ฮุน มาเนต ส่งสารแสดงความอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง เสด็จสวรรคต
ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ส่งสารแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง
วันที่ 25 ตุลาคม 2568 ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ได้ส่งหนังสือถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 ความว่า
“ในนามของรัฐบาลและประชาชนแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังรัฐบาลและประชาชนชาวไทย ต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่และไม่อาจทดแทนได้ของ “พระมารดาแห่งชาติไทย” ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
ในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าอย่างยิ่งนี้ ข้าพเจ้าและประชาชนชาวกัมพูชาขอร่วมส่งความระลึกถึงและคำภาวนาไปยังพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จะทรงได้รับการจดจำด้วยความเคารพและเทิดทูนสูงสุด สำหรับพระราชจริยวัตรแห่งความเสียสละเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนชาวไทย พระวิริยะอุตสาหะในการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนพระปณิธานอันแน่วแน่ในการพัฒนาชนบท ได้ทรงสร้างมรดกอันทรงคุณค่าไว้เป็นแรงบันดาลใจแก่ชนรุ่นต่อไป”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ประกาศสำนักนายกฯ แนวทางไว้ทุกข์ “สมเด็จพระพันปีหลวง” ไม่ห้ามจัดงานรื่นเริง
- กองประกวดมิสเวิลด์ ร่วมถวายความอาลัย “สมเด็จพระพันปีหลวง” เสด็จสวรรคต
- สื่อทั่วโลกร่วมอาลัยข่าว “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” สวรรคต
อ้างอิงจาก : สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: