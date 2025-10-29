กษัตริย์จิกมี เสด็จฯ วางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง
(แฟ้มภาพที่ภูฏาน)
กษัตริย์จิกมี เสด็จฯ วางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง หลังจากก่อนหน้านี้พระองค์ทรงประกอบพิธีจุดตะเกียง 1,000 ดวง
สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก แห่งภูฏาน ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง เพื่อวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โอกาสนี้ทรงร่วมพระอักษรถวายความอาลัย พร้อมทั้งลงพระนามาภิไธย ณ อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 พระบรมมหาราชวัง
ทั้งนี้ กษัตริย์จิกมี ทรงโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า พระองค์ทรงประกอบพิธีสวดมนต์และจุดตะเกียง จำนวน 1,000 ดวง เพื่อระลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นที่เคารพสักการะในฐานะ “แม่แห่งชาติ” ผู้ทรงอุทิศพระชนม์ชีพเพื่อการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจแก่ปวงชนชาวไทย และเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของประเทศไทย
