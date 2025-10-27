วิธีเดินทาง เข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบรมมหาราชวัง รถเมล์ MRT เรือข้ามฟาก
วิธีเดินทาง รถเมล์ MRT เรือข้ามฟาก เข้าถวายสักการะพระบรมศพ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง แนะการแต่งกายสุภาพสีดำ
สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระพันปีหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง
- เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะ ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.00 น.
- ประชาชนสามารถเข้าพระบรมมหาราชวังทาง ประตูวิเศษไชยศรี
ข้อปฏิบัติในการแต่งกาย
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนที่จะเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ ขอความร่วมมือแต่งกายด้วย ชุดสุภาพไว้ทุกข์สีดำ
- ผู้ชาย: สวมเสื้อมีปกสีดำ (เช่น เสื้อเชิ้ต หรือเสื้อโปโล) กางเกงสแลคขายาวสีดำ (งดเว้นกางเกงยีนส์) สวมรองเท้าหุ้มส้น
- ผู้หญิง: สวมชุดสุภาพสีดำ มีแขน ไม่รัดรูป กระโปรงยาวคลุมเข่า หรือผ้าซิ่น (งดเว้นกางเกงยีนส์) สวมรองเท้าหุ้มส้น
วิธีเดินทางไปพระบรมมหาราชวัง
เนื่องจากบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง และสนามหลวง มีพื้นที่จอดรถจำกัดมาก หรืออาจไม่มีที่จอดรถเพียงพอ ขอแนะนำให้ประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะ ซึ่งจะสะดวกที่สุด
1. รถไฟฟ้า MRT (วิธีที่สะดวกที่สุด)
- สถานีสนามไชย (Sanam Chai Station): ให้ใช้ทางออกที่ 1 (มิวเซียมสยาม)
- จากสถานีสนามไชย สามารถเดินเท้าต่อไปยังพระบรมมหาราชวังได้ในระยะทางประมาณ 850 เมตร เดิน 12 นาทีถึง หรือใช้บริการรถสาธารณะรับ-ส่งในบริเวณใกล้เคียง
2. เรือด่วนเจ้าพระยา
- ท่าเรือท่าช้าง (Tha Chang Pier – N9): เป็นท่าเรือที่อยู่ใกล้พระบรมมหาราชวังมากที่สุด เมื่อลงเรือแล้วสามารถเดินเข้าประตูวิเศษไชยศรีได้
- ท่าเรือท่าพระจันทร์ (Tha Prachan Pier – N10): สามารถใช้ท่เรือนี้ได้เช่นกัน
- ท่าเรือมหาราช (Maharaj Pier): อีกหนึ่งทางเลือกที่เดินเท้าต่อไปได้
3. รถโดยสารประจำทาง (รถเมล์)
มีรถโดยสารประจำทางหลายสายที่ผ่านบริเวณสนามหลวง หรือใกล้เคียงพระบรมมหาราชวัง ได้แก่
- สายที่ผ่านสนามหลวง/หน้าพระบรมมหาราชวัง: สาย 1, 3, 9, 15, 25, 30, 32, 33, 43, 44, 47, 53, 64, 80, 82, 91, 124, 203, 503, 508 (โปรดตรวจสอบเส้นทางเดินรถอีกครั้ง เนื่องจากอาจมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางจราจร)
4. รถยนต์ส่วนตัว (ไม่แนะนำ)
ดังที่กล่าวไปแล้วว่า ที่จอดรถมีจำกัดมาก หากจำเป็นต้องนำรถมา สามารถพิจารณาจุดจอดรถเอกชน หรือสถานที่ราชการในบริเวณใกล้เคียงที่เปิดให้บริการ (ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่าย) เช่น
- อาคารจอดรถราชนาวีสโมสร
- วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ (อาจเต็มเร็ว)
- ท่ามหาราช (มีค่าจอดรถ)
- อาคารจอดรถ กทม. บางลำพู (ต้องเดินต่อค่อนข้างไกล หรือต่อรถสาธารณะ)
