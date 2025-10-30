“ธรรมนัส” ไม่รู้เรื่องนักการเมือง ช. ย้ำไม่ใช่ตน เพราะตนคือ ธ.
ธรรมนัส ไม่รู้เรื่องนักการเมือง ช. หลังอัจฉริยะเปิดผังเส้นทางการเงินเอี่ยวสแกมเมอร์และเว็บพนัน 170 ล้าน ย้ำไม่ใช่ตน เพราะตนเพราะคือ ธ.
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนจากกรณีที่ นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม เปิดผังเส้นเงินของนักการเมือง ช. โดยอ้างว่านักการเมืองคนดังกล่าวเชื่อมโยงกับเว็บพนันและสแกมเมอร์กว่า 170 ล้านบาทนั้น โดย ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ว่า ตัวเองไม่ทราบเรื่องเลย
ส่วนกรณีที่นายอัจฉริยะ พาดพิงถึง ร.อ.ธรรมนัส ว่าได้พูดคุยกับรายละเอียดกับ ร.อ.ธรรมนัสทั้งหมดแล้ว ว่า นักการเมือง ช. อยู่พรรคเดียวกันเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ พร้อมชี้ไปที่ตัวเองแล้วบอกว่านี่คือ ธ. ไม่ใช่นักการเมือง ช.
ส่วนกรณีที่ คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร เชิญ ร.อ.ธรรมนัส และ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ไปให้ข้อมูลเรื่องความสัมพันธ์กับ นายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ ร.อ.ธรรมนัส ไม่ตอบคำถามนี้ และขึ้นรถออกไป
