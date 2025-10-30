“ทรัมป์” สั่งกองทัพสหรัฐฯ ทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครั้งแรกในรอบ 30 ปี
โดนัลด์ ทรัมป์ สั่งกองทัพสหรัฐฯ ทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครั้งแรกในรอบ 30 ปี โดยอ้างว่าเป็นการรักษาระดับกับรัสเซียและจีน
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ออกคำสั่งให้ผู้นำกองทัพทดสอบขรปนาวุธนิวเคลียร์ เป็นครั้งแรกในรอบ 30 ปี โดยระบุว่าการทดสอบครั้งนี้เพื่อเป็นการทำให้มั่นใจว่าพวกเขาอยู่ในระดับเดียวกันจีนและรัสเซีย พร้อมกล่าวว่าชาติอื่นๆก็ทดสอบเหมือนกัน
นายทรัมป์ กล่าวว่าปัจจุบันสหรัฐอเมริกามีอาวุธนิวเคลียร์มากสุดในโลก ตามมาด้วยรัสเซีย และจีนที่ตามมาห่างๆ ซึ่งเขารู้ว่าอาวุธนิวเคลียร์มีอานุภาพรุนแรง แต่เขาไม่มีทางเลือกอื่น
ทั้งนี้นายทรัมป์ไม่ได้ระบุว่าการทดสอบจะเป็นอย่างไร แต่เขาระบุว่าเขาได้สั่งการให้เริ่มทดสอบทันที
คำสั่งดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่เขาจะเข้าพบนายสีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน และเขากล่าวประณามรัสเซียที่ทดสอบขีปนาวุธนิวเคลียร์ที่อ้างว่าไม่จำกัดระยะทาง
สำหรับครั้งสุดท้ายที่สหรัฐฯทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ต้องย้อนกลับไปในปี 2535 ที่โรงงานใต้ดินแห่งหนึ่งทางตะวันตกของรัฐเนวาดา ก่อนที่อดีตประธานาธิบดีจอร์จ เอช. ดับเบิลยู. บุช จะสั่งให้พักดำเนินหลังสงครามเย็นสิ้นสุดลง
