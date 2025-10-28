“จิโร่ โอโนะ” ปรมจารย์ซูชิ ฉลองอายุครบ 100 ปี พร้อมเผยเคล็ดลับสุขภาพดี
จิโร่ โอโนะ (Jiro Ono) เชฟระดับตำนานเจ้าของฉายา “ปรมจารย์ซูชิ” ฉลองวันเกิดครบ 100 ปี พร้อมเผยเคล็ดลับที่ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง
เมื่อวานนี้ (27 ตุลาคม) จิโร่ โอโนะ (Jiro Ono) สุดยอดตำนานซูชิของญี่ปุ่น ผู้เป็นเจ้าของร้าน Sukiyabashi Jiro และเคยได้รับรางวัล 3 ดาวมิชลิน นานกว่าทศวรรษ ได้ฉลองวันเกิดครบ 100 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา แม้จะประสบความสำเร็จมากมาย แต่เขายืนยันว่ายังไม่พร้อมที่จะเกษียณอย่างสมบูรณ์
“ผมวางแผนจะทำต่อไปอีกประมาณห้าปี” โอโนะกล่าวเมื่อเดือนที่แล้ว ขณะที่เขาได้รับของขวัญและใบประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันเคารพผู้สูงอายุ ก่อนถึงวันเกิดของเขา
เมื่อถูกผู้ว่าการกรุงโตเกียว ยูริโกะ โคอิเกะ ถามถึงความลับของการมีสุขภาพดี โอโนะตอบกลับง่ายๆ ว่า “คือการทำงาน”
“ผมไม่สามารถมาร้านอาหารได้ทุกวันอีกต่อไปแล้ว… แต่ถึงแม้จะอายุ 100 ปี ผมก็พยายามทำงานถ้าทำได้ ผมเชื่อว่ายาที่ดีที่สุดคือการทำงาน”
โอโนะเป็นผู้ก่อตั้งร้าน Sukiyabashi Jiro ซึ่งเป็นบาร์ซูชิขนาดเล็กที่มีเพียง 10 ที่นั่ง ตั้งอยู่ในชั้นใต้ดินของอาคารในย่านกินซ่าอันหรูหราของโตเกียว ซึ่งตอนนี้เขาเป็นหนึ่งในชาวญี่ปุ่นที่มีอายุเกิน 100 ปี เกือบ 100,000 คน ตามสถิติของรัฐบาล
โอโนะเกิดที่เมืองฮามามัตสึในปี 1925 และเริ่มฝึกงานตั้งแต่อายุ 7 ขวบ เขาอุทิศชีวิตให้กับการแสวงหาความสมบูรณ์แบบในการทำซูชิ
“ผมยังไปไม่ถึงความสมบูรณ์แบบเลย” โอโนะกล่าวไว้เมื่ออายุ 85 ปี ในภาพยนตร์สารคดีที่ได้รับรางวัลในปี 2012 เรื่อง “Jiro Dreams of Sushi” “ผมจะปีนต่อไปเพื่อพยายามไปให้ถึงจุดสูงสุด แต่ไม่มีใครรู้ว่าจุดสูงสุดนั้นอยู่ที่ไหน”
ร้านของโอโนะได้รับ 3 ดาวมิชลินในปี 2007 ทำให้เขากลายเป็นเชฟซูชิคนแรกที่ได้รับเกียรตินี้ และรักษาสถานะไว้จนถึงปี 2019 ก่อนจะถูกถอดออกจากคู่มือในปี 2020 เนื่องจากร้านเริ่มรับเฉพาะลูกค้าประจำหรือการจองผ่านโรงแรมชั้นนำเท่านั้น
แม้ในช่วงหลัง โอโนะจะให้บริการซูชิเฉพาะแขกพิเศษเท่านั้น เนื่องจาก “มือของผมทำงานได้ไม่ดีนัก” แต่เขายังไม่ยอมแพ้ โยชิคาสึ ลูกชายของเขากล่าวว่า โอโนะเคยดูข่าวการเสียชีวิตของชายชาวญี่ปุ่นที่อายุมากที่สุดในวัย 113 ปี และบอกว่าเขาจะตั้งเป้าหมายไว้ที่ 114 ปี
อ้างอิง : apnews.com
