวเชื่อมโยงกับเว็บพนันและสแกมเมอร์กว่า 170 ล้านบาทนั้น
โดยนายอรรถกรระบุว่า คาดหลังจากนี้จะมีการประชุม ยืนยันขณะนี้ยังไม่มีการพูดคุยเรื่องนี้กันในพรรค และยังไม่เห็นการชี้แจงของ สส.ที่ถูกกล่าวหา ย้ำว่าเดี๋ยวคงมีการพูดคุยกันในพรรคและส่วนตัวยังไม่ได้พูดคุยเรื่องนี้กับสส.ที่ถูกกล่าวหา
ทั้งนี้หากอ้างอิงจาก นายอัจฉริยะ ระบุว่า นักการเมือง ช.ช้าง คนนี้ อยู่ใน 7 รายชื่อนักการเมืองที่เปิดเผยกันก่อนหน้านี้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์และแก๊งสแกมเมอร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น สส.ในภาคใต้ สังกัดพรรคการเมืองใหญ่ฝ่ายรัฐบาล มีชื่อเสียง
