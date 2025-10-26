ข่าว

เช็ก 18 เส้นทางเดินรถ ขสมก. ประชาชนเข้าร่วมถวายน้ำสรงพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง พระบรมมหาราชวัง

เผยแพร่: 26 ต.ค. 2568 07:56 น.
134

เช็ก 18 เส้นทางเดินรถ ขสมก. ประชาชนเข้าร่วมถวายน้ำสรงพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง พระบรมมหาราชวัง ให้บริการตั้งแต่ 05.00-22.00 น.

เพจเฟซบุ๊กของ ขสมก. ระบุว่า กระทรวงคมนาคม และ ขสมก. เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางเข้าร่วมถวายน้ำสรงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ วันที่ 26 ตุลาคม 2568 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ภายในพระบรมมหาราชวัง

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทาง ขสมก. ได้จัดเดินรถในเส้นทางปกติ 18 เส้นทาง รถโดยสาร Shuttle Bus (บริการฟรี) เชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้า จำนวน 6 เส้นทาง และ เชื่อมต่อสถานีขนส่ง จำนวน 8 เส้นทาง ให้บริการในวันที่ 26 ตุลาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. และให้บริการต่อเนื่องจนถึงเวลา 20.00 น. หรือจนกว่าประชาชนจะออกจากพื้นที่จนหมด

เส้นทางปกติผ่าน สนามหลวง จำนวน 18 เส้นทาง
1. สาย 3 (2-37) : สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) – สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี
2. สาย 15 (4-2) : วงกลม : สถานีรถไฟฟ้าตลาดพลู – สยาม
3. สาย 25 (3-7E) : แพรกษา – ท่าช้าง (ทางด่วน)
4. สาย 32 (2-5) : ท่าเรือปากเกร็ด – วัดโพธิ์
5. สาย 47 (3-41) : ท่าเรือคลองเตย – สถานีรถไฟฟ้าสนามไชย
6. สาย 53 (2-9) : วงกลม : สนามหลวง – เทเวศร์
7. สาย 59 (1-8) : รังสิต – สนามหลวง
8. สาย 60 (1-38) : สวนสยาม – สถานีรถไฟฟ้าสนามไชย
9. สาย 70 (2-14) : ประชานิเวศน์ 3 – สนามหลวง
10. สาย 80 (4-43) : วัดศรีนวลธรรมวิมล – สนามหลวง
11. สาย 91 : หมู่บ้านเศรษฐกิจ – สนามหลวง
12. สาย 91ก : วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี – สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
13. สาย 501 (1-53) : หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง – ท่าช้าง
14. สาย A4 : ท่าอากาศยานดอนเมือง – สนามหลวง (ทางด่วน)
15. สาย S1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามหลวง (ทางด่วน)
16. สาย 1-7E : รังสิต – สนามหลวง (ทางด่วน)
17. สาย 1-80E: สวนสยาม – สถานีรถไฟฟ้าสนามไชย (ทางด่วน)
18. สาย 2-32E : ประชานิเวศร์ 3 – สนามหลวง (ทางด่วน)

โดยให้บริการตั้งแต่ 05.00 น. จนไปถึง 22.00 น.

เผยแพร่: 26 ต.ค. 2568 07:56 น.
134
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

