หดหู่ แพทย์หญิงอินเดียฆ่าตัวตาย จดหมายแฉ ถูกตำรวจข่มขืน 5 เดือน บังคับทำชันสูตรปลอม คนรู้หมดแต่ไม่มีใครช่วย
แพทย์หญิงในรัฐมหาราษฏระ เครียดจัดหลังถูกรองสารวัตรข่มขืน 4 ครั้งใน 5 เดือน ทั้งยังถูกกดดันให้เปลี่ยนแปลงผลชันสูตร-ออกใบรับรองแพทย์เท็จ เผยเคยร้องเรียนผู้บังคับบัญชาแล้ว แต่เรื่องกลับเงียบ
สำนักข่าวอินเดีย รายงานคดีอัปยศ ในรัฐมหาราษฏระ ประเทศอินเดีย แพทย์หญิงคนหนึ่งตัดสินใจฆ่าตัวตาย ครอบครัวของเธอออกมาเรียกร้องความเป็นธรรม กล่าวหาว่าหมอถูกกดดันอย่างหนักให้ทำรายงานชันสูตรพลิกศพปลอม
แพทย์หญิงปลิดชีพตัวเองเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ที่โรงพยาบาลอุปถัมภ์เขตผัลตัน โดยเขียนจดหมายลาตายไว้บนฝ่ามือ ข้อความในจดหมายระบุว่า รองสารวัตรตำรวจ นายหนึ่ง ชื่อ โกปาล บาดาเน ข่มขืนเธอ 4 ครั้ง ตลอด 5 เดือนที่ผ่านมา โดยมีตำรวจอีกนายชื่อ ประศานต์ บันการ์ มีส่วนในการคุกคามด้วย
เธอเริ่มทำงานที่โรงพยาบาลรัฐแห่งนี้เมื่อ 2 ปีก่อน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การแพทย์ ต้องทำงานภายใต้แรงกดดันมหาศาลมาโดยตลอด ญาติอ้างว่า มีคนกดดันให้เธอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายงานการชันสูตรพลิกศพ ถูกบังคับให้เขียนใบรับรองแพทย์ปลอมหลายครั้ง ผู้ป่วยที่ถูกอ้างชื่อในรายงานปลอมเหล่านั้น ไม่ได้มารักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วยซ้ำ
ครอบครัวยังเปิดเผยอีกว่า แพทย์หญิงผู้ล่วงลับเคยร้องเรียนเรื่องความผิดปกตินี้ 2-3 ครั้งแล้ว ได้แจ้งความกับทั้งผู้กำกับการตำรวจ และรองผู้กำกับการตำรวจ แต่กลับไม่มีการดำเนินการใดๆ
ข้อความในฝ่ามือระบุชัดเจนว่า “เจ้าหน้าที่ตำรวจ โกปาล บาดาเน ต้องรับผิดชอบต่อการตายของฉัน เขาข่มขืนฉัน 4 ครั้ง ตลอด 5 เดือนที่ผ่านมา ฉันตกเป็นเหยื่อการข่มขืน การล่วงละเมิดทางร่างกายและจิตใจจากเขา”
มีรายงานว่า ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน เธอเคยเขียนจดหมายร้องเรียนถึงหน่วยงานตำรวจในพื้นที่แล้ว โดยร้องเรียนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสองนาย ขอให้มีการสอบสวนอย่างเหมาะสม แต่ไม่มีใครช่วยเหลือ
หลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว นายเดเวนทรา ฟาดนาวิส มุขมนตรีรัฐมหาราษฏระ ได้สั่งพักงานรองสารวัตร โกปาล บาดาเน ที่ถูกกล่าวหาแล้ว
ย้อนกลับไปช่วงเดือนสิงหาคาม 2567 กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐในหลายรัฐของอินเดียประท้วงหยุดรักษาคนไข่ อันเนื่องมาจาก แพทย์หญิงวัย 31 ปี ในโรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่งในเมืองกัลกัตตา เมืองหลวงของรัฐเบงกอลตะวันตก ถูกรุมโทรมและฆ่าอย่างทารุณ ในโรงพยาบาล ขณะเข้าเวรดึก
ผลการชันสูตรยืนยันว่าเธอถูกล่วงละเมิดทางเพศอย่างทารุณ มีร่องรอยการทรมาน ก่อนจะถูกฆ่าด้วยการรัดคอ ต่อมาพบว่าหนึ่งในคนร้ายคือ ชายชื่อ ซันเจย์ รอย เป็นอาสาสมัครตำรวจ ที่ทำงานช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาล
ภาพจาก : docnhanh
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อินเดียฉาวอีก หมอถูกฆ่าข่มขืนกลางโรงพยาบาล เดือดประท้วงงดรักษาคนไข้
- ตำรวจอินเดีย ล่า 7 หนุ่ม รุมข่มขืนนักท่องเที่ยว ยูทูบเบอร์ดัง ต่อหน้าสามี-ข้างถนน
- อินเดียโฉด ยูทูบเบอร์สาว เล่านาทีถูก “รุมข่มขืน” สามีโดนมีดจี้ ทำร้ายน่วม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: