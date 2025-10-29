ข่าวกีฬาฟุตบอล

ส.บอลไทย โร่ขอโทษเวียดนาม หลังใช้ธงชาติผิดในการจับสลากฟุตซอล U19 ชิงแชมป์อาเซียน

เผยแพร่: 29 ต.ค. 2568 09:28 น.
65

สมาคมฟุตบอลไทย ส่งหนังสือขอโทษทีมชาติเวียดนาม หลังใช้ธงชาติผิดเป็น ทีมชาติจีน ในการจับสลากแบ่งกลุ่ม ฟุตซอล U19 ชิงแชมป์อาเซียน

เมื่อวานนี้ (28 ตุลาคม) สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้มีการจัดพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตซอลชายอายุไม่เกิน 19 ปี ชิงแชมป์เอเชีย 2025 ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศไทย ในวันที่ 28 ตุลาคม 2568 ทว่าหนึ่งในประเด็นที่เกิดขึ้นก็คือฝ่ายจัดฯได้ใช้รูป “ธงชาติจีน” แทนธงชาติเวียดนาม

ก่อนที่ล่าสุด ทางเพจเฟซบุ๊ก FA Thailand จะออกมาโพสต์ขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า “แถลงการณ์สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่องการจับสลาก การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน U19”

อดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ฝ่ายฟุตซอล และ ฟุตบอลชายหาด ขอโทษอย่างจริงใจต่อสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนาม (VFF) และประชาชนชาวเวียดนาม หลังเกิดความผิดพลาด ในการแสดงธงชาติเวียดนาม เป็นธงชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน ในพิธีจับสลากชิงแชมป์อาเซียน 2025 รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ในวันนี้ โดยการแข่งขัน จะจัดขึ้น ณ สนาม อบจ.นนทบุรี สเตเดียม ประเทศไทย ในช่วงเดือนธันวาคม 2568

สมาคมฯ ตระหนักดีถึงการให้ความเคารพต่อทุกชาติสมาคมสมาชิกทุกระดับ เพราะธงชาตินั้น ถือเป็นสัญลักษณ์สําคัญระดับชาติ จึงรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อความผิดพลาดนี้ โดยหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น สมาคมฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทราบเบื้องต้นว่าเป็นออแกไนซ์

นอกจากนี้ “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ลํ่าซํา นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ยังได้ส่งหนังสืออย่างเป็นทางการ เพื่อแสดงความขอโทษต่อทั้งสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนาม และ สหพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยังมอบหมายให้ อดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ฝ่ายฟุตซอล และ ฟุตบอลชายหาด พร้อมคณะที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปขอโทษ ประธานสหพันธ์ฟุตบอลเวียดนาม และ คณะผู้บริหาร ด้วยตนเองถึงที่ประเทศ เวียดนาม ในวันที่ 29 ตุลาคม 2568 ทันที

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สหพันธ์ฟุตบอลเวียดนาม (VFF) และ ประชาชนชาวเวียดนาม จะให้อภัยต่อความผิดพลาดที่ เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจในครั้งนี้ ซึ่งเป็นความผิดพลาดของตัวบุคคล มิได้มีความประสงค์จะดูหมิ่นใด ๆ ต่อประเทศเวียดนาม โดยความผิดพลาดครั้งนี้เป็นบทเรียนสําคัญของ สมาคมฯ ที่จะต้องมีความรอบคอบรัดกุมมากยิ่งขึ้น เพื่อรักษามาตรฐานสูงสุด ในฐานะที่ได้รับโอกาสการเป็นเจ้าภาพจาก สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียน (AFF)

อ้างอิง : Facebook FA Thailand

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

