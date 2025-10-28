“จิโร่ โอโนะ” ปรมจารย์ซูชิ ฉลองอายุครบ 100 ปี พร้อมเผยเคล็ดลับสุขภาพดี

ข่าวต่างประเทศ

เผยแพร่: 28 ต.ค. 2568 22:00 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2568 15:22 น.
จิโร่ โอโนะ (Jiro Ono) เชฟระดับตำนานเจ้าของฉายา “ปรมจารย์ซูชิ” ฉลองวันเกิดครบ 100 ปี พร้อมเผยเคล็ดลับที่ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง

เมื่อวานนี้ (27 ตุลาคม) จิโร่ โอโนะ (Jiro Ono) สุดยอดตำนานซูชิของญี่ปุ่น ผู้เป็นเจ้าของร้าน Sukiyabashi Jiro และเคยได้รับรางวัล 3 ดาวมิชลิน นานกว่าทศวรรษ ได้ฉลองวันเกิดครบ 100 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา แม้จะประสบความสำเร็จมากมาย แต่เขายืนยันว่ายังไม่พร้อมที่จะเกษียณอย่างสมบูรณ์

“ผมวางแผนจะทำต่อไปอีกประมาณห้าปี” โอโนะกล่าวเมื่อเดือนที่แล้ว ขณะที่เขาได้รับของขวัญและใบประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันเคารพผู้สูงอายุ ก่อนถึงวันเกิดของเขา

In this photo released by Bureau of Social Welfare, Tokyo Metropolitan Government, sushi legend Jiro Ono, right, shows a gift from Tokyo Gov. Yuriko Koike to celebrate his 100th birthday in front of his restaurant, Sukiyabashi Jiro in Tokyo on Sept. 18, 2025. (Bureau of Social Welfare, Tokyo Metropolitan Government via AP)

เมื่อถูกผู้ว่าการกรุงโตเกียว ยูริโกะ โคอิเกะ ถามถึงความลับของการมีสุขภาพดี โอโนะตอบกลับง่ายๆ ว่า “คือการทำงาน”

“ผมไม่สามารถมาร้านอาหารได้ทุกวันอีกต่อไปแล้ว… แต่ถึงแม้จะอายุ 100 ปี ผมก็พยายามทำงานถ้าทำได้ ผมเชื่อว่ายาที่ดีที่สุดคือการทำงาน”

โอโนะเป็นผู้ก่อตั้งร้าน Sukiyabashi Jiro ซึ่งเป็นบาร์ซูชิขนาดเล็กที่มีเพียง 10 ที่นั่ง ตั้งอยู่ในชั้นใต้ดินของอาคารในย่านกินซ่าอันหรูหราของโตเกียว ซึ่งตอนนี้เขาเป็นหนึ่งในชาวญี่ปุ่นที่มีอายุเกิน 100 ปี เกือบ 100,000 คน ตามสถิติของรัฐบาล

โอโนะเกิดที่เมืองฮามามัตสึในปี 1925 และเริ่มฝึกงานตั้งแต่อายุ 7 ขวบ เขาอุทิศชีวิตให้กับการแสวงหาความสมบูรณ์แบบในการทำซูชิ

“ผมยังไปไม่ถึงความสมบูรณ์แบบเลย” โอโนะกล่าวไว้เมื่ออายุ 85 ปี ในภาพยนตร์สารคดีที่ได้รับรางวัลในปี 2012 เรื่อง “Jiro Dreams of Sushi” “ผมจะปีนต่อไปเพื่อพยายามไปให้ถึงจุดสูงสุด แต่ไม่มีใครรู้ว่าจุดสูงสุดนั้นอยู่ที่ไหน”

In this photo released by Bureau of Social Welfare, Tokyo Metropolitan Government, sushi legend Jiro Ono talks to reporters, who gathered in front of his restaurant to celebrate his 100th birthday in Tokyo, on Sept. 18, 2025. (Bureau of Social Welfare, Tokyo Metropolitan Government via AP)

ร้านของโอโนะได้รับ 3 ดาวมิชลินในปี 2007 ทำให้เขากลายเป็นเชฟซูชิคนแรกที่ได้รับเกียรตินี้ และรักษาสถานะไว้จนถึงปี 2019 ก่อนจะถูกถอดออกจากคู่มือในปี 2020 เนื่องจากร้านเริ่มรับเฉพาะลูกค้าประจำหรือการจองผ่านโรงแรมชั้นนำเท่านั้น

แม้ในช่วงหลัง โอโนะจะให้บริการซูชิเฉพาะแขกพิเศษเท่านั้น เนื่องจาก “มือของผมทำงานได้ไม่ดีนัก” แต่เขายังไม่ยอมแพ้ โยชิคาสึ ลูกชายของเขากล่าวว่า โอโนะเคยดูข่าวการเสียชีวิตของชายชาวญี่ปุ่นที่อายุมากที่สุดในวัย 113 ปี และบอกว่าเขาจะตั้งเป้าหมายไว้ที่ 114 ปี

อ้างอิง : apnews.com

 

Photo of Bas Basเผยแพร่: 28 ต.ค. 2568 22:00 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2568 15:22 น.
