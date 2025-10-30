“ทรัมป์” เผชิญหน้า “สีจิ้นผิง” ครั้งแรกในรอบ 6 ปี หารือชี้ชะตาเศรษฐกิจโลก
โดนัลด์ ทรัมป์ เผชิญหน้า สีจิ้นผิง ครั้งแรกในรอบ 6 ปี เตรียมหารือทวิภาคี ชี้ชะตาเศรษฐกิจโลก หลังสงครามการค้าระหว่างทั้งสองชาติระอุซ้ำ
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม สำนักข่าว CNN รายงานว่านายสีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน และ นาย โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เจอหน้ากันเป็นครั้งแรกในรอบ 6 ปี ที่นครปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ ท่ามกลางสงครามการค้าระหว่างทั้งสองชาติที่กลับมาร้อนระอุอีกครั้งในช่วงที่ผ่านมา
โดยนายทรัมป์ กล่าวว่าก่อนเข้าประชุมทวิภาคีว่า เขาคิดว่าการประชุมในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จอย่างมาก พร้อมย้ำว่าทั้งสองชาติมีความสัมพันธ์ที่ดีมาตลอด ด้านนายสีระบุว่า เขารู้สึกดีใจที่ได้เจอนายทรัมป์ นอกจากนี้ยังระบุด้วยว่าเขาได้คุยกับนายทรัมป์ผ่านโทรศัพท์และข้อความมาตลอดหลังจากที่นายทรัมป์ชนะเลือกตั้ง
พร้อมระบุต่ออีกด้วยว่า มันเป็นเรื่องปกติที่ผู้นำทางเศรษฐกิจทั้งสองชาติจะมีความขัดแย้งเป็นระยะๆ แต่สิ่งที่สำคัญคือทั้งสองชาติต้องอยู่เส้นทางที่ถูกต้อง
ทั้งนี้สงครามทางการค้าของทั้งสองชาติเกิดขึ้นเป็นระยะๆ ซึ่งก่อนหน้านี้ทางสหรัฐฯ เคยตั้งกำแพงสินค้านำเข้าจีน ร้อยละ 145 ขณะที่จีนโต้ตอบกลับด้วยกันตั้งกำแพงภาษีสินค้าสหรัฐฯที่ร้อยละ 125 ก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะลดตัวเลขลงมา และหวังว่าการหารือในครั้งนี้จะได้คำตอบที่ชัดเจนกับทั้งสองฝ่าย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ทรัมป์” เดินทางถึงมาเลเซียแล้ว เตรียมเป็นสักขีพยาน ไทย-กัมพูชา ลงนามสันติภาพ
- แรร์เอิร์ธ ไทยอยู่ที่ไหน ทำไมสำคัญ อาวุธชิ้นใหม่ ในสงครามการค้าโลก
- เปิดบทสนทนา “สีจิ้นผิง-ปูติน” คุยเรื่องเป็นอมตะ-ปลูกถ่ายอวัยวะมนุษย์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: