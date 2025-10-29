ข่าวต่างประเทศ

สลด เจ้าสาว 19 ปี จบชีวิต หลังครอบครัวสามีด่าสารพัด รู้สาเหตุพ่อใจสลาย

72
เจ้าสาววัย 19 ปี จบชีวิต หลังถูกครอบครัวสามีตำหนิชุดแต่งงาน

สุดเศร้า เจ้าสาววัย 19 ปี จบชีวิต หลังถูกครอบครัวสามีตำหนิรุนแรง เพราะชุดเปิดไหล่ ถูกด่าสารพัดน่าอับอาย-วาบหวิว ตำรวจเร่งสอบข้อเท็จจริง อาจโดนข้อหากลั่นแกล้ง

สำนักข่าวต่างประเทศ dailymail รายงานเหตุสลดใจที่เกิดขึ้นประเทศอาเซอร์ไบจาน กรณี ลียามาน มัมมัดลี (Lyaman Mammadli) เจ้าสาววัย 19 ปี ตัดสินใจจบชีวิตตนเอง หลังจากถูกครอบครัวของเจ้าบ่าวตำหนิอย่างรุนแรงเกี่ยวกับชุดเจ้าสาวที่เธอสวมวาบหวิวและยั่วยวนเกินไป

นายมูราด บัยรามอฟ พ่อของเจ้าสาวผู้เสียชีวิต เปิดเผยว่า ปัญหาเริ่มต้นขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นพิธีฉลองมงคลสมรส ฝั่งเจ้าบ่าวและพ่อแม่ของเขาเดินทางมาที่บ้านของพ่อแม่เจ้าสาว จากนั้นทะเลาะวิวาทกัน โดยครอบครัวฝ่ายชายตำหนิคนรักของลูกชายอย่างรุนแรงว่า “ช่างน่าอับอายอะไรเช่นนี้ ปล่อยให้ลูกสาวใส่ชุดเจ้าสาวที่น่าละอายและวาบหวิวแบบนั้นได้อย่างไร” พวกเขากล่าวหาว่าเธอดูเหมือนเปลือยกายเพียงเพราะชุดเจ้าสาวเปิดไหล่

ฝั่งพ่อแม่ของฝ่ายเจ้าสาวโต้กลับว่า “นี่เป็นชุดปกติที่เจ้าสาวหลายคนใส่กัน” แต่ฝ่ายชายก็ไม่ยอมหยุดและกล่าวหาว่าเธอทำให้ลูกชายและครอบครัวขายหน้า ในท้ายที่สุดนายบัยรามอฟเผยว่าลูกสาวทนกับคำต่อว่าของอีกฝ่ายไม่ได้อีกต่อไปจนเธอตัดสินใจจบชีวิตตัวเองในสวนของบ้านพ่อแม่

ลียามาน มัมมัดลี
ภาพจาก : dailymail

ขณะเดียวกัน พ่อของผู้เสียชีวิตออกมาปฏิเสธข่าวลือที่กล่าวหาว่าลูกสาวถูกบังคับให้แต่งงานกับ เอลนูร์ มามัดลี (Elnur Mamedli) วัย 33 ปี เจ้าบ่าวที่อายุมากกว่า ยืนยันว่าลูกสาวเป็นผู้ตัดสินใจแต่งงานด้วยเอง

จากนั้นมีการจัดงานศพของหญิงสาว พ่อของเธอปฏิเสธที่จะให้ลูกเขยและครอบครัวฝ่ายชาย รวมทั้งไล่พวกเขาออกไป ขณะนี้ตำรวจกำลังสอบสวนเพื่อพิจารณาว่าควรดำเนินคดีอาญาในข้อหาการกลั่นแกล้งและการกดดันทางจิตใจเจ้าสาวก่อนที่เธอจะเสียชีวิตหรือไม่

ลียามาน มัมมัดลี และ สามี
ภาพจาก : dailymail

อย่างไรก็ดี เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้สอดคล้องกับประเด็นทางสังคมที่กำลังร้อนแรงในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะในประเทศอิหร่าน เมื่อสัปดาห์ก่อน อาลี ชามคานี ที่ปรึกษาระดับสูงของผู้นำสูงสุดอิหร่าน ถูกวิจารณ์อย่างหนักหลังมีคลิปงานแต่งงานของ ฟาติเมห์ ลูกสาวของเขาหลุดออกมา ซึ่งเธอสวมชุดราตรีสีขาวแบบเกาะอกเปิดไหล่ในงานแต่งงานที่หรูหรา

สังคมออนไลน์อิหร่านออกมาประณามว่าเป็นการตบตาและความหน้าซื่อใจคด เนื่องจากพ่อของเธอเป็นผู้นำคนหนึ่งในการควบคุมกฎการแต่งกายของสตรีอิหร่านอย่างเข้มงวด ขณะที่นักเคลื่อนไหวสิทธิสตรีกล่าวว่า กฎระเบียบต่าง ๆ มักถูกบังคับใช้กับคนทั่วไป แต่ไม่ใช่กับลูกหลานของผู้มีอำนาจที่สามารถจัดงานหรูหราและแต่งกายอย่างอิสระได้

ข้อมูลจาก : dailymail

