การเงินเศรษฐกิจ

รัฐบาลชวนใช้ “คนละครึ่งพลัส” วันแรก “อนุทิน” แย้มเฟส 2 มาแน่ จ่อเก็บตกคนแก่-คนจน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2568 09:30 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2568 09:30 น.
62

“อนุทิน” เชิญชวนใช้สิทธิ์ “คนละครึ่งพลัส” วันแรก ยืนยันเฟส 2 มาแน่ แต่เตือนพวกหัวหมอแลกเงินสดอาจทำโครงการสะดุด

29 ตุลาคม 2568 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเชิญชวนประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งพลัส จำนวน 20 ล้านคน ให้ออกมาเริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้ (29 ต.ค.) เป็นวันแรก เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยทั้งประเทศ

นายอนุทิน เปิดเผยว่าได้มีการหารือกับ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้ว ว่าจะมีการดำเนินโครงการคนละครึ่งพลัส เฟส 2 ต่ออย่างแน่นอน

นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีประชาชนที่ลงทะเบียนไม่ทัน หรือกลุ่มที่ตกหล่น เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ใช้แอปพลิเคชันไม่คล่อง และได้ไปแสดงความจำนงว่าต้องการเข้าร่วมโครงการฯ ว่า ตนได้นำข้อมูลเหล่านี้แจ้งต่อนายเอกนิติแล้ว โดยยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลคนกลุ่มนี้ให้ทั่วถึง ซึ่งคาดว่าจะมีการเก็บตกในเฟส 2 ต่อไป

นายอนุทิน ยังได้กล่าวอีกว่า “ยิ่งถ้าเกิดทำแบบนั้นก็ผิดกฎหมายด้วย และกระทบโครงการครั้งต่อไป เพราะแทนที่จะออกคนละครึ่งพลัสเฟส 2 ออกมา กลับต้องไปนั่งสืบสวนสอบสวนแทน ไม่ได้ออกโครงการมาสักที”

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกรัฐบาล
ภาพจาก: รัฐบาลไทย

ด้าน นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เชิญชวนประชาชนที่ร่วมโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ใช้จ่ายตามวงเงินสิทธิ์ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 23.00 น. ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” โดยมีระยะเวลาการใช้วงเงินสิทธิ์จนถึง 31 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิจะต้องใช้สิทธิโครงการฯ โดยซื้อสินค้าหรือบริการในโครงการฯ ครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งหากพ้นระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ และถูกตัดสิทธิในโครงการฯ

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ผู้ได้รับสิทธิรวม 20 ล้านคน แบ่งเป็น ผู้ที่ยื่นภาษี ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ 2,400 บาท จำนวน 7.93 ล้านคน และผู้ที่ไม่ยื่นภาษี ได้รับสิทธิ 2,000 บาท จำนวน 12.07 ล้านคน โดยครั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนรวม 20.19 ล้านคน มีผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติ 194,210 คน เนื่องจากเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เสียชีวิต รวมถึงเคยทำผิดเงื่อนไขโครงการก่อนหน้า และเกี่ยวข้องกับบัญชีม้า

ในส่วนร้านค้า เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 620,000 ร้าน ทั้งนี้ กระทรวงการคลังยืนยันว่า จะไม่มีการส่งข้อมูลยอดขายให้กรมสรรพากรแต่อย่างใด ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการยังสามารถสมัครได้จนถึงวันที่ 19 ธ.ค. 2568

ทั้งนี้ สมาคมผู้ค้าปลีกไทยมองเห็นสัญญาณบวกนับตั้งแต่รัฐบาลประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 4 ซึ่งเป็นช่วงเทศกาล เชื่อว่าจะเป็นจังหวะสำคัญที่ภาคค้าปลีกสามารถสร้างยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สอดคล้องกับศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุว่า โครงการ ‘คนละครึ่ง พลัส’ จะช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในภาคค้าปลีกได้กว่า 60,000 – 70,000 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้นสำคัญต่อบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี

“คนละครึ่ง พลัส รัฐช่วยจ่าย 50% ผู้ได้รับสิทธิ์จ่ายเองอีก 50% โดยสิทธิจะถูกสะสม หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน ครั้งนี้นอกจากร้านค้าแล้ว ยังครอบคลุมไปถึงระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ทั้งบก น้ำ ราง เช่น BTS MRT เพื่อช่วยลดค่าครองชีพของประชาชน เพิ่มรายได้ให้คนทำงานขนส่งทั่วประเทศ และพร้อมกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนี้” นายสิริพงศ์ กล่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บอสณ วัฒน์ ปรึกษาทนายเดชา เผยลิสต์ 50 ชื่อโอนเงินป่วน 0.01 บาท ลั่นต้องมารับคืนเป็นเงินสดที่บริษัท ข่าว

บอส ณวัฒน์ เดือด จ่อฟ้องคนโอนเงินป่วน 1 สตางค์ ทนายชี้โทษ 2 แสน

56 วินาที ที่แล้ว
รพ.สุราษฎร์ฯ เผย สปสช. โอนเงินให้แค่ 161 บาท โอดถูกหักย้อนหลัง แบกค่าใช้จ่ายนับร้อยล้าน ข่าว

รพ.สุราษฎร์ฯ เผย สปสช. โอนเงินให้แค่ 161 บาท โอดถูกหักย้อนหลัง แบกค่าใช้จ่ายนับร้อยล้าน

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สโลวาเกีย เล็งใช้กฎหมาย จำกัดความเร็วผู้ใช้ทางเท้า ห้ามเกิน 6 กม./ชม.

6 นาที ที่แล้ว
เทศบาลเชียงใหม่รื้อดอกไม้พ่นสีดำทับ เตรียมปรับปรุงใหม่ ข่าว

รื้อแล้ว ดอกไม้พ่นสีดำงานยี่เป็ง เร่งแก้ไขก่อนเปิดงาน เทศบาลน้อมรับทุกความเห็น

19 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ระทึก กลุ่มลิงทดลองติดเชื้อหลุดหนีในมิสซิสซิปปี หลังเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกคว่ำ

27 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สตม. โต้ปมชาวเกาหลีถูกลักพาตัวในไทย 11 คน ชี้เป็นความพยายามบิดเบือน

27 นาที ที่แล้ว
&quot;พิพัฒน์&quot; คอนเฟิร์ม &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; จ่ายค่าเดินทางได้แล้ว ครอบคลุม รถ-ราง-เรือ เศรษฐกิจ

“พิพัฒน์” คอนเฟิร์ม “คนละครึ่งพลัส” จ่ายค่าเดินทางได้แล้ว ครอบคลุม รถ-ราง-เรือ

36 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ย้ำไม่ได้มีคำสั่งให้ยกเลิกจัดงานลอยกระทง ชื่นชมคอนเสิร์ต Blackpink

44 นาที ที่แล้ว
หลวงปู่ปราโมทย์ลาออกจากเจ้าอาวาสวัดสวนสันติธรรม ชลบุรี ข่าว

สาเหตุ หลวงปู่ปราโมทย์ ลาออก เจ้าอาวาสวัดสวนสันติธรรม ยันไม่ได้หนีสีกา-โกงเงิน

51 นาที ที่แล้ว
ผู้จัดยืนยัน คอนเสิร์ตแบมแบม จัดตามกำหนดเดิม เตรียมเปิดขายบัตร 1 พ.ย. 68 บันเทิง

ผู้จัดยืนยัน คอนเสิร์ตแบมแบม จัดตามกำหนดเดิม เตรียมเปิดขายบัตร 1 พ.ย. 68

55 นาที ที่แล้ว
ใบปอ ทะลุวัง 112 ข่าว

ศาลให้ประกัน “ใบปอ ทะลุวัง” หลังโดนคดี 112 วางหลักทรัพย์ 1 แสน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบก พร้อมปล่อยเชลยศึก 18 นาย เมื่อกัมพูชาทำตามข้อตกลง 4 ข้อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขั้นตอนค้นหาผ่าน www.คนละครึ่งพลัส.com และแอปฯ พร้อมทริคกรองร้านค้าที่เข้าร่วม และช่วงเวลาใช้สิทธิ 06.00-23.00 น. เศรษฐกิจ

วิธีหาร้าน “คนละครึ่งพลัส” ใกล้ฉัน เช็กได้ที่เว็บ-แอปเป๋าตัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทศบาลเชียงใหม่ทาสีขาวทับขอบถนนขาว-แดง ข่าว

ดราม่าซ้ำ เทศบาลเชียงใหม่ ทาสีทับเส้นขาว-แดง ชาวเน็ตเมนต์สนั่น อายแทน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

รัฐบาลชวนใช้ “คนละครึ่งพลัส” วันแรก “อนุทิน” แย้มเฟส 2 มาแน่ จ่อเก็บตกคนแก่-คนจน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

โซเชียลเกาหลีใต้จวกยับ “ฮุน มาเนต” มาสาย 9 นาที ปล่อย ปธน. นั่งรอ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ส.บอลไทย โร่ขอโทษเวียดนาม หลังใช้ธงชาติผิดในการจับสลากฟุตซอล U19 ชิงแชมป์อาเซียน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำได้ไหม? อยู่คนละที่แต่ ถ่าย QR Code ส่งให้คนมีสิทธิ &#039;คนละครึ่งพลัส&#039; สแกนจ่ายแทน เศรษฐกิจ

ทำได้ไหม? อยู่คนละที่แต่ ถ่าย QR Code ส่งให้คนมีสิทธิ ‘คนละครึ่งพลัส’ สแกนจ่ายแทน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” ไลฟ์ปล่อยของวันแรก ยอดทะลุ 7 ล้าน ลุยต่อวันนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฉลยสาเหตุ คนละครึ่งพลัส ต้องสร้าง QR Code ใหม่ทุกครั้ง ตอนจ่ายเงิน เศรษฐกิจ

เฉลยสาเหตุ คนละครึ่งพลัส ต้องสร้าง QR Code ใหม่ทุกครั้ง ตอนจ่ายเงิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้จัดคอนเสิร์ต ถูกสั่งยกเลิกงาน เสียหาย 2 ล้าน ได้รับคำปลอบ “ให้คิดว่าซื้อหวยผิด”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สลด! เครื่องบินท่องเที่ยวตกในเคนยา ตาย 11 ศพ ไม่มีผู้รอดชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หงส์ไทย พร้อมรับผิดชอบ หากพิสูจน์ได้ว่าใช้ผลิตภัณฑ์ ส่งผลกระทบสุขภาพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เลขาพรรคส้ม รับไม่ได้ หลังมีคลิป ส.อบจ. ทำร้ายอดีตแฟนสาวในบ้านพัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนละครึ่งพลัส ใช้สิทธิ์เต็มจำนวนทุกวัน กี่วันสิทธิ์หมด เศรษฐกิจ

เคลียร์ชัด คนละครึ่งพลัส ใช้เต็มวงเงินจะหมดภายในกี่วัน? เปิดลิสต์ร้านที่เข้าร่วม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ต.ค. 2568 09:30 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2568 09:30 น.
62
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บอสณ วัฒน์ ปรึกษาทนายเดชา เผยลิสต์ 50 ชื่อโอนเงินป่วน 0.01 บาท ลั่นต้องมารับคืนเป็นเงินสดที่บริษัท

บอส ณวัฒน์ เดือด จ่อฟ้องคนโอนเงินป่วน 1 สตางค์ ทนายชี้โทษ 2 แสน

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568
รพ.สุราษฎร์ฯ เผย สปสช. โอนเงินให้แค่ 161 บาท โอดถูกหักย้อนหลัง แบกค่าใช้จ่ายนับร้อยล้าน

รพ.สุราษฎร์ฯ เผย สปสช. โอนเงินให้แค่ 161 บาท โอดถูกหักย้อนหลัง แบกค่าใช้จ่ายนับร้อยล้าน

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568

สโลวาเกีย เล็งใช้กฎหมาย จำกัดความเร็วผู้ใช้ทางเท้า ห้ามเกิน 6 กม./ชม.

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568
เทศบาลเชียงใหม่รื้อดอกไม้พ่นสีดำทับ เตรียมปรับปรุงใหม่

รื้อแล้ว ดอกไม้พ่นสีดำงานยี่เป็ง เร่งแก้ไขก่อนเปิดงาน เทศบาลน้อมรับทุกความเห็น

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568
Back to top button