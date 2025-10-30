โฆษกนายกฯ สวน “ขัตติยา” เคลมเก่งปม “อนุทิน” สั่งงานบนเครื่อง 7 ชั่วโมง
โฆษกนายกฯ สวน ขัตติยา สส.เพื่อไทย เคลมเก่ง ไม่เคยลงรายละเอียด หลังแซะ อนุทิน สั่งงานบนเครื่อง 7 ชั่วโมง ทั้งๆที่บินแค่ 6 ชั่วโมง
จากกรณีที น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ได้โพสต์ข้อความตั้งคำถามว่า “นายกอนุทินอยู่บนเครื่อง 6 ชั่วโมง แต่โฆษกกลับบอกว่าสั่งงานไปแล้ว 7 ชั่วโมง ไม่แน่ใจว่าท่านโฆษกสับสนเวลาระหว่างประเทศต้นทางกับปลายทาง หรือนับเวลาแบบ “มิติคู่ขนาน” กันแน่คะ
หรือจริงๆ ที่ต้องเร่งสั่งงานนัก เพราะช่วงนี้ปัญหากำลังรุมเร้าทุกด้าน รัฐมนตรีลาออก นโยบายไม่ปัง เรื่องเทาๆ ก็ถาโถมไม่หยุด เลยต้องเร่งสร้างภาพให้ดูขยันไว้ก่อน เพราะยังไม่มีผลงานจริงให้เห็นเป็นรูปธรรม (แถมวันนี้ ภรรยาก็โดนครหาว่าคุกคามสื่ออีก)
แต่สุดท้าย ประชาชนคงไม่ได้อยากรู้หรอกค่ะว่าใครสั่งงานกี่ชั่วโมง แต่อยากเห็นผลของงานมากกว่า เพราะต่อให้สั่งงานบนฟ้าเกินเวลา แต่ถ้าประเทศยังไม่ขยับไปข้างหน้า มันก็ไม่ต่างอะไรจากเที่ยวบินที่ยังวนอยู่บนอากาศ ไม่รู้จะลงจอดเมื่อไหร่
เดี๋ยวต่อไปจะจำไว้แล้วนะ…เกินไปแล้วนะ” ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ น.ส. ขัตติยา ตั้งคำถามถึงกรณีที่ นายสิริพงศ์ โพสต์ถึงการเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง แต่บอกว่า สั่งงานไปแล้ว 7 ชั่วโมงนั้น “สับสนเวลาหรือสร้างภาพขยัน” ว่า
“คือ มีคนสงสัยว่าบิน 6 ชั่วโมง แต่สั่งงาน 7 ชั่วโมง เป็นยังไง งง ละซิ งง คนที่ไม่ได้เคยลงรายละเอียดงานจะไม่รู้หรอก ก่อนจะบิน เขาก็นั่งสั่งงานกันเป็น ชม.แล้วจ๊ะ”
นายสิริพงศ์ ระบุอีกว่า “อย่าคิดว่าคนอื่นจะทำเหมือนตัวเอง ประเภทถ่ายรูปเสร็จจบ แหม่ แซะเก่ง เคลมเก่ง นี่จ่ะ สั่งงานตั้งแต่ยังไม่บิน”
